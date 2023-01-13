РФ хоче створити двохмільйонну армію - українська розвідка

Росія намагається створити двохмільйонну армію, вважають у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Найближчими днями Москва може оголосити проведення чергової хвилі мобілізації, йдеться у повідомленні ГУР МО у п'ятницю, 13 січня.

У такий спосіб до російської армії потраплять ще 500 тисяч людей, що дозволить РФ створити стратегічні резерви, зауважують у розвідці.

"Приготування до оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії вже активно відбуваються. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів", - йдеться у повідомленні.

Шойгу анонсував плани збільшення до 1,5 млн

Під час першої хвилі мобілізації до Збройних сил РФ призвали 300 тисяч людей, нагадують у ГУР МО. З огляду на масштаб мобілізаційних заходів РФ в українській розвідці дійшли висновку, що керівництво Росії прагне створити армію чисельністю близько двох мільйонів людей. Наразі, згідно з наказом президента країни Володимира Путіна, чисельність російських військ з 1 січня 2023 року визначена на рівні 1 150 628 військових.

Наприкінці грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв про плани збільшити чисельність Збройних сил РФ до 1,5 мільйона осіб. Окрім того, за словами Шойгу, в РФ планують збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.

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