 Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

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Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців

Через конфлікт на півночі Ефіопії УВКБ ООН закликає сусідні країни не закривати кордони для біженців. Лише за два дні до Судану втекли понад 7000 ефіопів.

Минулого тижня центральна влада Ефіопії розпочала у Тиграї воєнну операцію

Минулого тижня центральна влада Ефіопії розпочала у Тиграї воєнну операцію

За минулі два дні з регіону Тиграй на півночі Ефіопії до сусіднього Судану втекли понад сім тисяч біженців. Про це ввечері четверга, 11 листопада, повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Через спалах насильства у Тиграї в ООН закликали сусідні держави не закривати кордони з Ефіопією, аби дати біженцям можливість втекти з регіону. Через "ескалацію" конфлікту в УВКБ ООН очікують на "сильне зростання" кількості втікачів у найближчі дні та погіршення ситуації у регіоні. Зазначається, що від початку протистояння до Судану втекло вже понад 10 тисяч ефіопських біженців.

Читайте також: Нобелівську премію миру присуджено прем'єр-міністру Ефіопії

Тиграй - бунтівний регіон Ефіопії

Минулого тижня прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед оголосив про початок воєнної операції у Тиграї. Від початку бойових дій між армією країни та бойовими загонами Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ) повідомляється про сотні загиблих. Телефонний та інтернет-зв'язок з регіоном весь цей час не працює. У деяких містах припинено постачання електрики.

Прем'єр-міністр Ефіопії та лавреат Нобелівської премії миру Абій Ахмед

Прем'єр-міністр Ефіопії та лавреат Нобелівської премії миру Абій Ахмед

Уряд Ахмеда закидає НФЗТ порушення конституції та напади на військові бази на півночі Ефіопії. У Фронті, своєю чергою, відмовляються визнавати уряд у столиці країни Аддис-Абебі після того, як Абій Ахмед через пандемію COVID-19 переніс проведення запланованих на серпень виборів. 9 вересня адміністрація Тиграю самотужки організувала вибори в регіоні, однак центральний уряд країни оголосив голосування незаконним.

Зростання міжетнічного напруження в регіоні

Минулого року Абію Ахмеду присудили Нобелівську премію миру за його ініціативу з урегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю. Втім, припинення цієї суперечки не зупинило зростання міжетнічної напруги в багатонаціональній Ефіопії - не лише в Тиграї, але й у інших регіонах

Так, цього року через протести внаслідок смерті відомого співака у сутичках між представниками різних етносів та з правоохоронцями загинули щонаймнеше 166 осіб. Найбільше жертв було зафіксовано в регіоні Оромія, хоча сутички сталися і в Аддис-Абебі. А у 2018 році під час спроби перевороту у регіоні Амхара загинув керівник генерального штабу ефіопської армії.

Загалом у країні проживають представники понад 90 різних етносів. В ООН раніше вже висловлювали "глибоке занепокоєння" щодо більше ніж 100 тисяч внутрішніх біженців у Тиграї та 96 тисяч еритрейських біженців у Ефіопії.

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