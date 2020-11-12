Amnesty International: на півночі Ефіопії вбиті сотні людей

Amnesty International підтвердила інформацію про різанину у регіоні Тиграй на півночі Ефіопії 9 листопада. За даними правозахисників, її жертвами стали "ймовірно, сотні людей".
Правозахисна організація Amnesty International (АІ) у четвер, 12 листопада, підтвердила повідомлення про різанину у місті Мей-Кадера на півночі Ефіопії 9 листопада. За даними правозахисників, ймовірно, йдеться про "сотні жертв, які були зарізані або порубані".
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Серед жертв також є цивільні люди, вони, найімовірніше, були найманими робітниками, які жодним чином не брали участі у військовому конфлікті у регіоні Тиграй, де розташоване місто, розповіли в АІ. Правозахисники заявили, що ще не змогли виявити винних у цьому нападі. Утім, за словами свідків, цей напад могли вчинити бойові загони Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ). Ця політична сила керує регіоном Тиграй та ворогує з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом з моменту його приходу до влади в 2018 році.
Раніше Ахмед говорив, що НФЗТ здійснював страти солдатів урядової армії на півночі Ефіопії. За його словами, армія повернула собі одне з міст в регіоні Тиграй і знайшла там "тіла військовослужбовців, які були зв'язані і страчені".
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Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет висловила "дедалі більшу тривогу" щодо ситуації в регіоні Тиграй в Ефіопії. На її думку, ситуація там може вийти з-під контролю.
Якщо підтвердиться інформація про скоєння масових вбивств однією із сторін конфлікту, то йтиметься вже про воєнні злочини, зазначила верховна комісарка. Бачелет наголосила, що треба провести незалежне розслідування, а винні мають понести повну відповідальність.
Тим часом парламент Ефіопії проголосував за позбавлення імунітету від переслідування 39 високопосадовців Тиграю. Законодавці проголосували за позбавлення імунітету політиків, включно з головою регіону, за "повстання, напади на федеральну армію та інші пов'язані з цим злочини".
За даними поліції, за останні кілька днів у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі було заарештовано 242 "агенти" НФЗТ за проведення "заходів на підтримку НФЗТ".
За даними ООН, з Тиграю до сусіднього Судану вже втекли 14,5 тисячі біженців. Через спалах насильства в Тиграї в ООН закликали сусідні держави не закривати кордони з Ефіопією, аби дати біженцям можливість втекти з регіону.
Минулого тижня прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед оголосив про початок воєнної операції у Тиграї. Від початку бойових дій між армією країни та бойовими загонами Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ) повідомляється про сотні загиблих. Телефонний та інтернет-зв'язок з регіоном весь цей час не працює. У деяких містах припинено постачання електрики.
Уряд Ахмеда закидає НФЗТ порушення конституції та напади на військові бази на півночі Ефіопії. У Фронті, своєю чергою, відмовляються визнавати уряд у столиці країни Аддис-Абебі після того, як Абій Ахмед через пандемію COVID-19 переніс проведення запланованих на серпень виборів. 9 вересня адміністрація Тиграю самотужки організувала вибори в регіоні, однак центральний уряд країни оголосив голосування незаконним.
Загалом в Ефіопії проживають представники понад 90 різних етносів.