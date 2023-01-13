Довіра до ЗСУ в українців сягнула майже 100 відсотків

За рік довіра до Збройних сил України зросла з 72 до 96 відсотків. Крім того, найбільше українці довіряють президенту та волонтерам.

Рівень довіри українців до Збройних сил сягнув 96 відсотків у порівнянні з 72 відсотками рік тому, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені у п'ятницю, 13 січня.

Другу сходинку в рейтингу довіри посів президент України Володимир Зеленський (84 відсотки) та волонтери (84 відсотки).

Крім того, соціологи простежили значне зростання довіри до Служби безпеки України (з 29 відсотків до 63 відсотків) та Національної поліції (з 30 відсотків до 58 відсотків). Також покращилося сприйняття Кабміну (з 14 до 52 відсотків та Верховної Ради (з 11 відсотків до 35).

"Ріст довіри до політичного керівництва та до силових структур в умовах війни є ще одним свідченням згуртування громадян у критичних обставинах. Суспільна згуртованість є одним з ключових факторів успішного опору ворогові", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Найнижчий рівень довіри - до судів та прокурорів

Прокуратура та судова система виявилися єдиними українськими інституціями, які мають негативний баланс довіри-недовіри і до яких українці ставляться найбільш критично. Так, судам довіряють 25 відсотків, не довіряють - 34 відсотки, водночас прокурорам довіряють 21 відсоток, не довіряють - 32 відсотки.

Довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32 до 57 відсотків, а от ставлення до церкви погіршилося - частка тих, хто довіряє церкві, знизилася з 51 до 44 відсотків.

Опитування проводили 4-27 грудня методом телефонних інтерв'ю серед 995 респондентів з усіх регіонів України, окрім анексованого Криму. Похибка не перевищує показник в 3,4 відсотка.

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