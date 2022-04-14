 ″Рівніші за інших″: Глава ВООЗ розкритикував увагу до війни в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Рівніші за інших": Глава ВООЗ розкритикував увагу до війни в Україні

Ситуація в Україні - глобально значуща, але іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Причина в тому, що світ не ставиться до різних рас однаково, вважає він.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував міжнародну спільноту за зосередженість на війні в Україні. Він визнав, що ситуація в Україні - глобально значуща, але зауважив, що іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги.

"Я повинен бути відвертим і чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі "рівніші" за інших'', - цитує його слова з пресконференції 13 квітня агенція Associated Press.

Директор ВООЗ припустив, що інші "кризи", зокрема, в його рідній Ефіопії, не отримували такої ж уваги тому, що люди, які страждають, - "не білі". Крім воєнних дій в Ефіопії, Габреєсус навів для прикладу Ємен, Афганістан і Сирію. 

Звірства в Ефіопії

Глава ВООЗ зауважив, що облога еритрейськими та ефіопськими військами регіону Тиграй була однією з найтриваліших в сучасній історії, і зазначив, що нещодавнє перемир'я в Ефіопії досі не дозволило отримати значну гуманітарну допомогу.

Габреєсус розкритикував пресу за те, що вона не задокументувала звірства в Ефіопії, зазначивши, що людей в регіоні спалювали заживо. Також директор ВООЗ додав, що близько шести тисяч людей, які живуть у Тиграї з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), не отримали належної допомоги, і "багато з них, напевно, вже померли". Він описав ситуацію в Тиграї як "трагічну", і висловив сподівання, "що світ повернеться до тями і однаково ставитиметься до людського життя".

Читайте також: Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії

Жертви та постраждалі від війни в Україні

За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, через війну в Україні з країни виїхали більше 4,5 мільйона людей - орієнтовно це кожний десятий житель.

Переважна більшість біженців з України - жінки, діти та люди похилого віку, адже майже всім чоловікам у віці від 18 до 60 років на період воєнного стану заборонений виїзд за кордон.

Ще більше 7 мільйонів українців, за даними ООН, виїхали до більш безпечних регіонів в Україні. Це приблизно кожен шостий українець. Таким чином, загалом в Україні більше 11,5 мільйона вимушених переселенців і біженців - майже кожен четвертий українець був змушений покинути свою домівку через війну. Частина з них втратила дім через бомбардування армією РФ цивільної інфраструктури.

Крім того, управління верховного комісара ООН підтвердило дані про 4521 жертву серед мирних громадян від початку війни в Україні. 1932 людини загинули, 2589 були поранені. Основна причина втрат - застосування вибухової зброї широкої зони впливу, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари. При цьому в ООН зазначають, що реальні втрати - набагато вищі, адже верифікація інформації потребує часу.

За даними Офісу генерального прокурора України, серед постраждалих від війни в Україні більше 548 дітей: 197 загинули, більше 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Дані також не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Читайте також: Росії закидають геноцид в Україні: які шанси довести це в суді

Дивитись відео 04:24

Біженці з Маріуполя: "Потрібно цей жах побачити, щоб зрозуміти" (12.04.2022)

 

Реклама

Докладно

Українські солдати допомагають старій жінці евакуюватися (фото 11 квітня 2022 року)

Досьє Українські біженці в Німеччині

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.  

Напис Дружба на нафтопроводі з РФ на НПЗ у Шведті

Наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Німецькі НПЗ зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.  