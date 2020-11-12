 Загострення конфлікту в Ефіопії: ракетами обстріляна сусідня Еритрея | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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Загострення конфлікту в Ефіопії: ракетами обстріляна сусідня Еритрея

Про ракети, запущені у бік Асмери, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Обстріл може сприяти розширенню зони збройного конфлікту, що точиться між урядом Ефіопії та регіональною владою в Тиграї. 

Військові їдуть протистояти загонам НФЗТ у сусідньому регіоні Тиграй

Військові їдуть протистояти загонам НФЗТ у сусідньому регіоні Тиграй

З регіону Тиграй, що в Ефіопії, ввечері у суботу, 14 листопада, ймовірно, були випущені ракети у бік столиці Еритреї Асмери. Агенції посилаються на звіти дипломатів, за якими поблизу асмерського аеропорту пролунали щонайменше два вибухи. Водночас ЗМІ наводять дані від очевидців, які говорять про чотири вибухи поблизу аеропорту. Підтвердження цієї інфорамції з незалежних джерел наразі немає.

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Такі дії можуть сприяти розширенню зони збройного конфлікту, що точиться між урядом Ефіопії та регіональною владою в Тиграї. 

Еритрея та Ефіопія не мали дипломатичних відносин після війни, що тривала з 1998 до 2000 року. Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями. Внаслідок збройного протистояння загинули близько 70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.

Два роки тому Еритрея та Ефіопія підписали мирний договір. За докладення зусиль до мирного врегулювання прикордонного конфлікту з Еритреєю глава уряду Ефіопії Абій Ахмед у 2019 році отримав Нобелівську премію миру. За його правління Ефіопія зміцніла економічно та політично на міжнародній арені, однак йому не вдалось подолати етнічні конфлікти всередині країни - не лише в Тиграї, але й в інших регіонах.

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Зростання міжетнічного напруження в Ефіопії

Так, цього року через протести внаслідок смерті відомого співака у сутичках між представниками різних етносів та з правоохоронцями загинули щонаймнеше 166 осіб. Найбільше жертв було зафіксовано в регіоні Оромія, хоча сутички сталися і в столиці Аддис-Абебі. А у 2018 році під час спроби перевороту у регіоні Амхара загинув керівник генерального штабу ефіопської армії. 

На початку листопада Ахмед оголосив про початок воєнної операції у Тиграї. Від початку бойових дій між армією країни та бойовими загонами Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ) повідомляється про сотні загиблих. Телефонний та інтернет-зв'язок з регіоном весь цей час не працює. У деяких містах припинено постачання електрики.

Через спалах насильства у Тиграї в ООН закликали сусідні держави не закривати кордони з Ефіопією, аби дати біженцям можливість втекти з регіону. 

Загалом в Ефіопії проживають представники понад 90 різних етносів. В ООН раніше вже висловлювали "глибоке занепокоєння" щодо більше ніж 100 тисяч внутрішніх біженців у Тиграї та 96 тисяч еритрейських біженців у Ефіопії. 

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