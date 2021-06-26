 Влада Ефіопії оголосила про негайне припинення вогню в штаті Тиграй | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Новини

Влада Ефіопії оголосила про негайне припинення вогню в штаті Тиграй

До столиці штату Тиграй увійшли сили "Народного фронту звільнення Тиграю", тимчасовий уряд раніше залишив місто, повідомляють інформагентства.Тим часом уряд Ефіопії оголосив про перемир'я.

Столиця штату Тиграй Мекеле

Столиця штату Тиграй Мекеле

Уряд Ефіопії в односторонньому порядку оголосив про припинення вогню в кризовому штаті Тиграй на півночі країни. Режим перемир'я набуває чинності негайно, йдеться в поширеному увечері в понеділок, 28 червня, в державних ЗМІ заяві ефіопського уряду.

Тим самим хліборобам регіону буде надана можливість мирно обробляти поля, йдеться в заяві. Крім того, гуманітарні організації зможуть доставити в штат допомогу, а війська "Народного фронту звільнення Тиграю" (TPLF) матимуть можливість ступити на шлях миру, зазначається далі.

Тим часом агентства Reuters і AFP повідомили про вхід повстанців до адміністративного центру цього регіону, міста Мекеле. За даними AFP, тимчасовий уряд штату залишив місто до того, як в нього увійшли сили TPLF. Всі його члени виїхали з міста, заявив агентству представник тимчасового уряду на умовах анонімності. Цю інформацію також підтвердив співробітник однієї з гуманітарних організацій.

Збройний конфлікт у Тиграї триває з листопада 2020 року

Збройний конфлікт між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї лівою партією "Народний фронт звільнення Тиграю" спалахнув 4 листопада 2020 року. За даними ООН, внаслідок конфлікту десятки тисяч людей втекли з Ефіопії в Судан. Організація неодноразово закликала забезпечити негайний доступ співробітникам гуманітарних місій до 6-мільйонного штату. Понад 70 відсотків жителів регіону недоїдають, 350 тисяч голодують, йдеться на сайті ООН.

25 червня стало відомо про вбивство в Тиграї трьох співробітників іспанської філії міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". Держдепартамент США зажадав незалежного розслідування вбивств, заявивши, що в кінцевому підсумку повну відповідальність за безпеку співробітників гуманітарних організацій несе уряд Ефіопії. У МЗС африканської країни, проте, стверджують, що раніше закликали гуманітарні організації забезпечити собі військовий супровід у регіоні.

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