Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: "Слуга народу" проти ідеї

Провладна політична сила "Слуга Народу", яка має більшість в парламенті, не голосуватиме за законопроєкт щодо запровадження відповідальності для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон і не повернулись до України у встановлений термін під час воєнного стану. Про це у четвер, 14 квітня, повідомив голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Мова йде про законопроект 7265. Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Арахамія зазначив, що сотні тисяч українців повернулися додому, щоби захищати свою країну під час війни, а багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни.

За його словами, законопроєкт не вирішує тієї мети, якої насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників і депутатів, які втекли з України під час війни. "Будемо шукати інших способів покарання цих осіб", - додав Арахамія. При цьому він запевнив, що "стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може".

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Зміст законопроєкту: повернення або тюрма

Вказаний законопроєкт у Верховній Раді України зареєстрували 8 квітня. Левова частка його ініціаторів - народні депутати від "Слуги народу", зокрема, речниця фракції Євгенія Кравчук і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Документ пропонує зобов'язати чоловіків призовного віку повернутись до України протягом 15 діб, в іншому випадку їм загрожуватиме позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. До того ж, обов'язок повернутися в Україну за 15 днів стосується також жінок, зокрема, суддів та прокуророк.

Також у парламенті зареєстрований законопроєкт №7268, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку під час війни.

На період дії правового режиму воєнного стану забороняється виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.