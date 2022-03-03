Прем'єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС

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Європейські лідери прагнуть виробити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС. Грузія також подає заявку на членство.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі поставив підпис під заявкою країни на вступ до Євросоюзу в четвер, 3 березня. "Сьогодні історичний день для нашої країни. Грузія близька до Євросоюзу як ніколи раніше. З 2014 року, коли ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, ми послідовно виконуємо взяті зобов'язання, досягаючи прогресу у зближенні з Євросоюзом у правових, економічних та політичних сферах", - заявив Гарібашвілі.
Очікується, що "до кінця тижня" Молдова та Грузія подадуть офіційні заявки про вступ до ЄС після того, як це зробила Україна.
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Європейські лідери на неформальному саміті в Парижі наступного тижня спробують виробити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС, повідомила британська газета The Guardian з посиланням на джерела в Брюсселі.
Зокрема, за словами джерел, лідери обговорять терміни та умови реалізації української заявки. Він зазначив, що наразі їхні позиції з цього питання сильно розходяться.
1 березня представник України при Європейському союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов повідомив, що заявку України на вступ до ЄС було зареєстровано.