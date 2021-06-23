В Ефіопії вбили трьох співробітників "Лікарів без кордонів"

В ефіопському штаті Тиграй знайшли мертвими біля їхньої машини співробітників організації "Лікарі без кордонів" (MSF): координаторку з надзвичайних ситуацій з Іспанії Марію Ернандес, а також двох місцевих працівників MSF - асистента координаторки Йоганнеса Реду та водія Тедроса Гебремікаела. До цього вони перестали виходити на зв'язок. Про це організація повідомила ввечері в п'ятницю, 25 червня. Інформації про обставини їхньої смерті поки немає.

"Ми найрішучіше засуджуємо цей напад на наших колег (...) Марія, Йоганнес і Тедрос були в Тиграї і допомагали людям. Немислимо, що вони заплатили за цю роботу своїми життями", - наголосили в організації.

Нагадаємо, 23 червня військово-повітряні сили Ефіопії завдали удару по одному з ринків у населеному пункті Тагогон поблизу міста Мекеле, що є столицею штату Тиграй. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 43 людини.

Конфлікт у штаті Тиграй

У листопаді 2020 року військові Ефіопії розпочали наступальну операцію в штаті Тиграй, де при владі перебувала ліва партія "Народний фронт звільнення Тиграю" (НФЗТ).

Конфлікт між владою Ефіопії і керівною в Тиграї партією НФЗТ наростав з моменту вступу Абія Ахмеда на посаду прем'єр-міністра країни в квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував НФЗТ у розпалюванні конфлікту, натомість у партії закидали очільникові уряду переслідування членів НФЗТ та звільнення їх з державних посад. Наприкінці листопада ефіопські військові зуміли взяти під свій контроль столицю штату Тиграй - 500-тисячне місто Мекеле.