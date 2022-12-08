У США звинуватили в шахрайстві нардепа Деркача

Деркачу пред'явили звинувачення в шахрайстві та відмиванні коштів при купівлі елітних помешкань в Каліфорнії у 2013 році. В разі засудження йому загрожує 30 років позбавлення волі.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звинувачує народного депутата України кількох скликань Андрія Деркача в шахрайстві та відмиванні коштів при купівлі елітних помешкань в Каліфорнії. Згідно з оприлюдненим у середу, 7 грудня, обвинувальним висновком, Деркачу було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами в порушенні санкцій, банківському шахрайстві та відмиванні грошей. В разі визнання винним йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Американські слідчі вказують, що Деркач приховав свою особистість від банків, коли витратив 3,9 мільйона доларів на покупку двох помешкань у Беверлі-Гіллз у 2013 році. За допомогою своєї дружини Оксани Терехової Деркач створив кілька підставних компаній і номінальних рахунків, щоб приховати свою участь в угодах, йдеться в повідомленні відомства. Деркач, котрого в США вважають російським агентом, використовував ці об'єкти нерухомості для своєї сім'ї, і в одному з них жила його дочка.

Міністерство юстиції США заявило, що вирішило заарештувати ці два помешкання після запровадження санкцій щодо Деркача у вересні 2020 року, які заморозили всі його активи, котрі перебувають під американською юрисдикцією. "Поведінка цього агента Кремля, який потрапив під санкції за спробу отруїти нашу демократію, показала, що він готовий, хоче і здатний використовувати банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей", - цитує федерального окружного прокурора США Бреона Піса інформаційна агенція AFP.

Роль Деркача під час спроб очорнити Байдена

За даними американської влади, у 2019-2020 роках Деркач відігравав центральну роль у спробах адвоката тодішнього президента Дональда Трампа Руді Джуліані представити його суперника на виборах Джо Байдена як причетного до корупційних махінацій в Україні. Деркач кілька разів зустрічався з Джуліані й надав адвокату документи та записи телефонних розмов, зроблені у той час, коли Байден був віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами, які нібито доводили корупцію. Згодом ці звинувачення були цілком і повністю спростовані.

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У 2020 році міністерство фінансів США заявило, що Деркач "був активним російським агентом протягом понад десяти років" і у вересні того ж року запровадило санкції щодо нього.

Влітку 2021 року санкції проти Деркача запровадила й Рада національної безпеки та оборони України, а в червні поточного року Деркача звинуватили в Україні в підтримці російського вторгнення та видали ордер на його арешт.

Згідно з даними міністерства юстиції США, нинішнє місцеперебування Деркача невідоме.