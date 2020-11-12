Amnesty International: на півночі Ефіопії вбиті сотні людей

Правозахисна організація Amnesty International (АІ) у четвер, 12 листопада, підтвердила повідомлення про різанину у місті Мей-Кадера на півночі Ефіопії 9 листопада. За даними правозахисників, ймовірно, йдеться про "сотні жертв, які були зарізані або порубані".

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Серед жертв також є цивільні люди, вони, найімовірніше, були найманими робітниками, які жодним чином не брали участі у військовому конфлікті у регіоні Тиграй, де розташоване місто, розповіли в АІ. Правозахисники заявили, що ще не змогли виявити винних у цьому нападі. Утім, за словами свідків, цей напад могли вчинити бойові загони Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ). Ця політична сила керує регіоном Тиграй та ворогує з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом з моменту його приходу до влади в 2018 році.

Раніше Ахмед говорив, що НФЗТ здійснював страти солдатів урядової армії на півночі Ефіопії. За його словами, армія повернула собі одне з міст в регіоні Тиграй і знайшла там "тіла військовослужбовців, які були зв'язані і страчені".

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В ООН заявили про можливі воєнні злочини в Ефіопії

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет висловила "дедалі більшу тривогу" щодо ситуації в регіоні Тиграй в Ефіопії. На її думку, ситуація там може вийти з-під контролю.

Якщо підтвердиться інформація про скоєння масових вбивств однією із сторін конфлікту, то йтиметься вже про воєнні злочини, зазначила верховна комісарка. Бачелет наголосила, що треба провести незалежне розслідування, а винні мають понести повну відповідальність.

Парламент Ефіопії позбавив імунітету високопосадовців Тиграю

Тим часом парламент Ефіопії проголосував за позбавлення імунітету від переслідування 39 високопосадовців Тиграю. Законодавці проголосували за позбавлення імунітету політиків, включно з головою регіону, за "повстання, напади на федеральну армію та інші пов'язані з цим злочини".

За даними поліції, за останні кілька днів у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі було заарештовано 242 "агенти" НФЗТ за проведення "заходів на підтримку НФЗТ".

За даними ООН, з Тиграю до сусіднього Судану вже втекли 14,5 тисячі біженців. Через спалах насильства в Тиграї в ООН закликали сусідні держави не закривати кордони з Ефіопією, аби дати біженцям можливість втекти з регіону.

Тиграй - бунтівний регіон Ефіопії

Минулого тижня прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед оголосив про початок воєнної операції у Тиграї. Від початку бойових дій між армією країни та бойовими загонами Народного фронту звільнення Тиграю (НФЗТ) повідомляється про сотні загиблих. Телефонний та інтернет-зв'язок з регіоном весь цей час не працює. У деяких містах припинено постачання електрики.

Уряд Ахмеда закидає НФЗТ порушення конституції та напади на військові бази на півночі Ефіопії. У Фронті, своєю чергою, відмовляються визнавати уряд у столиці країни Аддис-Абебі після того, як Абій Ахмед через пандемію COVID-19 переніс проведення запланованих на серпень виборів. 9 вересня адміністрація Тиграю самотужки організувала вибори в регіоні, однак центральний уряд країни оголосив голосування незаконним.

Загалом в Ефіопії проживають представники понад 90 різних етносів.