  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Російські призовники
Фото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

РФ хоче створити двохмільйонну армію - українська розвідка

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У Головному управлінні розвідки міноборони України вважають, що РФ найближчими днями оголосить чергову хвилю мобілізації.

https://p.dw.com/p/4M742

Росія намагається створити двохмільйонну армію, вважають у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. Найближчими днями Москва може оголосити проведення чергової хвилі мобілізації, йдеться у повідомленні ГУР МО у п'ятницю, 13 січня.

У такий спосіб до російської армії потраплять ще 500 тисяч людей, що дозволить РФ створити стратегічні резерви, зауважують у розвідці.

"Приготування до оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії вже активно відбуваються. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів", - йдеться у повідомленні.

Шойгу анонсував плани збільшення до 1,5 млн

Під час першої хвилі мобілізації до Збройних сил РФ призвали 300 тисяч людей, нагадують у ГУР МО. З огляду на масштаб мобілізаційних заходів РФ в українській розвідці дійшли висновку, що керівництво Росії прагне створити армію чисельністю близько двох мільйонів людей. Наразі, згідно з наказом президента країни Володимира Путіна, чисельність російських військ з 1 січня 2023 року визначена на рівні 1 150 628 військових.

Наприкінці грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв про плани збільшити чисельність Збройних сил РФ до 1,5 мільйона осіб. Окрім того, за словами Шойгу, в РФ планують збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.

Читайте також: Російська армія: переоцінена міць

Очевидці про російську "відплату" в Краматорську

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дим над Соледаром, архівне фото

Міноборони РФ заявляє про взяття Соледару

Конфлікти19 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Прага

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Політика29 хв. тому
Завдяки погоді в Європі скоротилося споживання газу

В Європі стрімко дешевшає газ, але чи варто розслаблятися?

В Європі стрімко дешевшає газ, але чи варто розслаблятися?

Економіка20 год. тому
Паспорт громадянина України

Чи мав Зеленський право позбавляти громадянства Медведчука?

Чи мав Зеленський право позбавляти громадянства Медведчука?

Політика23 год. тому
Фракція ОПЗЖ в парламенті вже в минулому. А от її депутати - ні

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

Політика12 січня 2023 р.
Газотурбінна електростанція

Мініелектростанції: підтримка енергосистеми в разі блекауту

Мініелектростанції: підтримка енергосистеми в разі блекауту

Політика11 січня 2023 р.
external

Віце-президент Єврокомісії: ЄС не кине Україну у цій війні

Віце-президент Єврокомісії: ЄС не кине Україну у цій війні

Політика11 січня 2023 р.09:56 хв.
На головну сторінку