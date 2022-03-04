У Грузії побоюються, що країна може стати наступною ціллю Росії

Очільник комітету із закордонних справ парламенту Грузії Ніколоз Самхарадзе в інтерв'ю DW у п'ятницю, 4 березня, заявив, що країна "стурбована" тим, що може стати наступною ціллю російської агресії після війни в Україні.

"Після того, що ми побачили в Україні, ми дійсно дуже стурбовані тим, що Грузія може стати наступною ціллю для російської агресії", - зазначив Самхарадзе. За його словами, грузини відчувають загрозу, оскільки вже "20 відсотків територій Грузії окуповані Російською Федерацією". Москва визнала незалежність двох сепаратистських регіонів у Грузії після короткого вторгнення Росії в країну в 2008 році. Відтоді Тбілісі оголосив ці території - Абхазію та Південну Осетію - окупованими Росією.

Грузія подала заявку на членство в ЄС

Після того, як Україна офіційно подала заявку на членство в Євросоюзі, такий крок 3 березня зробила і Грузія. Більшість грузинів підтримують вступ до ЄС, але процес зазвичай займає роки і вимагає згоди від усіх членів спільноти.

Самхарадзе пояснив, що до такого кроку Грузія вдалася після різкої зміни ситуації в регіоні, спровокованої повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Ми також бачимо певні зміни в мисленні деяких європейських лідерів... усі вони усвідомили, що безпека Європейського Союзу значною мірою залежить від безпеки в Чорноморському регіоні", - сказав Самхарадзе.

Грузія, Молдова, Україна потребують чіткого сигналу від ЄС

Він додав, що Грузія приєднується до України та Молдови у прагненні членства в ЄС, але всі три країни розуміють, що рішення не ухвалять миттєво. Втім, країнам потрібен "чіткий сигнал від Європейського Союзу", що одного дня це станеться.

3 березня президентка Молдови Майя Санду також підписала офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. Цим вона окреслила прозахідний курс країни, який значно прискорився з вторгненням Росії в сусідню Україну.

Переговори про вступ до ЄС - як для Кишинева, Тбілісі, так і для Києва - ще не розпочато. Як правило, країна-кандидатка багато років узгоджує своє законодавство з законодавством блоку 27 країн. Очікується, що ситуацію зі вступом України до ЄС обговорять на неформальному саміті в Парижі наступного тижня.