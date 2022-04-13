Зеленський запевняє, що не отримував запит щодо візиту Штайнмаєра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Офіс президента України не отримував звернення від офісу президента Німеччини щодо візиту німецького лідера Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank‑Walter Steinmeier) до України. "Щодо Німеччини: я, як президент, і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну", - заявив Зеленський на брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії в Києві в середу, 13 квітня.

Він додав, що "Україна - вільна країна, яка готова бути транзитною державою для Німеччини, якщо це питання економіки, а не політики". За словами Зеленського, в умовах війни та щоденної загибелі людей в Україні вона має право дозволити собі "приймати й бути серед тих лідерів країн, які реально її підтримують". "Завтра (14 квітня. - Ред.) буде 50 днів війни, 50 днів стійкості України, сили та єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що щодня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує. Серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю", - сказав глава держави, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Раніше німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела повідомило, що Франк-Вальтер Штайнмаєр виявив бажання в середу приїхати до Києва разом з урядовими делегаціями інших країн ЄС, проте Зеленський нібито не захотів зустрічі з ним через тісні зв'язки німецького лідера з Росією. Пізніше сам Штайнмаєр повідомив, що в Києві вважають його можливий візит в Україну небажаним, додавши, що польський президент Анджей Дуда останніми днями пропонував спільну поїздку в Україну для того, щоб "дати сильний сигнал європейської солідарності з Україною". На тлі цього канцлер Німеччини Олаф (Olaf Scholz) Шольц розкритикував відмову України від прийому президента Німеччини з візитом, зазначивши, що він "м'яко кажучи, спантеличений", і закликав не недооцінювати те, що Німеччина постачає в Україну зенітні ракети та багато інших товарів військового призначення.

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