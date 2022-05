Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів. Це одна з найпрестижніших у світі нагород у галузі журналістики.

Цьогорічне нагородження пройшло ввечері 9 травня в Нью-Йорку. Основні премії в журналістиці давали в 15 категоріях: новини, розслідування, критика, фотографія тощо. Ще сім нагород присудили за літературну журналістику в таких категоріях як біографія, історія, нон-фікшн і т.д.

Особливу відзнаку, або подяку, отримали журналісти України. "За їхню мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна на їхню країну та його пропагандистської війни в Росії. Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у їхніх лавах, вони наполегливо намагалися точно висвітлити жахливу реальність, віддаючи честь Україні та журналістам усього світу", - повідомляється на сайті Пулітцерівської премії.

Пулітцерівську премію вручають щорічно з 1917 року. В 2022 році в головній номінації "За служіння суспільству" перемогла американська газета The Washington Post за докладну хронологію штурму Капітолію 6 січня 2021 року прихильниками тодішнього президента США Дональда Трампа.

Найбільше нагород цьогоріч отримали журналісти The New York Times. Також у різних номінаціях відзначили авторів Los Angeles Times, Miami Herald, Tampa Bay Times, The Atlantic та інших видань.

Минулого року в головній категорії перемогли журналісти NYT за висвітлення пандемії COVID-19. В 2020 році працівники цього видання отримали премію у номінації "Висвітлення міжнародних тем" за статті, що розкривають "хижацьку поведінку режиму Путіна".