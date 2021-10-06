Коментар: Стаття Медведєва - персональний ляпас Путіна Зеленському

Спочатку був витік інформації про умови, які Кремль висунув Києву для того, щоб відбулася зустріч Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Лише за декілька днів - нова публікація про Україну - стаття колишнього президента Дмитра Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки Росії, присвячена особисто президенту Зеленському.

Стаття Медведєва - попередження Зеленському

І що за стаття! "Брехня", "дебільний", "ублюдочні" - все це про українських політиків і політику. Текст написаний у максимально образливій для Зеленського формі. Єврейське походження українського президента стає в статті приводом для глузування і навіть згадування СС. Ідея статті - мати справу з нинішнім українським керівництвом нема сенсу, оскільки Україна - фактично колонія США. Тому російське керівництво чекатиме, коли в Києві до влади прийдуть інші люди. Ну, а після того, як Дмитро Пєсков сказав, що мєдвєдівська стаття йде "в унісон" з думкою Кремля, то стало зрозуміло - це особистий ляпас Путіна Зеленському.

Костянтин Еггерт, російський журналіст

Давно відомо, що Путін сприймає політику крізь призму особистих стосунків. Логічно припустити, що домашній арешт і ліквідація медіаімперії його кума, проросійського українського політика Віктора Медведчука, мали б сильно вразити господаря Кремля. Для нього це - особиста образа. Удвічі сильніша, оскільки, з точки зору Путіна та його оточення, Зеленський - "несправжній президент". Їм важко собі уявити, що вчорашній актор, котрий ще нещодавно смішив їх на корпоративах, може бути обраний президентом країни, яка, на їхню думку, і не країна навіть, а "історичне непорозуміння".

Зеленський на поступки не пішов, Медведчука не звільнив, і тепер куму Путіна загрожує суд за звинуваченням у державній зраді. Зухвало груба стаття Медведєва (а, насправді, Путіна) - застереження Зеленському: "Жодних контактів не буде, поки не відбудеться явка з повинною!". А якщо не відбудеться, то нарікайте, мовляв, на себе.

Крім того, Київ не відповів на пропозиції Москви, які передбачають, по суті, відмову від Криму й згоду на переговори зі самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" в обмін на початок перемовин про транзит російського газу через Україну після 2024 року. І тепер Кремль готовий покарати непокірних українців й особисто Зеленського.

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"Газова війна" РФ проти Києва?

Для початку йтиметься, мабуть, про газову війну з Києвом. Тим більше, що в Москві надихнулися закінченням будівництва газопроводу "Північний потік-2" і явним бажанням адміністрації Байдена забути цю тему та зосередитися на контактах з Росією з афганської та китайської тем.

Одночасно з публікацією Медведєва вийшло інтерв'ю посла Росії в Європейському Союзі Володимира Чижова. У фірмовому стилі, що поєднує офіціоз зі зневажливим хамством, Чижов, який представляє Москву при ЄС вже шістнадцять років, пояснив європейцям: а) Москва не має жодного відношення до зростання цін на газ у Європі, але Путін дав інструкцію "Газпрому" зайнятися цією темою (читайте - "Ми можемо все. Бійтеся нас!"); б) ЄС повинен налагодити відносини з Росією (читайте - "Зніміть санкції та забудьте про Україну!") і в) газова тема в Європі "заполітизована" (читайте - "Вимагаємо прижучити поляків та країни Балтії, а також перестати радитися з американцями!" ).

Інтерв'ю Чижова - заклик до тих, хто розуміє та підтримує Путіна в ЄС, особливо в Німеччині та Франції, забути про Україну. Інакше взимку Євросоюз просто замерзне. І муситиме страждати від нестачі газу та/або високих цін на нього, допоки не розбереться, що йому дорожче - хороші відносини з Москвою або підтримка Києва. Тим більше, що Угорщина, наприклад, уже погодилася на поставки російського газу в обхід України.

По суті, йдеться про створення максимальних проблем для української економіки, щоб або примусити Зеленського до радикальних поступок, або не допустити його переобрання в 2024 році. Кремль готовий припинити газовий транзит через Україну в 2024 році, коли закінчується нинішній контракт, або навіть раніше, якщо з'явиться (або вдасться знайти) слушний привід. Путін переконаний, що може підвищувати ставки в грі з лякливими європейцями, оскільки американці не прийдуть до них на допомогу з поставками свого газу - через бажання заручитися підтримкою з боку Путіна в боротьбі з талібами та його нейтралітету в американо-китайському конфлікті.

Путін вважає, що Україні ніхто не допомагатиме. Якщо він переконається, що це справді так, то статтями й газом справа може не обмежитися.

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