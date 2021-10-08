Сприяння тероризму: Медведчуку оголошено нову підозру

Правоохоронці оголосили в п'ятницю, 8 жовтня, нову підозру народному депутату Віктору Медведчуку (фракція "Опозиційна платформа - За життя") - про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. За посередництва Медведчука начебто відбулася змова з вищими посадовими особами України щодо створення штучних перешкод постачання вугілля з Південноафриканської Республіки. "З метою повернення України до орбіти впливу РФ було організавано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України", - сказано у повідомленні.

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Існування схеми підтвердили "плівки Медведчука"

Голова СБУ Іван Баканов і генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оприлюднили у п'ятницю низку аудіозаписів, які, за їхнім переконанням, підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ. Одним із фігурантів записів є Медведчук, котрий спілкується щодо реалізації схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп також озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. СБУ запевняє, що експертиза підтвердила автентичність записів.

"Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані", - прокоментував Баканов. За його словами, йдеться про державну зраду і про те, "як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами "схеми".

Венедіктова повідомила у Facebook, що йдеться про події кінця 2014 - початку 2015 року. "Як кажуть, "кому війна, а кому мати рідна". Народний депутат України... активно "співпрацював" з вищим керівництвом нашої держави станом на 2014-2015 роки, мав фактичну можливість вести "перемовини і консультації" з вищими посадовими особами України, міг не тільки переконувати їх, але і схиляти цих людей до прийняття потрібного для нього і, імовірно для них, рішення", - написала вона.

Деталі "вугільної схеми"

"Отримавши "зелене світло" від вищих державних осіб України станом на 2014-2015 роки, керівництво одного із міністерств і низки державних підприємств отримало незаконне розпорядження про укладення прямих договорів з підприємствами, реквізити яких були передані ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР", - написала Венедіктова.

Правоохоронці стверджують, що договори було укладено з двома фактично не працюючими вугільними підприємствами на окупованій території за посередництва наближеного до Медведчука бізнесмена Сергія Кузяри.

"Ми знаємо про передачу готівки до "Л/ДНР" і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій", - повідомив Баканов. За даними слідства, таким чином проросійських терористів було профінансовано на понад 200 мільйонів гривень, витрачених державними українськими підприємствами.

Прокуратура проситиме арешту Медведчука

На спільній пресконференції з генпрокуроркою у п'ятницю Баканов повідомив, що сукупність зібраних матеріалів дозволяє просити про про арешт нардепа, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна". Водночас Венедіктова сказала, що "не можна за такою категорією справ йти безальтернативно". За її словами, в якості альтернативи прокуратура пропонує встановити розмір застави в 1 мільярд гривень.

Баканов також повідомив, що слідство триває й наразі опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам. Також, за його словами, СБУ має намір перевірити можливу причетність колишнього президента, нинішнього депутата Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка і ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої до справи про державну зраду Медведчука. За словами Баканова, "іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає".

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Нагадаємо, 11 травня Медведчуку, а також нардепу від ОПЗЖ Тарасові Козаку повідомили про підозру в зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму. Підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності і співпраці з країною-агресором. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря. Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України.

На початку вересня суд продовжив домашній арешт Медведчука у цій справі до 31 жовтня. У свою чергу Козака оголошено в розшук.