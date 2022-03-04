У Грузії побоюються, що країна може стати наступною ціллю Росії

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Грузія "стурбована", що може стати наступною ціллю російської агресії після України, сказав глава комітету із закордонних справ парламенту країни в інтерв'ю DW.
Очільник комітету із закордонних справ парламенту Грузії Ніколоз Самхарадзе в інтерв'ю DW у п'ятницю, 4 березня, заявив, що країна "стурбована" тим, що може стати наступною ціллю російської агресії після війни в Україні.
"Після того, що ми побачили в Україні, ми дійсно дуже стурбовані тим, що Грузія може стати наступною ціллю для російської агресії", - зазначив Самхарадзе. За його словами, грузини відчувають загрозу, оскільки вже "20 відсотків територій Грузії окуповані Російською Федерацією". Москва визнала незалежність двох сепаратистських регіонів у Грузії після короткого вторгнення Росії в країну в 2008 році. Відтоді Тбілісі оголосив ці території - Абхазію та Південну Осетію - окупованими Росією.
Після того, як Україна офіційно подала заявку на членство в Євросоюзі, такий крок 3 березня зробила і Грузія. Більшість грузинів підтримують вступ до ЄС, але процес зазвичай займає роки і вимагає згоди від усіх членів спільноти.
Самхарадзе пояснив, що до такого кроку Грузія вдалася після різкої зміни ситуації в регіоні, спровокованої повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
"Ми також бачимо певні зміни в мисленні деяких європейських лідерів... усі вони усвідомили, що безпека Європейського Союзу значною мірою залежить від безпеки в Чорноморському регіоні", - сказав Самхарадзе.
Він додав, що Грузія приєднується до України та Молдови у прагненні членства в ЄС, але всі три країни розуміють, що рішення не ухвалять миттєво. Втім, країнам потрібен "чіткий сигнал від Європейського Союзу", що одного дня це станеться.
3 березня президентка Молдови Майя Санду також підписала офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. Цим вона окреслила прозахідний курс країни, який значно прискорився з вторгненням Росії в сусідню Україну.
Переговори про вступ до ЄС - як для Кишинева, Тбілісі, так і для Києва - ще не розпочато. Як правило, країна-кандидатка багато років узгоджує своє законодавство з законодавством блоку 27 країн. Очікується, що ситуацію зі вступом України до ЄС обговорять на неформальному саміті в Парижі наступного тижня.