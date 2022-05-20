Зеленський очолив читацький рейтинг Time найвпливовіших людей світу

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг людей, яких на думку читачів журналу Time варто включити до списку 100 найвпливовіших людей світу 2022 року. Про це видання повідомило 19 травня.

Зеленський отримав більше 3,3 мільйона голосів або 5 відсотків. На другому місці опинився генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск із 3,5 відсотка голосів, на третьому - прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон із 3,4 відсотка. На четвертому місці з 3,2 відсотка глядацьких голосів - медичні працівники, які борються з пандемією COVID-19, на п'ятому з 3,1 відсотка - президент США Джо Байден.

Список сотні найвпливовіших людей 2022 року, який остаточно обирають редактори, Time оприлюднить 23 травня.

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Зеленський на обкладинках Time

У грудні 2019 року Зеленський став першим президентом України, який потрапив на обкладинку міжнародної версії журналу Time. Йому була присвячена центральна стаття номеру.

У березні цього року Time розмістив на обкладинці номеру цитату з виступу Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ - темряву".

У травні Зеленський знову опинився на обкладинці Time. Журнал присвятив статтю робочим будням президента України в умовах війни, розв'язаної Росією.

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"Людина року" за версією Time

З 1927 року Time традиційно називає в грудні "людину року" за версією редакції журналу.

В 2021 році нею став Маск, у 2020 - Байден і віцепрезидентка США Камала Харріс, у 2019 - екоактивістка Грета Тунберг.

У 2018 році "людиною року" журнал назвав групу журналістів, серед яких - Джамаль Хашоггі, за рік до того - жінок із руху Me Too.

В 2016 році Time обрав людиною року переможця президентських виборів у США Дональда Трампа, в 2015 році - на той час канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel).