Зеленський пропонує РФ обміняти Медведчука на полонених українців

Президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Службою безпеки України депутата ОПЗЖ і кума президент РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука на полонених Росією українських військових.

У своєму відеозверненні у ніч на середу, 13 квітня, Зеленський зауважив, що вважає "особливо цинічним" з боку Медведчука під час спроби втечі з України використовувати військовий камуфляж.

"Намагався так замаскуватися - ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам для себе обрав військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз у російському полоні", - наголосив Зеленський, додавши, що вважає важливим, щоб правоохоронні органи і військові розглянули можливість обміну Медведчука.

За його словами, Медведчука було затримано при спробі втекти з України. "Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави", - повідомив Зеленський.

Раніше глава СБУ Іван Баканов заявив, що операцію із затримання Медведчука було виконано за дорученням Зеленського. За його словами, співробітники СБУ провели "блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука". "Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - пообіцяв Баканов.

Втеча Медведчука

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту. 18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Віктора Медведчука та оголосив його у розшук. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Віктора Медведчука.

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Віктора Медведчука в Україні підозрюють в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках. За версією слідства, це підірвало енергетичну незалежність України. У цій справі з 12 жовтня Медведчук перебував під домашнім арештом, який один раз уже продовжували.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником російського уряду для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, а також, імовірно, передавав спецслужбам РФ відомості, що містять державну таємницю. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року. Після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід Медведчуку на особисте зобов'язання.