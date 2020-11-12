Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців

За минулі два дні з регіону Тиграй на півночі Ефіопії до сусіднього Судану втекли понад сім тисяч біженців. Про це ввечері четверга, 11 листопада, повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Через спалах насильства у Тиграї в ООН закликали сусідні держави не закривати кордони з Ефіопією, аби дати біженцям можливість втекти з регіону. Через "ескалацію" конфлікту в УВКБ ООН очікують на "сильне зростання" кількості втікачів у найближчі дні та погіршення ситуації у регіоні. Зазначається, що від початку протистояння до Судану втекло вже понад 10 тисяч ефіопських біженців.

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Тиграй - бунтівний регіон Ефіопії

Минулого тижня прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед оголосив про початок воєнної операції у Тиграї. Від початку бойових дій між армією країни та бойовими загонами Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ) повідомляється про сотні загиблих. Телефонний та інтернет-зв'язок з регіоном весь цей час не працює. У деяких містах припинено постачання електрики.

Прем'єр-міністр Ефіопії та лавреат Нобелівської премії миру Абій Ахмед

Уряд Ахмеда закидає НФЗТ порушення конституції та напади на військові бази на півночі Ефіопії. У Фронті, своєю чергою, відмовляються визнавати уряд у столиці країни Аддис-Абебі після того, як Абій Ахмед через пандемію COVID-19 переніс проведення запланованих на серпень виборів. 9 вересня адміністрація Тиграю самотужки організувала вибори в регіоні, однак центральний уряд країни оголосив голосування незаконним.

Зростання міжетнічного напруження в регіоні

Минулого року Абію Ахмеду присудили Нобелівську премію миру за його ініціативу з урегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю. Втім, припинення цієї суперечки не зупинило зростання міжетнічної напруги в багатонаціональній Ефіопії - не лише в Тиграї, але й у інших регіонах

Так, цього року через протести внаслідок смерті відомого співака у сутичках між представниками різних етносів та з правоохоронцями загинули щонаймнеше 166 осіб. Найбільше жертв було зафіксовано в регіоні Оромія, хоча сутички сталися і в Аддис-Абебі. А у 2018 році під час спроби перевороту у регіоні Амхара загинув керівник генерального штабу ефіопської армії.

Загалом у країні проживають представники понад 90 різних етносів. В ООН раніше вже висловлювали "глибоке занепокоєння" щодо більше ніж 100 тисяч внутрішніх біженців у Тиграї та 96 тисяч еритрейських біженців у Ефіопії.