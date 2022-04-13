 Зеленський запевняє, що не отримував запит щодо візиту Штайнмаєра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський запевняє, що не отримував запит щодо візиту Штайнмаєра

Київ офіційно не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо його ймовірного візиту в Україну, повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні, липень 2021 року

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні, липень 2021 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Офіс президента України не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо візиту німецького лідера Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank‑Walter Steinmeier) до України. "Щодо Німеччини: я, як президент, і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну", - заявив Зеленський на брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії в Києві в середу, 13 квітня.

Він додав, що "Україна - вільна країна, яка готова бути транзитною державою для Німеччини, якщо це питання економіки, а не політики". За словами Зеленського, в умовах війни та щоденної загибелі людей в Україні вона має право дозволити собі "приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують". "Завтра (14 квітня. - Ред.) буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, сили та єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує. Серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю", - сказав глава держави, цитує "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Штайнмаєр не поїхав до Києва. Що кажуть у Берліні

Раніше німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела повідомило, що Франк-Вальтер Штайнмаєр виявив бажання в середу приїхати до Києва разом з урядовими делегаціями інших країн ЄС, проте Зеленський нібито не захотів зустрічі з ним через тісні зв'язки німецького лідера з Росією. Пізніше сам Штайнмаєр повідомив, що в Києві вважають його можливий візит в Україну небажаним, додавши, що польський президент Анджей Дуда останніми днями пропонував спільну поїздку в Україну для того, щоб "дати сильний сигнал європейської солідарності з Україною". На тлі цього канцлер Німеччини Олаф (Olaf Scholz) Шольц розкритикував відмову України від прийому президента Німеччини з візитом, зазначивши, що він "м'яко кажучи, спантеличений", і закликав не недооцінювати те, що Німеччина постачає в Україну зенітні ракети та багато інших товарів військового призначення.

Читайте також: Коментар: Відмова Києва прийняти Штайнмайєра - помилка

Дивитись відео 01:07

Президент ФРН закликав Путіна "зняти зашморг з шиї України" (14.02.2022)

Реклама

Докладно

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Штайнмаєр не поїхав до Києва. Що кажуть у Берліні

DW - про реакцію політичного Берліна на повідомлення про відмову президента України прийняти в Києві президента ФРН.  

Напис Дружба на нафтопроводі з РФ на НПЗ у Шведті

Наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Німецькі НПЗ зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.  