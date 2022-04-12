 Зеленський заявив про затримання Медведчука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2022

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Новини

Зеленський заявив про затримання Медведчука

Як написав президент України, спецоперацію по затриманню Медведчука, який втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ, провели завдяки СБУ.

Віктор Медведчук (архівне фото)

Віктор Медведчук (архівне фото)

Народного депутата України від забороненої на період воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) й кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука спіймали в камуфляжі Збройних сил України. Про його затримання повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook ввечері вівторка, 12 квітня.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!" - написав український лідер.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту.

Віктора Медведчука в Україні підозрюють в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках. За версією слідства, це підірвало енергетичну незалежність України. У цій справі з 12 жовтня Медведчук перебував під домашнім арештом, який один раз уже продовжували.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником російського уряду для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, а також, імовірно, передавав спецслужбам РФ відомості, що містять державну таємницю. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року. Після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід Медведчуку на особисте зобов'язання.

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