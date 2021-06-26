Влада Ефіопії оголосила про негайне припинення вогню в штаті Тиграй

Уряд Ефіопії в односторонньому порядку оголосив про припинення вогню в кризовому штаті Тиграй на півночі країни. Режим перемир'я набуває чинності негайно, йдеться в поширеному увечері в понеділок, 28 червня, в державних ЗМІ заяві ефіопського уряду.

Тим самим хліборобам регіону буде надана можливість мирно обробляти поля, йдеться в заяві. Крім того, гуманітарні організації зможуть доставити в штат допомогу, а війська "Народного фронту звільнення Тиграю" (TPLF) матимуть можливість ступити на шлях миру, зазначається далі.

Тим часом агентства Reuters і AFP повідомили про вхід повстанців до адміністративного центру цього регіону, міста Мекеле. За даними AFP, тимчасовий уряд штату залишив місто до того, як в нього увійшли сили TPLF. Всі його члени виїхали з міста, заявив агентству представник тимчасового уряду на умовах анонімності. Цю інформацію також підтвердив співробітник однієї з гуманітарних організацій.

Збройний конфлікт у Тиграї триває з листопада 2020 року

Збройний конфлікт між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї лівою партією "Народний фронт звільнення Тиграю" спалахнув 4 листопада 2020 року. За даними ООН, внаслідок конфлікту десятки тисяч людей втекли з Ефіопії в Судан. Організація неодноразово закликала забезпечити негайний доступ співробітникам гуманітарних місій до 6-мільйонного штату. Понад 70 відсотків жителів регіону недоїдають, 350 тисяч голодують, йдеться на сайті ООН.

25 червня стало відомо про вбивство в Тиграї трьох співробітників іспанської філії міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". Держдепартамент США зажадав незалежного розслідування вбивств, заявивши, що в кінцевому підсумку повну відповідальність за безпеку співробітників гуманітарних організацій несе уряд Ефіопії. У МЗС африканської країни, проте, стверджують, що раніше закликали гуманітарні організації забезпечити собі військовий супровід у регіоні.