Народ України став лауреатом премії Atlantic Council "За видатне лідерство"

Неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України "За видатне лідерство". Премію українцям присудили "за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню". Весь народ став лауреатом Atlantic Council вперше.

На церемонії вручення нагороди вранці четверга, 12 травня, виступив президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку. "Від імені всіх українців я дякую вам за цю нагороду. Нагородити весь український народ - правильно й справедливо, адже мужність - це наша національна риса характеру. Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. Для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів", - сказав він.

Премія Atlantic Council за видатні досягнення у сфері лідерства вручається щорічно у Вашингтоні. Нагороду 2022 року для народу України забрала українська посолка в США Оксана Маркарова.

Пулітцерівська премія для всіх журналістів України

Напередодні Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів. Вони отримали особливу відзнаку, або подяку, "за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до України".

"Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у їхніх лавах, вони наполегливо намагалися точно висвітлити жахливу реальність, віддаючи честь Україні та журналістам усього світу", - пояснила своє рішення Пулітцерівська премія.

Це одна з найпрестижніших у світі нагород у галузі журналістики, яку вручають щорічно з 1917 року.

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