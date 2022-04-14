"Рівніші за інших": Глава ВООЗ розкритикував увагу до війни в Україні

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував міжнародну спільноту за зосередженість на війні в Україні. Він визнав, що ситуація в Україні - глобально значуща, але зауважив, що іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги.

"Я повинен бути відвертим і чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі "рівніші" за інших'', - цитує його слова з пресконференції 13 квітня агенція Associated Press.

Директор ВООЗ припустив, що інші "кризи", зокрема, в його рідній Ефіопії, не отримували такої ж уваги тому, що люди, які страждають, - "не білі". Крім воєнних дій в Ефіопії, Габреєсус навів для прикладу Ємен, Афганістан і Сирію.

Звірства в Ефіопії

Глава ВООЗ зауважив, що облога еритрейськими та ефіопськими військами регіону Тиграй була однією з найтриваліших в сучасній історії, і зазначив, що нещодавнє перемир'я в Ефіопії досі не дозволило отримати значну гуманітарну допомогу.

Габреєсус розкритикував пресу за те, що вона не задокументувала звірства в Ефіопії, зазначивши, що людей в регіоні спалювали заживо. Також директор ВООЗ додав, що близько шести тисяч людей, які живуть у Тиграї з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), не отримали належної допомоги, і "багато з них, напевно, вже померли". Він описав ситуацію в Тиграї як "трагічну", і висловив сподівання, "що світ повернеться до тями і однаково ставитиметься до людського життя".

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Жертви та постраждалі від війни в Україні

За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, через війну в Україні з країни виїхали більше 4,5 мільйона людей - орієнтовно це кожний десятий житель.

Переважна більшість біженців з України - жінки, діти та люди похилого віку, адже майже всім чоловікам у віці від 18 до 60 років на період воєнного стану заборонений виїзд за кордон.

Ще більше 7 мільйонів українців, за даними ООН, виїхали до більш безпечних регіонів в Україні. Це приблизно кожен шостий українець. Таким чином, загалом в Україні більше 11,5 мільйона вимушених переселенців і біженців - майже кожен четвертий українець був змушений покинути свою домівку через війну. Частина з них втратила дім через бомбардування армією РФ цивільної інфраструктури.

Крім того, управління верховного комісара ООН підтвердило дані про 4521 жертву серед мирних громадян від початку війни в Україні. 1932 людини загинули, 2589 були поранені. Основна причина втрат - застосування вибухової зброї широкої зони впливу, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари. При цьому в ООН зазначають, що реальні втрати - набагато вищі, адже верифікація інформації потребує часу.

За даними Офісу генерального прокурора України, серед постраждалих від війни в Україні більше 548 дітей: 197 загинули, більше 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані також не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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