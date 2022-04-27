ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині

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Слідчі дії відбуваються у квартирах та підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука.
Працівники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові проводить на Львівщині у середу, 27 квітня, обшуки у родичів депутатів Верховної Ради Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Як повідомляється на офіційній сторінці ДБР у Facebook, у Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука - Сергію. Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр. Родичі Козака та Медведчука є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області, додали у ДБР.
У відомстві пояснили, що метою слідства є "встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб'єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України".
Під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тисяч доларів США, 8,5 тисячі євро, 18,6 тисячі російських рублів, документи на об'єкти нерухомості та банківські картки, повідомили у ДБР.
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Віктора Медведчука було затримано 13 квітня під час спроби виїзду за межі Київської області. За даними СБУ, ФСБ Росії намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. 16 квітня Личаківський районний суд Львова взяв нардепа-втікача під варту без можливості внесення застави.
27 лютого, на четвертий день повномасштабної війни РФ проти України, стало відомо про втечу Медведчука з-під домашнього арешту. Він перебував під ним з 12 жовтня через підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках.
18 квітня СБУ оприлюднила коротке відеозвернення Медведчука, у якому він закликав лідерів України та РФ обміняти його на захисників та цивільних, заблокованих у Маріуполі. Досі у Росії на цю пропозицію не погодилися, попри готовність обміняти Медведчука, яку висловлював президент України Володимир Зеленський.
Медведчук, як і Тарас Козак, є депутатами Верховної Ради фракції забороненої на період воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). За даними СБУ, Козак переховується у Росії. У травні 2021 року Печерський районний суд дав дозвіл на його затримання.