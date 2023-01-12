Українці назвали політиком року Зеленського, №2 - Залужний

Президента України Володимира Зеленського більшість опитаних соціологами громадян назвали політиком 2022 року. Цей рейтинг глава держави очолює третій рік поспіль.

Більшість українців - 59 відсотків - назвали політиком 2022 року президента України Володимира Зеленського. Друге місце у рейтингу з 10 відсотками посів головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова , оприлюднені у четвер, 12 січня.

Автори дослідження зазначають, що Зеленський після обрання на посаду президента у 2019 році очолює рейтинги "Політик року" вчетверте поспіль: у 2019 році його обрали 46 відсотків опитаних, у 2020 році - 15 відсотків, а в 2021 році - 17 відсотків.

Зазначається, що Зеленського назвали політиком року більшість опитаних у всіх регіонах України, але найчастіше у південних областях. Серед жінок підтримка Зеленського більша (62 відсотки), ніж у чоловіків (55 відсотків). Також молодші люди називали нинішнього президента політиком 2022 року частіше, ніж особи середнього та старшого віку. Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, Зеленського політиком року назвали 60 відсотків, а серед тих, хто переважно розмовляє російською - 55 відсотків.

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Залужний посів друге місце

Друге місце в рейтингу "Політик року" посідає головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ), генерал Валерій Залужний (10 відсотків). Його також підтримали більшість опитаних у всіх регіонах України, але найчастіше у західних областях.

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До п'ятірки рейтингу "Політик року" потрапили також: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (2,4 відсотка), п'ятий президент України Петро Порошенко (2,4 відсотка) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (1,7 відсотка).

По одному відсотку опитаних назвали "Політиком року" радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та телеведучого і волонтера Сергія Притулу.

Опитування провели з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року методом особистого інтерв'ю. У ньому взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.