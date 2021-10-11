Прокуратура просить для Медведчука арешт або заставу в мільярд

Для народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом через підозру у державній зраді, вимагають арешту або застави у мільярд гривень через оголошену днями нову підозру. Про це повідомив колега Медведчука з фракції Ренат Кузьмін у своєму Facebook.

Парламентар від ОПЗЖ опублікував також знімок копії клопотання за підписом генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, яку вручили Медведчуку. Прокуратура просить запобіжного заходу в рамках терміну досудового розслідування - до 19 листопада. За словами Кузьміна, жоден банк не зможе прийняти платіж через накладені на Медведчука санкції РНБО, за якими йому заборонено здійснювати фінансові операції. З боку Офісу генпрокурора жодного офіційного повідомлення щодо нового клопотання щодо Медведчука поки що не було. Чи задовольняти клопотання прокуратури, зрештою має вирішити суд.

Підозра у державній зраді

Днями Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Його звинувачують у державній зраді та "сприянні діяльності терористичної організації" на Донбасі. За посередництва Медведчука в 2014-2015 роках начебто відбулася змова з тодішніми українськими високопосадовцями щодо створення штучних перешкод постачання вугілля з Південноафриканської Республіки. Натомість він, як вважає слідство, брав участь у організації незаконних схем для постачання вугілля з непідконтрольної Україні частини Донбасу на державні підприємства України. За даними слідства, таким чином проросійським сепаратистам заплатили понад 200 мільйонів гривень.

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності у період з кінця 2014 - початку 2015 року.

Нагадаємо, що 11 травня Венедіктова підписала Медведчуку підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в незаконно анексованому Росією Криму. В Офісі генпрокурора стверджують, що Медведчук вступив у змову з Росією для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук начебто передав спецслужбам РФ відомості, що містять державну таємницю. Крім того, його підозрюють у проведенні підривної діяльності проти України.