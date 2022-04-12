Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 13 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини середи (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарячкова активність російських окупантів на сході та півдні України, яка спостерігається, свідчить про їхню невпевненість. "Бойові зведення за сьогодні суттєво не відрізняються від попередніх. Російські війська посилюють активність на східному та південному напрямках, намагаються відігратися за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові й артилерійські удари та заводять нові колони техніки. Шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ жителів півдня нашої країни. (…) Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить, передусім, про їхню невпевненість", - заявив Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні до громадян ввечері у середу.

Він висловив упевненість, що "ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшом Росії". "Раніше чи пізніше. Або російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", - додав президент.

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Масштабні санкції проти РФ, що передбачають газове й нафтове ембарго, а також санкції проти всіх російських банків має бути запроваджено негайно, заявив президент Литви Гітанас Науседа на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Естонії в Києві в середу. "Ще одне питання - це санкції. Заборона, повне ембарго природного газу та нафти, санкції проти всіх, повторюю - всіх російських банків потрібно накласти саме зараз. Ми не можемо чекати рік чи два. Українці страждають і помирають щодня, жінки, діти, літні люди. Ми повинні зупинити фінансування путінської війни", - заявив Науседа.

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Президент Латвії Егілс Левітс виступає за створення спеціального суду чи трибуналу для розслідування злочинів, скоєних під час війни РФ проти України. Він нагадав про суд над колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем, наголосивши на необхідності створення аналогічного. Крім того, латвійський лідер закликав країни НАТО допомагати Україні ефективним озброєнням. "Україна бореться за нас, і це наш обов'язок – допомогти Україні. Всіма засобами, всіма способами: зброєю, щоб Україна могла оборонятися від ворога. Ми в Латвії вже одну третину нашого річного військового бюджету протягом двох місяців витратили на те, щоб допомогти Україні", - сказав він.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда підтримав притягнення до відповідальності в міжнародних судах виконавців злочинів РФ в Україні, а також тих, хто віддавав накази. Він схвалив те, що в Україні перебувають прокурори, які збирають докази злочинів у Бучі, де були зафіксовані масові вбивства й братські могили.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що його офіс не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) до України. Про це український лідер заявив під час брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії в Києві. Він додав, що "Україна - вільна країна, яка готова бути транзитною державою для Німеччини, якщо це питання економіки, а не політики". За словами Зеленського, в умовах війни та щоденної загибелі людей Україна має право дозволити собі "приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують".

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Дії російських військ в окупованих районах України є бандитизмом і тероризмом, зневажанням усіх міжнародних принципів, заявив президент Польщі Анджей Дуда на брифінгу з президентами України, Литви, Латвії та Естонії в Києві. "Ми бачили друге обличчя цієї війни - ми бачили обличчя, яке складно зрозуміти та прийняти, розбомблені житлові масиви, будівлі, знищені будинки. … Я бачив їх на телебаченні, ці руїни, а тепер я побачив це на власні очі, і важко в це повірити. І я сказав президентові Володимиру Зеленському та президентам і нашим співробітникам: це не війна, це тероризм, якщо хтось відправляє літаки, якщо хтось відправляє солдатів, щоб бомбили житлові масиви, вбивали мирне населення - це не війна. Це жорстокість, бандитизм, тероризм. І це друге обличчя російського вторгнення в Україну, це обличчя, з яким ми ніколи не погодимося, ніколи", - наголосив Дуда.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія завжди першими захищають Україну, це сталося і з початком вторгення Росії. "І навіть, коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, серед перших країн та їхніх лідерів саме ці лідери були", - зазначив президент України після візиту до Києва президентів Польщі та країн Балтії. Зеленський додав, що хотів би для України таких самих дружніх, чесних та стратегічних відносин із усіма країнами-сусідами. "Я впевнений, що ці чотири держави будуть першими на всіх сторінках майбутньої історії країни. А майбутнє у нас велике, оскільки з такими партнерами та друзями ми точно переможемо. Дякую кожному з вас за цей важливий візит у цей складний час для України", - сказав президент.

РФ готова до наступу на двох напрямках - Генштаб ЗСУ

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За наявною інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на Донецькому та Таврійському напрямках Росія перебуває у готовності до наступальних дій.

Як зазначається, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів Маріуполя та завдавати авіаційних ударів. "Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасна", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Тривають ракетно-бомбові ударів по Харківській та Запорізькій областях. "Йде часткове блокування ворогом Харкова. Ворог продовжує артилерією знищувати інфраструктуру міста", - повідомляє українська сторона.

"Знаковим є те, що окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на тимчасово зайнятих територіях. Так, у період з 20 березня до 12 квітня цього року в місті Мелітополь Запорізької області близько 70 військовослужбовців Росії загинули під час патрулювання території у нічний час", - повідомили в ЗСУ.

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Депутат Верховної Ради Віктор Медведчук від ОПЗЖ, який втік з-під домашнього арешту, переховувався в приватному будинку в Києві. Відповідні показання дав особистий охоронець Медведчука, інформує СБУ. Охоронець надавав правоохоронцям інформацію про те, як Федеральна служба безпеки Росії намагалася нелегально переправити політика до Москви. Згідно зі свідченням охорони, Медведчук переховувався в будинку зі своїм шеф-кухарем та охороною. Водночас, згідно з "легендою", цей будинок нібито орендує сім'я з Італії. Охоронець розповів, що Медведчук сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.

13 квітня дружина Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення до президентів України та Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана із закликом звільнити чоловіка.

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Європейський Союз виділить ще 500 мільйонів євро на постачання зброї та обладнання для українських збройних сил, повідомляють у Раді ЄС. Таким чином, підтримка ЄС України зросте до 1,5 мільярдів євро. "Оскільки Росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоб ми продовжували і збільшували нашу військову підтримку Україні для захисту її території та населення та запобігання подальшим стражданням", - заявив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель. Гроші на військову допомогу надходять із Європейського фонду миру. Це новий інструмент фінансування ЄС, який також може бути використаний для зміцнення потенціалу збройних сил у країнах-партнерах. На період з 2021 до 2027 року Фонду світу виділено близько п'яти мільярдів євро.

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Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентами Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом, Литви - Гітанасом Науседою та Естонії -Аларом Карісом, які перебувають в Україні з візитом. "Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу", - повідомляє пресслужба президента України.

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Російські військові заявили, що начебто взяли під контроль морський торговельний порт у Маріуполі. Як повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, порт "повністю звільнений від формувань "Азова".

Євросоюз дозволить біженцям міняти гривні на пільгових умовах

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У Євросоюзі домовилися про схему обміну готівки для українських біженців. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС за підсумками засідання Комітету постійних представників країн Євросоюзу. Планується, що остаточно цю рекомендацію Рада ЄС затвердить 19 квітня. Вона радить державам Євросоюзу створити схеми обміну гривень на місцеву валюту з однаковими умовами у всіх країнах. Згідно з ними кожна людина, яка прибула з України до ЄС, рятуючись від війни, зможе обміняти до 10 000 гривень за курсом Національного банку України, без комісії. Цією схемою зможуть скористатися й діти-біженці.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що не планує поїздку до України. Як розповів глава уряду ФРН в інтерв'ю радіостанції Inforadio rbb24, він був у Києві за кілька днів до початку війни. "Навряд чи знайдеться глава держави чи уряду, який має зі мною такі інтенсивні контакти", - зазначив Шольц. Зеленський раніше запрошував канцлера приїхати до України.

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Росію й Білорусь виключили з Болонського процесу, повідомив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет. "Група супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити право представництва Російської Федерації та Білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах, усіх інших структурах і робочій програмі Європейського простору вищої освіти", - написав Шкарлет. За його словами, підґрунтям для цього стала відповідна заява, яку підтримали 39 урядових, шість консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти.

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Біля будівлі посольства РФ у столиці Естонії Таллінні пройшла акція з метою привернути увагу до численних випадків зґвалтування жінок в Україні російськими військовими. Вона проведена об'єднанням, яке називає себе незалежними художницями. У перформансі взяли участь жінки, які зняли з себе верхній одяг і нанесли на тіло червону фарбу, яка символізувала кров. Раніше омбудсменка України Людмила Денисова повідомила, що під час окупації Бучі російські військові тримали в одному з підвалів близько 25 дівчат віком від 14 до 24 років і регулярно ґвалтували їх. Дев'ять із них у результаті завагітніли.

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Для випускників українських вишів спрощують процедуру оцінки дипломів у Німеччині, щоб вони могли якнайшвидше отримати доступ до ринку праці. Відповідні сайти тепер доступні українською мовою. Індивідуальну експертну оцінку дипломів випускників іноземних вишів можна замовити у Центральному відомстві з питань зарубіжної освіти (ZAB). Там надають інформацію і про те, якій німецькій кваліфікації відповідає цей диплом і в яких галузях можливе працевлаштування. Експертна оцінка диплому коштує 200 євро.

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У мережі поширюють фейкове відео з логотипом BBC News, у якому йдеться, що Україна нібито відповідальна за ракетну атаку на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британське ЗМІ вже відхрестилося від цього контенту і назвало його фейком. "BBC вживає заходів для видалення відео. Ми закликаємо людей не ділитися цим і перевіряти історії на вебсайті BBC News", - йдеться у Twitter медіакомпанії.

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"Укрзалізниця" отримала 15 станцій супутникового інтернету Starlink від однієї з найбільших в Україні IT-компаній N-iX, йдеться у повідомленні "Укрзалізниці". Там уточнюють, що отримали 10 пристроїв Starlink першого покоління та п'ять - другого. У такий спосіб, зазначають в компанії, "Укрзалізниця" стала першим державним підприємством, яке під час війни стало використовувати Starlink. Голова правління компанії Олександр Камишін пояснив, що зазначені системи використовуються для стабільного та надійного зв'язку критичних систем, які забезпечують роботу залізниці.

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Кремль про обмін Медведчука: Він не громадянин РФ

У Кремлі не певні, що хочуть обмінювати Віктора Медведчука - нардепа забороненої на час воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя". У Москві посилаються на те, що він не є громадянином Росії. "Що стосується обміну, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві: Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до "спеціальної військової операції" (так називають в РФ розв'язану війну - Ред.). Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", - прокоментував ситуацію речник Кремля Дмитро Пєсков. Водночас він зазначив, що РФ "безперечно стежитиме за долею Медведчука", до чого закликав і європейських політиків.

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Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі разом із парламентською делегацією прибуде в Україну з візитом, повідомив глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук. "Дуже радий, що невеличкі непорозуміння між Україною та Грузією вичерпані. Цей візит дасть можливість парламентаріям Грузії на власні очі побачити те, що відбувається в України, та підтвердить наші дружні стосунки", - написав Стефанчук. Він висловив упевненість, що парламентарі обох країн знайдуть точки дотику для будівництва спільного "світлого майбутнього". Напередодні Папуашвілі публічно відмовив на запрошення Стефанчука відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу.

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ЄС погодив надання Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

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Рада Європейського Союзу погодила додаткове виділення 500 мільйонів євро для підтримки обороноздатності Збройних сил України. Як повідомляється на сайті Ради ЄС, ці гроші виділяються державами-членами Євросоюзу з Європейського фонду миру (EPF) на постачання Україні захисного обладнання, аптечок, палива, а також військового обладнання, призначеного для доставки летальної сили в оборонних цілях.

Цей транш збільшить початковий бюджет допомоги до 1,5 мільярда євро. "Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоби ми продовжували та нарощували нашу військову підтримку України, щоби захистити її територію та населення й запобігти подальшим стражданням", - наголосив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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У Європейському Союзі домовилися щодо схеми обміну готівкової гривні для українських біженців. Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС за підсумками засідання комітету постійних представників країн Євросоюзу. Планується, що остаточно цю рекомендацію Рада ЄС затвердить 19 квітня. Нею державам Євросоюзу радять створити схеми обміну гривень на місцеву валюту з однаковими умовами. Згідно з ними, кожна людина, яка прибула з України до ЄС, рятуючись від війни, зможе обміняти до 10 тисяч гривень за курсом Національного банку України, без комісії. Цією схемою зможуть скористатися і діти-біженці.

Великобританія забороняє імпорт заліза і сталі з РФ

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Великобританія забороняє імпорт заліза і сталі з РФ та експорт предметів розкоші, повідомляється на сайті британського уряду. 14 квітня парламент ухвалить заборону на імпорт заліза та сталі з РФ, а також на експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші до Росії. "Ми не припинятимемо наші зусилля, щоби зупинити військову машину (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна", - прокоментувала нові санкції міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс.