В Ефіопії впродовж тижня жертвами заворушень стало близько 170 людей

Згідно з оприлюдненими ввечері суботи, 4 липня, даними поліції Ефіопії, в країні від початку заворушень минулого тижня загинули щонайменше 166 осіб. Найбільше смертей зафіксовано в регіоні Оромія, де загинули 145 цивільних осіб і 11 співробітників сил безпеки. Водночас сутички сталися й у столиці країни Аддис-Абебі, де повідомляють про десятьох жертв.

За даними влади Ефіопії, до загибелі людей призвели як операції сил безпеки проти демонстрантів, так і сутички між різними етнічними групами. В поліції також запевнили, що заворушення в регіоні Оромія тепер "повністю припинені". Силовики й правоохоронці заарештували більше тисячі осіб, ідеться в повідомленні поліції.

У зв'язку з протестами, спричиненими вбивством популярного співака, заарештовані кілька відомих опозиційних діячів, зокрема колишній медіа-магнат Джавара Мохаммед. У відповідь на заворушення уряд в Аддис-Абебі відключив доступ в Інтернет по всій країні. Крім того, кілька днів не працювали магазини та органи влади.

В уряді кажуть про "організовані спроби" дестабілізації країни

Тим часом прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед засудив безлади як "організовані спроби" дестабілізації країни, цитує інформагенція AFP. На проведеній 3 липня зустрічі з представниками уряду Абій запевнив, що особи, причетні до заворушень, а також їхні "прихильники" будуть притягнуті до відповідальності. Прем'єр-міністр африканської країни звинуватив "внутрішні і зовнішні сили" у заворушеннях, згадавши також нинішню напруженість у відносинах із сусіднім Єгиптом в зв'язку зі спорудженням Ефіопією величезної греблі на Нілі.

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Загальнонаціональні протести спричинило вбивство популярного співака Хачалу Хундесси. Убитий 29 червня співак був представником народності оромо - найбільшої етнічної групи Ефіопії. У своїй творчості він часто демонстрував відчуття того, що оромо перебувають у економічно і політично невигідному стані.

Ефіопія з її 100-мільйонним населенням є багатонаціональною державою, де завжди була напруженість у відносинах між етнічними групами. Влада неодноразово звинувачували в безладах повстанське угруповання "Визвольна армія оромо" і опозиційні сили.