 Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.04.2022

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Україна

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше

Мародерство, мінування території, небезпечне опромінення персоналу - представники уряду України та працівники ЧАЕС про наслідки окупації російським військом Чорнобильської атомної електростанції.

Російські окупанти на Чорнобильській АЕС

Російські окупанти на Чорнобильській АЕС

Після відступу російських окупантів з Чорнобильської атомної електростанції вони залишили по собі фортифікаційні об'єкти в місцях максимального радіаційного фону, вивезли унікальну радіологічну лабораторію, полонили захисників ЧАЕС та примушували персонал до роботи в умовах надмірного опромінення. На все це вказали як представники українського уряду, так і працівники АЕС, з якими вдалося поспілкуватися DW. Українські фахівці обурені бездіяльністю міжнародних наглядових органів, відповідальних за ядерну безпеку в світі.

Вибухівка і мінні пастки в Чорнобильській зоні

Російські загарбники захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабної війни РФ проти України - 24 лютого. Понад три тижні ЧАЕС перебувала під російською окупацією. У приміщеннях, де на ЧАЕС зупинялися російські загарбники, зафіксований підвищений в десятки разів радіаційний фон. Такий же фон зафіксований і в піску, яким вони набивали мішки для спорудження укріплень, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський за підсумками своєї поїздки на станцію.

Денис Монастирський (архівне фото)

Денис Монастирський (архівне фото)

"Ми зупинялися біля Рудого лісу і бачили там і вириті шанці, і залишки російського перебування. Там радіаційний фон перевищує норму в сотні разів. Це факт, що всі, які проходили через Чорнобильську зону, отримали надзвичайно високий рівень опромінення, так само, як і техніка, яка була і та, що була розбита і вони її забрали зі собою", - сказав міністр.

За словами Монастирського, на території ЧАЕС виявлені цілі райони, що мають дуже багато мінних пасток і замінованих підходів. Доступ до цих територій наразі неможливий, але в персоналу є тривожна інформація про якісь роботи, що провадили окупанти навколо ЧАЕС. "Що саме там відбувалося наразі невідомо. Ми неодноразово чули, що там можуть бути диверсії і теракти. Але що точно відомо, так це те, що там дуже багато вибухонебезпечних предметів", - повідомив Монастирський.

Військова частина, що складалася переважно з бійців Національної гвардії України чинила опір окупантам, але була змушена скласти зброю через брак важкого озброєння і небезпеку обстрілу нападниками критично важливих об'єктів станції, сказав DW тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора ЧАЕС Валерій Сейда. "Був дуже високий ризик пошкодження чи руйнації цих об'єктів, що б спричинилося до катастрофічних наслідків для здоров'я громадян та довкілля не лише України, а й великої частини світу. Пізніше, під час штурму росіянами Запорізької АЕС, ми переконалися, що окупаційні війська Російської Федерації не цураються бездумних обстрілів ядерних об'єктів", - зазначив Сейда.

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Заручники окупантів

За словами керівника, росіяни не висували конкретних вимог до персоналу чи керівництва станції, а начальник зміни ЧАЕС зміг забезпечити режим роботи персоналу і запобігти втручанню озброєних окупантів у роботу станції. "Найбільшої шкоди, якої зазнав персонал, стало психологічне здоров'я. Люди відпрацювали зміну у 50 разів тривалішу за норму - 600 годин замість дванадцяти", - зазначив Сейда. Він також поскаржився на нехтування росіянами правилами радіаційної безпеки, що негативно вплинуло на радіаційну ситуацію в офісних та виробничих приміщеннях.

Валерій Сейда, тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора ЧАЕС

Валерій Сейда, тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора ЧАЕС

В облаштованих окупантами казармах просто в офісних приміщеннях ЧАЕС погіршився не тільки радіаційний, а й санітарний стан, було розграбовано та знищено майно - комп'ютери, жорсткі диски, переносне обладнання. Оцінка завданої шкоди ще триває, але після відходу ворога стан персоналу піднесений, хоча можна з упевненістю говорити про заподіяну психологічну травму тим, хто пережив місячну окупацію, вважає Сейда.

Це підтверджується й розповіддю про пережите одним з робітників ЧАЕС, з яким вдалося поспілкуватись DW. Навіть після деокупації станції він остерігається називати своє ім'я і посаду. Робітник розповів, що окупанти зайшли на ЧАЕС о 6 ранку 24 лютого, коли добігала кінця його нічна зміна. Відтоді він 24 доби залишався на робочому місці "Працювати доводилося і вдень, і вночі, я б не сказав, що нас пресували, але в цілому атмосфера була дуже гнітюча. Спали в чистому приміщенні, але на чому доведеться - на столах, на стільцях, підмощували собі ватники, хто що знаходив. Годували нас в їдальні двічі на день, але їжі було мало, і вона була якась не дуже якісна", - розповів робітник. Зараз він почувається нормально, але тривале перебування на станції спричинилося до надмірного опромінення і лущення шкіри "як після сильного опіку на сонці".

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Збільшення радіаційної небезпеки

Усі опитані атомники категорично заперечили підозри Росії в дослідах на ЧАЕС зі збагачення атомного палива для виробництва ядерної зброї. Натомість ніхто не спростовує викрадення унікальної радіологічної лабораторії, створеної завдяки західній допомозі для контролю за радіаційною ситуацією на станції. Керівництво ЧАЕС вкрай здивоване тим, що Всесвітня асоціація операторів АЕС з регіональним центром у Москві, яку очолює колишній директор ЧАЕС Микола Сорокін, і досі ніяк не відреагувала на захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Своєю чергою, ексміністр екології України та колишній голова української делегації з переговорів з країнами-донорами щодо подолання наслідків Чорнобильської аварії Юрій Костенко обурений тим, що Міжнародна організація з атомної енергетики (МАГАТЕ) також промовчала, коли Кремль назвав серед причин повномасштабного нападу на Україну "ядерну військову програму України". "Система моніторингу МАГАТЕ в Україні дозволяє повністю відстежувати кожен грам ядерного палива і мала би в першу чергу спростувати цю тезу Путіна. Коли російське військо дійшло до Чорнобильської атомної станції, а пізніше до Запорізької атомної станції, не було жодних заяв МАГАТЕ з вимогою не наближатися з військовими діями за 30 км до цих ядерних об'єктів", - заявив Костенко.

МАГАТЕ не зробило заяв і висновків із попередженням європейської спільноти і людства, що своїми діями Росія наближає ядерну катастрофу, зазначив ексміністр. Він нагадав, що в міжнародному ядерному законодавстві є чітке юридичне визначення "ядерний тероризм". "Жоден посадовець МАГАТЕ не назвав ці дії Росії ядерним тероризмом і не закликав світову спільноту до протидії ядерному тероризму в Україні. Це загрожує тим, що надалі терорист не буде захоплювати літаки, а буде захоплювати атомні станції і висувати свої вимоги до цілого демократичного світу", - сказав Костенко.

Дивитись відео 03:21

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Докладно

Російські окупанти на Чорнобильській АЕС

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