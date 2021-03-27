Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про COVID-19

Журналісти американської газети The New York Times у п'ятницю, 11 червня, стали лауреатами Пулітцерівської премії в головній номінації - "Служіння суспільству" - за "відважне, далекоглядне і масштабне висвітлення" пандемії COVID-19.

Журналістам вдалося "дати розголос про расову і економічну нерівність, провальні дії влади в США та за їх межами, а також заповнити інформаційний вакуум", що допомогло місцевій владі, медикам, компаніям і приватним особам підготуватися до поширення коронавірусу, наголошується у заяві журі.

Інтерв'ю з в'язнями таборів для мусульман в Китаї

Перемогу в категорії "Висвітлення міжнародних тем" здобули троє журналістів новинного інтернет-порталу BuzzFeed News за серію репортажів про табори для мусульман в Китаї. Матеріали підготували з використанням супутникових знімків та інтерв'ю колишніх в'язнів таких установ.

Відзначені матеріали про події щодо загибелі Джорджа Флойда

Нагорода в номінації "За видатну подачу сенсаційного матеріалу" дісталася співробітникам видання Star Tribune зі штату Міннесота за "детальне висвітлення" загибелі Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими в Міннеаполісі і за інформування про протести, які спалахнули після цього. У номінації "Особлива згадка" журі Пулітцерівської премії відзначило Дарнеллу Фрейзер - дівчину, яка зняла на відео останні хвилини життя Флойда.

Проєкт про акції протесту в США після трагедії в Міннеаполісі приніс нагороду фотографам інформагентства Associated Press в категорії "Новинна фотографія". А фотокореспонденту Associated Press Еміліо Моренатті присудили премію в номінації "Художня фотографія" за проєкт про життя літніх в Іспанії під час пандемії. Журі особливо виділило "пронизливість" знімків.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших у США та в світі нагород в галузі журналістики. Вона вручається щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.

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