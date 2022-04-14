З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 13 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 14 квітня (час київський).

Суд арештував 154 об'єкти майна Медведчука

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Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України від забороненої на час воєнного стану в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Під арештом опинились 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Також арешт наклали на частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук чи його дружина.

Раніше ДБР та Офіс генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше майно Медведчука.

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Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомляє про звільнення з російського полону пілотів Івана Пепеляшка та Олексія Чижа, в який вони потрапили 8 березня на Чернігівщині. "Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились в камері ще з вісьмома українськими офіцерами", - йдеться у повідомленні ГУР у Facebook.

Як розповів Пепеляшко, попри серйозні поранення в слідчому ізоляторі більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги. "Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно", - наводить його слова ГУР. За словами Чижа, протягом полону постійно продовжувались виснажливі допити, кожен із яких "традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Володимир Ленін". "Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що запалені частини відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує", - цитує його ГУР.

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Українські парламентарі звернулися до посла Швейцарії Клода Вільда з проханням сприяти запровадженню персональних санкцій проти російської спортсменки Аліни Кабаєвої як "фактичної дружини російського президента". Про це повідомляється на сайті провладної партії "Слуга народу".

Аліна Кабаєва

"Закликаємо Швейцарську Конфедерацію ввести додаткові персональні санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна, заборонивши таким особам в’їзд та перебування на території Швейцарії, наклавши арешт на їхнє майно для його подальшої конфіскації на користь жертв російських злочинів в Україні", - йдеться у зверненні, яке підписали понад 60 народних депутатів України.

Раніше Європейський Союз, Великобританія, Японія та США наклали санкції на членів родини, друзів та рідних президента РФ. Зокрема, у санкційному списку опинилися дві дочки Путіна - Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

Більшість німців за постачання Україні важкого озброєння

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Більшість жителів Німеччини, 55 відсотків. виступають за постачання Україні важких озброєнь, в той час як 37 відсотків проти цього, свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Infratest dimap.

Тим часом майже половина опитаних, 48 відсотків, виступили проти заборони на імпорт російських газу та нафти. Підтримати ембарго готові 40 відсотків.

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Німеччина та німецький футбольний клуб "Боруссія Дортмунд" допоможуть відновити зруйнований військами РФ стадіон у Чернігові, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка", - написав він у Telegram.

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Американська компанія Monotype Imaging перекрила доступ до своєї бібліотеки з РФ, тож росіянам стали недоступні такі популярні шрифти, як Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, правами на які вона володіє. Як повідомляють російські ЗМІ, обійти блокування можна за допомогою сервісів VPN.

США збільшать передачу розвідувальних даних Україні

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США збільшать обсяг розвідувальної інформації, яку передають Україні, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському міністерстві оборони. За даними видання, Україні надаватимуть розвіддані, які допоможуть краще ідентифікувати російські воєнні плани, "що дозволить українцям відповісти артилерією, безпілотниками та іншим озброєнням в окупованих частинах країни". Про цілі на території Росії, за інформацією WSJ, не йдеться.

++11.23++

Згідно з оприлюдненою міністерством закордонних справ України в четвер статистикою, від початку повномасштабного збройного нападу на Україну РФ втратила близько 19,9 тисяч військових. Детальнішу інформацію про втрати Росією техніки МЗС наводить в інфографіці.

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Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на четвер погодили дев'ять гуманітарних коридорів: з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя, з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського, Рубіжного - до Бахмута. При цьому вона зазначила, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку російських військ.

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Європейський Союз попередив країни-члени, що оплата за російський газ в рублях порушить санкції, запроваджені щодо РФ після повномасштабного військового вторгнення в Україну. Як повідомляє видання Bloomberg, це сталося після юридичного аналізу Європейською комісією указу президента РФ Володимира Путіна.

Він запровадив з квітня новий порядок оплати поставок газу для "недружніх країн" - з обов'язковою конвертацією валюти контрактів (євро та доларів) у рублі через "Газпромбанк". Більшість країн-членів погодилися, що не будуть платити за газ рублями, зокрема, і Німеччина. Водночас Угорщина раніше заявляла про готовність виконати вимогу Путіна щодо плати за російський газ у рублях.

"Рівніші за інших": Глава ВООЗ розкритикував "надмірну увагу" до війни в Україні

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував міжнародну спільноту за зосередженість на війні в Україні.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус

Він заявив, що інші "кризи", зокрема й в його рідній Ефіопії, не отримують такої ж уваги, припустивши, що причина в тому, що люди, які страждають, - "не білі".

Директор ВООЗ визнав, що ситуація в Україні - глобально значуща, але зауважив, що іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги. "Я повинен бути відвертим і чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі - "рівніші" за інших'', - цитує його агенція Associated Press.

В Україні понад 4,5 тисяч жертв війни, більше 500 - діти

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Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини підтвердило дані про 4521 жертву серед цивільних від початку війни в Україні. 1932 людини загинули, 2589 були поранені. Основна причина втрат - застосування вибухової зброї широкої зони впливу, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

++09.54++

Через збройну агресію РФ в Україні постраждали більше 548 дітей: 197 загинули, більше 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська на Донеччині збільшилася до семи, оскільки в лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджені 1014 закладів освіти, з них 91 повністю зруйновані.

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: "Слуга народу" проти

++09.23++

Провладна партія "Слуга Народу", яка має більшість в парламенті, не голосуватиме за законопроєкт щодо запровадження відповідальності для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон і не повернулись до України у встановлений термін під час воєнного стану. Про це повідомив голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Законопроєкт зобов'язує чоловіків призовного віку повернутись в країну протягом 15 діб, в іншому випадку їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

"У такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім'ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", - написав Арахамія у Telegram. За його словами, законопроєкт не вирішує тієї мети, якої насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників і депутатів, які втекли з України під час війни. "Будемо шукати інших способів покарання цих осіб", - додав він.

++08.52++

У Німеччині затримали найбільшу в світі суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, повідомляє агенція Bloomberg. 156-метрове судно, яке оцінюється у 600-750 мільйонів доларів, має 25-метровий плавальний басейн і два вертолітні майданчики. Видання зазначає, що яхту намагалися "приховати в офшорі", проте німецькі правоохоронці змогли встановити, що власником судна є сестра Усманова - Гульбахор Ісмаїлова, на яку також поширюються західні санкції через війну Росії проти України. Це означає, що Dilbar не можна продавати, орендувати чи передавати в заставу.

ООН: Війна в Україні може призвести до голоду 20 відсотків людства

++08.20++

Війна Росії проти України може призвести до злиднів та голоду 1,7 мільярда людей - більше ніж п'ятої частини людства. Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у колонці для видання USA Today. Україна та Російська Федерація забезпечують близько 30 відсотків світового виробництва пшениці та ячменю, п’яту частину кукурудзи та більше половини соняшникової олії, пояснив генсек ООН. "Разом їхнє зерно годує найбідніших та найбільш уразливих людей", - зазначив Гутерріш. Він закликав до надання доступу до резервів країнам, у яких найбільший ризик голоду. Водночас генсек наголосив, що "єдине надійне рішення війни та її наслідків для найбідніших і найуразливіших людей у світі - це мир".

++07.49++

Виробник товарів для дому, засобів гігієни та презервативів Reckitt передає права власності на свій бізнес у Росії.

Компанія виробляє продукцію Durex, Veet, Calgon, Vanish, "Нурофен", "Стрепсілс" та інші.

При цьому вона зобов’язалась виплачувати працівникам зарплату до кінця року. У березні Reckitt оголосила про заморожування капітальних інвестицій та реклами в РФ.

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Ранкове зведення генштабу ЗСУ

++07.17++

Росія продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону України, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України та зазначає, що зберігається постійна загроза застосування РФ ракетного озброєння по всій території України.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів. Крім того встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої "ДНР". Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків", - йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

++06.16++

Президент Колумбії Іван Дуке погодився зі своїм американським колегою Джо Байденом, що дії російських військ в Україні можна характеризувати як геноцид. "Те, що відбувається в Україні - це геноцид. І це має припинитися. Це безумство", - сказав Дуке в інтерв'ю телеканалу CNN. Президент країни також зазначив, що Колумбія готова відігравати центральну роль у забезпеченні західних країн енергоресурсами, щоб заповнити прогалини у постачанні, спричинені санкціями проти Росії. Для цього країна може збільшити видобуток нафти, газ та вугілля, сказав він.

++05.55++

На Фіджі у четвер поліцією було заарештовано елітну 106-метрову яхту Amadea, що належить російському олігарху Сулейману Керімову, який вважається близьким до президента РФ Володимира Путіна та перебуває під санкціями США, ЄС і Великобританії через війну в Україні. Яхта, вартість якої оцінюється у 325 мільйонів доларів, пришвартувалася на Фіджі 12 квітня. Екіпаж судна дає пояснення у поліції, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеве видання Fiji Sun. У поліції острівної країни у Тихому океані наголосили, що співпрацюють з міжнародними партнерами у питанні застосування санкцій щодо РФ.

++05.14++

Австралія запровадила фінансові санкції щодо 14 російських державних підприємств, повідомляється в документі, опублікованому на сайті уряду. Під обмеження, зокрема, потрапили "Газпром", "Транснефть", "КАМАЗ", "Российские железные дороги (РЖД)", "Алроса", "Севмаш", "Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)" та "Росэлектроника".

++04.32++

Німецький віцеканцлер, представник партії "Союз 90/Зелені" Роберт Габек (Robert Habeck) розкритикував відмову Києва прийняти з візитом федерального президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank‑Walter Steinmeier). "Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова йому з боку президента Зеленського є відмовою Німеччині", - сказав він виданням медіагрупи Funke у четвер. На його думку, "українська сторона припустилася дипломатичної помилки".

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++03.50++

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає коректним називати дії армії РФ в Україні геноцидом. "Я думаю, це абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", - сказав він, спілкуючись із журналістами у Квебеку, цитує Reuters. "Ми бачили це бажання атакувати цивільне населення, використовувати сексуальне насильство як зброю у війні. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив прем'єр. Раніше президент США ДжоБайден звинуватив російського лідера в геноциді в Україні, заявивши, що "стає все очевиднішим, що Путін просто намагається знищити саму ідею того, що можна бути українцем".

++03.25++

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення високопоставленого американського чиновника до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Про це у ніч на четвер повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела. Потенційними кандидатами для поїздки до Києва вважаються держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Сам Байден, найвірогідніше, до Києва не поїде, додало джерело. Поки що остаточного рішення щодо візиту не ухвалено, додає Reuters. Раніше про можливість візиту високопоставленого американського чиновника до Києва повідомляло також видання Politico.

++03.11++

Німеччина повинна підготуватися до того, щоб забезпечити шкільне навчання для 400 тисяч дітей-біженців з України. Про це у середу заявила голова Конференції міністрів освіти федеральних земель ФРН Карін Прін (Karin Prien). За її словами, для цього необхідно додатково близько 24 тисяч вчителів. "Федеральний уряд виходить з того, що до Німеччини може приїхати мільйон людей з України. З них щонайменше 40 відсотків будуть школярками і школярами", - зауважила Прін у коментарі RedaktionsNetzwerk Deutschland, цитує агенція dpa.

Вибухи на флагмані ЧФ РФ

++02.34++

У міноборони Росії повідомили, що на флагмані Чорноморського флоту, крейсері "Москва" здетонував боєзапас, внаслідок чого корабель отримав серйозні пошкодження, екіпаж евакуйовано повністю. Причини пожежі встановлюються, додали у відомстві.

Раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про те, що крейсер ракетами "Нептун" пошкодили українські військові. Про пожежу на кораблі повідомив і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

++02.22++

Голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який є представником коаліційної партії "Союз 90/Зелені", розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостатнє лідерство у політиці щодо України. За його словами, Шольц говорить про "переламний момент, але він його недостатньою мірою реалізує, бо для цього потрібно набагато більше лідерства". Гофрайтер також застеріг від іміджевих втрат для ФРН. "Ми дуже втрачаємо авторитет в очах усіх наших сусідів", - сказав політик у середу ввечері в ефірі телеканалу RTL, цитує агенція AFP. На його думку, Німеччина повинна якнайшвидше почати постачати Україні важке озброєння. Напередодні Гофрайтер разом з двома іншими головами комітетів Бундестагу відвідав Київ.

++01.56++

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан під час відвідин Бучі заявив, що Україна є місцем злочину. "Ми тут, тому що у нас є усі підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дістатися істини", - наводить слова Хана пресслужба суду на своїй сторінці у Twitter.

Україна прагне звільнити захоплених на ЧАЕС у полон нацгвардійців

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Дивитись відео 03:21 Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022)

Україна проводить переговори про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській атомній електростанції, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. "Чорнобиль – це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії... Тривають переговори про їх повернення. Але ми розуміємо, що це буде можливо лише після завершення активної фази бойових дій", – сказав глава МВС.

++01.05++

Росія внесла до "чорного списку" 398 членів Палати представників американського Конгресу та 87 сенаторів канадського парламенту, повідомило МЗС РФ. Заходи вжито у відповідь на санкції, які запровадили США та Канада після початку війни в Україні, наголошується у заявах. Також відомство оголосило персоною нон грата старшого дипломата посольства Чехії в Москві і наказало йому залишити територію РФ до кінця дня 16 квітня. Це стало кроком у відповідь на оголошення персоною нон грата радника-посланника посольства Росії в Празі.

++00.37++

Влада США має широкий спектр додаткових санкцій, які вона може запровадити проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомила у середу речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, серед можливих обмежувальних заходів – накладення вторинних санкцій, а також внесення до чорного списку додаткових фінансових установ.

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Протягом середи внаслідок обстрілів російськими окупантами житлових районів Харкова загинуло чотири мирних жителя, ще десять осіб отримали поранення, повідомив ввечері у голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення", - зауважив він. Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги. "Як бачимо, росіяни постійно та хаотично завдають ударів по житлових районах. Тому не нехтуйте сигналами тривоги!", -попередив Синєгубов.

Президент Естонії: Мета Росії - знищити Україну

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Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні та надавати додаткові озброєння, зокрема протикорабельні засоби. "Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом однієї третини нашого оборонного бюджету: військові літаки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та артилерійські системи. Ми маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським бійцям", - заявив Каріс на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Литви в Києві в середу, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна має право бути вільною і має належне місце в європейській сім'ї. "На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії - знищити Україну й українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя, але війна триває, ще далеко до кінця", - додав Каріс. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін має відступитися, "бо не буде миру в Європі". "Треба відсунути російські війська на схід, як їх відкинули від самого Києва", - наголосив естонський президент.

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США в рамках пакета військової допомоги Україні на мільйонів доларів направлять Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, повідомили в Пентагоні. На брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі показав журналістам список озброєнь, які США передаватимуть Україні. "Частина цієї допомоги - нові партії комплексів озброєнь, що вже постачаються, а інша частина - нові комплекси озброєнь, які раніше Україні не постачалися", - заявив він. Також Україна має отримати вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 тисяч снарядів до них, 500 ракет до протитанкових комплексів Javelin і тисячі одиниць інших протитанкових систем, 10 РЛС контрбатарейної боротьби, дві РЛС повітряного спостереження, 100 машин підвищеної прохідності, безпілотні судна для захисту узбережжя. Крім того, до списку внесено медичне обладнання, обладнання для захисту від ядерних, хімічних і біологічних загроз, 30 тисяч бронежилетів і шоломів, понад 2 тисячі одиниць оптичних пристроїв і лазерних далекомірів, вибухівку C-4, міни M18A1 "Клеймор".

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