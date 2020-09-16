Ілон Маск став "Людиною року" за версією журналу Time

Засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla мільярдер Ілон Маскпереміг в конкурсі видатних особистостей журналу Time. Як повідомив головний редактор видання Едвард Фельзенталь у понеділок, 13 грудня, Маск здобув першість в головній категорії - "Людина року".

"Звання "Людина року" - це показник впливу. Небагато людей повпливали сильніше, ніж Маск, на життя на Землі, а також, можливо, і за її межами", - зазначив Фельзенталь. "У 2021 році Маск став не лише найбагатшою людиною у світі, але і, ймовірно, найяскравішим прикладом масштабного зрушення у нашому суспільстві", - додав він.

Маск пожартував про бажання кинути роботу

У 2016 році Ілон Маск створив компанію Neurolink, яка називає своїм завдання розробку і виробництво нейрокомп'ютерних інтерфейсів, які можна імплантувати.

У тому ж році він заснував The Boring Company, яка спеціалізується на будівництві інфраструктури та тунелів.

У четвер, 9 грудня, Маск пошуткував у Twitter, що розмірковує над тим, щоб "кинути роботу і стати інфлюенсером" у режимі 24/7. "Що думаєте?", - запитав він тоді у підписників.

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Найбагатша людина в історії

Як повідомив 26 жовтня журнал Forbes, глава компаній Tesla та SpaceX став найбагатшою людиною в історії. На той момент його статки оцінювались в 272,3 мільярда доларів (240 мільярдів євро).

Досягнути такого капіталу вдалося в тому числі і завдяки різкому здорожчанню акцій Tesla - їхній ріст в жовтні перевищив 13 відсотків, за рахунок чого ринкова вартість компанії перевищила один трильйон доларів (886 мільярдів євро).

При цьому чистий прибуток американського виробника автомобілів за один квартал вперше перетнув відмітку в мільярд доларів. Як зазначалось у звіті Tesla від 26 липня, суму в 1,14 мільярда доларів (966 мільйонів євро) компанія заробила в період з 1 квітня по 30 червня. Ця сума приблизно в 10 разів перевищила дохід Tesla у другому кварталі минулого року.

У 2020 році звання "Людина року" за версією журналу Time розділив чинний президент США Джо Байден та віцепрезидентка США Камала Гарріс.