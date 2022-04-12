Зеленський заявив про затримання Медведчука

Народного депутата України від забороненої на період воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) й кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука спіймали в камуфляжі Збройних сил України. Про його затримання повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook ввечері вівторка, 12 квітня.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!" - написав український лідер.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту.

Віктора Медведчука в Україні підозрюють в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними Києву частинами Донбасу в 2014-2015 роках. За версією слідства, це підірвало енергетичну незалежність України. У цій справі з 12 жовтня Медведчук перебував під домашнім арештом, який один раз уже продовжували.

Крім того, нардеп та кум президента РФ Володимира Путіна також фігурує у справі про розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму, за якою 11 травня йому повідомили про підозру в держзраді. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником російського уряду для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, а також, імовірно, передавав спецслужбам РФ відомості, що містять державну таємницю. Крім того, йому інкримінують проведення підривної діяльності проти України. У цій справі Медведчук перебував під домашнім арештом пів року. Після закінчення цього строку суд змінив запобіжний захід Медведчуку на особисте зобов'язання.

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