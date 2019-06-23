В Ефіопії впродовж тижня жертвами заворушень стало близько 170 людей

Згідно з оприлюдненими ввечері суботи, 4 липня, даними поліції Ефіопії, в країні від початку заворушень минулого тижня загинули щонайменше 166 осіб. Найбільше смертей зафіксовано в регіоні Оромія, де загинули 145 цивільних осіб і 11 співробітників сил безпеки. Водночас сутички сталися й у столиці країни Аддис-Абебі, де повідомляють про десятьох жертв.
За даними влади Ефіопії, до загибелі людей призвели як операції сил безпеки проти демонстрантів, так і сутички між різними етнічними групами. В поліції також запевнили, що заворушення в регіоні Оромія тепер "повністю припинені". Силовики й правоохоронці заарештували більше тисячі осіб, ідеться в повідомленні поліції.
У зв'язку з протестами, спричиненими вбивством популярного співака, заарештовані кілька відомих опозиційних діячів, зокрема колишній медіа-магнат Джавара Мохаммед. У відповідь на заворушення уряд в Аддис-Абебі відключив доступ в Інтернет по всій країні. Крім того, кілька днів не працювали магазини та органи влади.
В уряді кажуть про "організовані спроби" дестабілізації країни
Тим часом прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед засудив безлади як "організовані спроби" дестабілізації країни, цитує інформагенція AFP. На проведеній 3 липня зустрічі з представниками уряду Абій запевнив, що особи, причетні до заворушень, а також їхні "прихильники" будуть притягнуті до відповідальності. Прем'єр-міністр африканської країни звинуватив "внутрішні і зовнішні сили" у заворушеннях, згадавши також нинішню напруженість у відносинах із сусіднім Єгиптом в зв'язку зі спорудженням Ефіопією величезної греблі на Нілі.
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Загальнонаціональні протести спричинило вбивство популярного співака Хачалу Хундесси. Убитий 29 червня співак був представником народності оромо - найбільшої етнічної групи Ефіопії. У своїй творчості він часто демонстрував відчуття того, що оромо перебувають у економічно і політично невигідному стані.
Ефіопія з її 100-мільйонним населенням є багатонаціональною державою, де завжди була напруженість у відносинах між етнічними групами. Влада неодноразово звинувачували в безладах повстанське угруповання "Визвольна армія оромо" і опозиційні сили.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Франція
Гарно жити по-французьки - це обов'язково смачно їсти. Тож і етикет за столом відіграє тут велику роль. Пити французьке вино не годиться голосно й великими ковтками, вже не кажучи про чавкання і чмокання - це табу. М'ясо курки тримати руками не варто. Аби зігнути великий листок салату, скористайтеся ножем і виделкою. Доїдати всю порцію також не годиться - для пристойності залиште трохи на тарілці.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Німеччина
Німці вважаються особливо пунктуальними. Це стосується, звісно, не абсолютно всіх, однак частка правди у цьому є. Якщо хтось домовляється зустрітися з вами о 15-й годині, він має на увазі 15-ту годину. Той же, хто запізнюється на п'ять хвилин, нерідко вибачається і повідомляє про це дзвінком або повідомленням. Аби прибути вчасно, не гріх і трохи пробігтися.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Ісландія
У цій острівній країні з гарячими джерелами у жодному разі не варто ігнорувати правил користування басейнами! Зайшовши до приміщення басейну, варто одразу роззутися. Перш ніж стрибати в басейн, годиться прийняти душ, до того ж голими. Помийтеся ґрунтовно, користуючись гелем для душу, особливо звертаючи увагу на голову та сферу геніталій. Хто цього не зробить, ризикує неабияк розізлити ісландців.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Туреччина
Міміка й жести по-різному застосовуються у різних культурах. Тож обережніше із ними! Піднятий догори великий палець не завжди означає "Все супер!" У багатьох країнах Середнього Сходу це непристойна образа. А якщо ви до того ж рухаєте великим пальцем вгору і вниз - у Туреччині це означає запрошення до гомосексуальних практик.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Узбекистан
В Узбекистані неодружені пари мають право ночувати в одній кімнаті, наприклад, у готельному номері на двох, лише з 2019 року. Раніше ж така практика вважалася крамольною. Скасування старого правила є одним із заходів, які мають сприяти розвиткові міжнародного туризму в цій центральноазіатській країні.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Об'єднані Арабські Емірати
З алкоголем в Еміратах не жартують. Розпивання на вулиці карається законом. Якщо ви таки хочете пропустити чарчину, краще зробити це в готелі. Звертайте особливу увагу до вибір одягу й не одягайтеся занадто відкрито. Місцеві чоловіки, для прикладу, попри високу температуру повітря не носять шортів. До жінок під час привітання краще не торкатися, у тому числі варто утриматися від потиску руки.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Індія
Якщо ви щось їсте в Індії, зважайте на те, аби використовувати лише праву руку. Те ж саме стосується потиску руки, або якщо ви на щось показуєте. Ліва рука вважається в Індії нечистою, адже вона використовується для гігієни тіла.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Китай
Як же йти в гості без подарунка? Однак квіти краще з собою не брати, бо в Китаї їх приносять, як правило, лише якщо хтось помер. Порадуйте краще щось смачненьке - страву або напій із вашої батьківщини! Проте не дивуйтеся: із ввічливості китайці розкриють ваш подарунок лише після того, як ви підете.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Сінгапур
Тут усе має залишатися чистим! Не викидайте сміття на вулиці. Також не можна їсти, пити або курити на вокзалах або у транспортних засобах. Окрім того, заборонено випльовувати жувальні гумки на вулиці. Якщо ж ви хочете увічнити себе за допомогою графіті, краще тричі подумайте. Адже у Сінгапурі за це карають ударом палиці.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
США
У Сполучених Штатах Америки важливо не забувати про чайові. Адже обслуговуючий персонал живе практично за їхній рахунок. У ресторанах прийнято залишати від десяти до 20 відсотків від суми рахунку. Тоді як водії таксі розраховують на щонайменше 15 відсотків від вартості проїзду.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Ефіопія
А на що варто звертати увагу в Африці? В Ефіопії, наприклад, виявом симпатії є взаємне годування. Тож дозвольте це зробити вашому візаві, якщо хочете бути ґречними. Навіть якщо ви не знаєте того чи іншого звичаю країни, до якої завітали, є універсальний рецепт - поважайте чужу культуру і намагайтеся, за можливості, підлаштуватися під чужі звичаї.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Інна Завгородня