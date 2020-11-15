Десятки загиблих унаслідок авіаудару по ринку в Ефіопії

Військово-повітряні сили Ефіопії завдали удару по одному з ринків у населеному пункті Тагогон поблизу міста Мекеле, що є столицею штату Тиграй на півночі країни. За даними агентства новин AFP, що посилається на слова очевидців, унаслідок атаки з повітря було "багато поранених і загиблих".

Згодом інформагенція Reuters поінформувала з посиланням на медичних працівників про щонайменше 43 жертви. Медики повідомили кореспонденту агенції, що ефіопські військові блокували проїзд машин швидкої допомоги до місця події.

Натомість речник збройних сил Ефіопії не став коментувати факт події, обмежившись лише зауваженням, що авіаудари є звичною військовою практикою, однак мирні жителі не є їхньою ціллю. У пресслужбі прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда на запит Reuters щодо події не відповіли.

Повідомлення про удар з повітря надійшли саме тоді, коли влада Ефіопії підрахувала голоси на національних і регіональних парламентських виборах, що відбулися на цьому тижні в семи з 10 регіонів країни. У штаті Тиграй виборів натомість не проводили.

Конфлікт у штаті Тиграй

Нагадаємо, в листопаді 2020 року військові Ефіопії розпочали наступальну операцію в штаті Тиграй, де при владі перебувала ліва партія "Народний фронт звільнення Тиграю" (НФЗТ).

Конфлікт між владою Ефіопії і керівною в Тиграї партією НФЗТ наростав з моменту вступу Ахмеда на посаду прем'єр-міністра у квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував НФЗТ у розпалюванні конфлікту, натомість у партії закидали очільникові уряду переслідування членів НФЗТ та звільнення їх з державних посад. Наприкінці листопада ефіопські військові зуміли взяти під свій контроль столицю штату Тиграй - 500-тисячне місто Мекеле.