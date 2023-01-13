БМП Puma надійдуть в НАТО до липня - Бундесвер

Бойові машини піхоти "Пума" вийшли з ладу під час навчальних стрільб. У Німеччині розраховують, що до липня вони надійдуть до групи підвищеної готовності Північноатлантичного альянсу.

Німеччина розраховує надіслати бойові машини піхоти (БМП) Puma ("Пума"), які вийшли з ладу під час навчальних стрільб Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), для виконання завдань у групі підвищеної готовності сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу (НАТО) в першій половині 2023 року. Про це повідомив у п'ятницю, 13 січня, генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Цорн (Eberhard Zorn).

"Як тільки ми матимемо достатню кількість відремонтованих і готових транспортних засобів для однієї роти, ми використаємо їх для Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності. Я дуже сподіваюся на це у першій половині року", - цитує його агенція Reuters.

Також у Німеччині розраховують на БМП Puma для власних потреб, повідомила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Утім, промисловість і Бундесвер мають "домашнє завдання", передає її слова агентство dpa.

"БМП-невдаха"

Puma мали з 2023 року надійти до складу групи підвищеної готовності НАТО, яку Німеччина цього року очолює. Однак 17 грудня 2022 року під час навчальних стрільб вийшли з ладу всі 18 БМП, які брали в них участь. Це далеко не перший випадок проблем з експлуатацією машин, але найбільш значущий. Від початку поставок у 2015 році проблеми з цією технікою не закінчуються, за що журналісти охрестили її "БМП-невдахою".

Після інциденту Ламбрехт розпорядилася відсторонити БМП від використання в групі НАТО, заморозити закупівлі нових "Пум", зупинити модернізацію тих, які вже стоять на озброєнні. Крім того, вона пригрозила виробникам (оборонним компаніям Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann) розривом контракту.

Німецьке міноборони замовило 405 бронемашин Puma ще в липні 2009 року, плануючи витратити на це близько 3,1 мільярда євро. Згодом кількість замовлених БМП скоротилася до 350, а ціна за одну зросла з 7,6 мільйона євро до 17 мільйонів. Puma вважається найдорожчою БМП у світі.

Бундесвер збирався докупити ще до 200 екземплярів. Зокрема, машини мали замінити БМП Marder, які перебувають в експлуатації вже понад 40 років, і які дадуть Україні для відбиття російських атак. Однак "поки ця машина не продемонструє стабільність" в експлуатації, другого замовлення не буде, дала зрозуміти Ламбрехт.

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