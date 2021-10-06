 Коментар: Стаття Медведєва - персональний ляпас Путіна Зеленському | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.10.2021

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Європа

Коментар: Стаття Медведєва - персональний ляпас Путіна Зеленському

Дії Зеленського, в тому числі щодо Медведчука, образили Путіна. Він, натхненний "Північним потоком-2", хоче покарати Київ. І стаття Медведєва - застереження, вважає Костянтин Еггерт.

Володимир Зеленський та Володимир Путін (архівне фото)

Володимир Зеленський та Володимир Путін (архівне фото)

Спочатку був витік інформації про умови, які Кремль висунув Києву для того, щоб відбулася зустріч Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Лише за декілька днів - нова публікація про Україну - стаття колишнього президента Дмитра Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки Росії, присвячена особисто президенту Зеленському.

Стаття Медведєва - попередження Зеленському

І що за стаття! "Брехня", "дебільний", "ублюдочні" - все це про українських політиків і політику. Текст написаний у максимально образливій для Зеленського формі. Єврейське походження українського президента стає в статті приводом для глузування і навіть згадування СС. Ідея статті - мати справу з нинішнім українським керівництвом нема сенсу, оскільки Україна - фактично колонія США. Тому російське керівництво чекатиме, коли в Києві до влади прийдуть інші люди. Ну, а після того, як Дмитро Пєсков сказав, що мєдвєдівська стаття йде "в унісон" з думкою Кремля, то стало зрозуміло - це особистий ляпас Путіна Зеленському.

Костянтин Еггерт

Костянтин Еггерт, російський журналіст

Давно відомо, що Путін сприймає політику крізь призму особистих стосунків. Логічно припустити, що домашній арешт і ліквідація медіаімперії його кума, проросійського українського політика Віктора Медведчука, мали б сильно вразити господаря Кремля. Для нього це - особиста образа. Удвічі сильніша, оскільки, з точки зору Путіна та його оточення, Зеленський - "несправжній президент". Їм важко собі уявити, що вчорашній актор, котрий ще нещодавно смішив їх на корпоративах, може бути обраний президентом країни, яка, на їхню думку, і не країна навіть, а "історичне непорозуміння".

Зеленський на поступки не пішов, Медведчука не звільнив, і тепер куму Путіна загрожує суд за звинуваченням у державній зраді. Зухвало груба стаття Медведєва (а, насправді, Путіна) - застереження Зеленському: "Жодних контактів не буде, поки не відбудеться явка з повинною!". А якщо не відбудеться, то нарікайте, мовляв, на себе.

Крім того, Київ не відповів на пропозиції Москви, які передбачають, по суті, відмову від Криму й згоду на переговори зі самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" в обмін на початок перемовин про транзит російського газу через Україну після 2024 року. І тепер Кремль готовий покарати непокірних українців й особисто Зеленського.

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"Газова війна" РФ проти Києва?

Для початку йтиметься, мабуть, про газову війну з Києвом. Тим більше, що в Москві надихнулися закінченням будівництва газопроводу "Північний потік-2" і явним бажанням адміністрації Байдена забути цю тему та зосередитися на контактах з Росією з афганської та китайської тем.

Одночасно з публікацією Медведєва вийшло інтерв'ю посла Росії в Європейському Союзі Володимира Чижова. У фірмовому стилі, що поєднує офіціоз зі зневажливим хамством, Чижов, який представляє Москву при ЄС вже шістнадцять років, пояснив європейцям: а) Москва не має жодного відношення до зростання цін на газ у Європі, але Путін дав інструкцію "Газпрому" зайнятися цією темою (читайте - "Ми можемо все. Бійтеся нас!"); б) ЄС повинен налагодити відносини з Росією (читайте - "Зніміть санкції та забудьте про Україну!") і в) газова тема в Європі "заполітизована" (читайте - "Вимагаємо прижучити поляків та країни Балтії, а також перестати радитися з американцями!" ).

Інтерв'ю Чижова - заклик до тих, хто розуміє та підтримує Путіна в ЄС, особливо в Німеччині та Франції, забути про Україну. Інакше взимку Євросоюз просто замерзне. І муситиме страждати від нестачі газу та/або високих цін на нього, допоки не розбереться, що йому дорожче - хороші відносини з Москвою або підтримка Києва. Тим більше, що Угорщина, наприклад, уже погодилася на поставки російського газу в обхід України.

По суті, йдеться про створення максимальних проблем для української економіки, щоб або примусити Зеленського до радикальних поступок, або не допустити його переобрання в 2024 році. Кремль готовий припинити газовий транзит через Україну в 2024 році, коли закінчується нинішній контракт, або навіть раніше, якщо з'явиться (або вдасться знайти) слушний привід. Путін переконаний, що може підвищувати ставки в грі з лякливими європейцями, оскільки американці не прийдуть до них на допомогу з поставками свого газу - через бажання заручитися підтримкою з боку Путіна в боротьбі з талібами та його нейтралітету в американо-китайському конфлікті.

Путін вважає, що Україні ніхто не допомагатиме. Якщо він переконається, що це справді так, то статтями й газом справа може не обмежитися.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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