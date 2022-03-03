 Прем′єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

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Новини

Прем'єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС

Європейські лідери прагнуть виробити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС. Грузія також подає заявку на членство.

Прапор Євросоюзу

Грузія подає заявку на вступ до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі поставив підпис під заявкою країни на вступ до Євросоюзу в четвер, 3 березня. "Сьогодні історичний день для нашої країни. Грузія близька до Євросоюзу як ніколи раніше. З 2014 року, коли ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом, ми послідовно виконуємо взяті зобов'язання, досягаючи прогресу у зближенні з Євросоюзом у правових, економічних та політичних сферах", - заявив Гарібашвілі.

Очікується, що "до кінця тижня" Молдова та Грузія подадуть офіційні заявки про вступ до ЄС після того, як це зробила Україна.

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Європейські лідери на неформальному саміті в Парижі наступного тижня спробують виробити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС, повідомила британська газета The Guardian з посиланням на джерела в Брюсселі.

Зокрема, за словами джерел, лідери обговорять терміни та умови реалізації української заявки. Він зазначив, що наразі їхні позиції з цього питання сильно розходяться.

1 березня представник України при Європейському союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов повідомив, що заявку України на вступ до ЄС було зареєстровано.

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