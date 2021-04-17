Ілон Маск пропонує створити міжнародну базу на Місяці і місто на Марсі

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що вважає логічним, що створення міжнародних баз на Місяці і на Марсі стане продовженням проєкту Міжнародної космічної станції (МКС).

"Я думаю, що у космічної станції є важлива функція, гадаю, що співпраця в космосі дуже важлива, але потрібно не застрявати на якихось питаннях. Наступний логічний крок - щоб у нас була база на Місяці, і щоб ми побудували місто на Марсі", - сказав Маск під час свого відеовиступу на марафоні "Нове знання" у Москві у п'ятницю, 21 травня, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Він також висловив переконання, що у майбутньому весь транспорт, окрім

ракет, перейде на електричну тягу, пише агенція Reuters. За словами Макса, його автобудівельна компанія Tesla розглядає можливість побудови заводу в Росії для виробництва автомобілів.

Нагадаємо, 24 квітня багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 американської компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до МКС.

Запуск корабля було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9, також створеного SpaceX, власником якої є підприємець Ілон Маск.

Запуск Crew Dragon-2 здійснено в рамках комерційної пілотованої програми NASA і контракту зі SpaceX. Багаторазова капсула корабля здійснює вже другий політ до МКС. Перший раз її використовували під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до станції навесні 2020 року. Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9 також використовують вдруге. Вперше за його допомогою у листопаді 2020 року стартував корабель Crew Dragon-1.