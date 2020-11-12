Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй

Збройні сили Ефіопії встановили контроль над містом Мекеле, що є столицею штату Тиграй на півночі країни, де вже кілька тижнів поспіль не вщухає збройний конфлікт між центральною владою і правлячою в регіоні лівою партією "Народний фронт звільнення Тиграю" (НФОТ). Про це в суботу, 28 листопада, повідомив прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед у дописі в соцмережі Twitter.

За даними керівника уряду Ефіопії, армія взяла під контроль аеропорт, громадські інститути, будівлю регіональної адміністрації та інші ключові установи. Операцію вдалося провести без завдавання ударів по мирних жителях 500-тисячного міста, запевнив ефіопський прем'єр.

Водночас регіональна влада стверджує, що військові атакували центр міста за допомогою "важкого озброєння й артилерії". Незалежна оцінка того, що відбувається в регіоні, практично неможлива, адже в Тиграї нині відсутні телефонний зв'язок та інтернет.

Десятки тисяч жителів Тиграю втекли до Судану

Конфлікт між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї партією НФОТ наростав з моменту вступу Ахмеда на посаду прем'єр-міністра у квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував НФОТ у розпалюванні конфлікту, натомість у партії закидали очільникові уряду переслідування членів НФОТ та звільнення їх з державних посад, нагадує інформагенція Reuters.

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Збройне протистояння спалахнуло 4 листопада 2020 року. Наприкінці листопада центральна влада висунула ультиматум, давши повстанцям 72 години, щоб здатися. У ніч на 26 листопада Ахмед розпорядився довести до кінця "третю й останню фазу операції з відновлення порядку".

Урядові війська Ефіопії біля кордону штату Тиграй

Згідно з приблизними підрахунками, жертвами збройного протистояння в цьому штаті стали тисячі людей. Крім того, за оцінкою ООН, з початку листопада понад 43 000 осіб втекли з Ефіопії до сусіднього Судану. Цій країні необхідно 125 мільйонів євро, щоб забезпечити біженців усім необхідним на найближчі шість місяців, зазначили в ООН. Організація закликала забезпечити негайний доступ співробітникам гуманітарних місій до шестимільйонного штату Тиграй, запаси продовольства в якому добігають кінця.

Нинішній прем'єр-міністр Ефіопії у 2019 році був удостоєний Нобелівської премії миру. Абій Ахмед був нагороджений за зусилля з врегулювання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю. Крім того, норвезький Нобелівський комітет відзначив внесок глави уряду у проведення реформ в Ефіопії.

Сама Ефіопія, населення якої налічує близько 115 мільйонів, є багатонаціональної державою та федерацією, що складається з 10 етнічних регіонів. Десятиліттями у владі країни домінували вихідці з Тиграю, аж до приходу до влади Абія Ахмеда. Населення бунтівного регіону складає близько шести відсотків від близько 115 мільйонів населення Ефіопії.