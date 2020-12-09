 Журнал Time назвав ″Людиною року″ Джо Байдена і Камалу Харріс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

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Журнал Time назвав "Людиною року" Джо Байдена і Камалу Харріс

Обрані президент та віцепрезидентка США Джо Байден і Камала Харріс стали "Людиною року - 2020" за версією журналу Time.

Обрані віцепрезидентка та президент США Камала Харріс та Джо Байден

Обрані віцепрезидентка та президент США Камала Харріс та Джо Байден

Журнал Time вирішив визнати "Людиною року - 2020" обраного президента США Джо Байдена та обрану віцепрезидентку Сполучених Штатів Камалу Харріс. Підсумки обрання з низки претендентів, серед яких був і чинний американський президент Дональд Трамп, журнал опублікував ввечері у четвер, 10 грудня.

Колишній віцепрезидент США та сенаторка від Каліфорнії, яка стане першою жінкою на посаді віцепрезидента, "обіцяють відновлення та оновлення водночас", зазначають у Time в статті про переможців, опублікованій разом із повідомленням про це рішення. Шеф-редактор та генеральний менеджер Time Едвард Фельсенталь заявив, що Байден та Харріс перемогли "у екзистенційній суперечці щодо того, в якій реальності ми живемо".

"За зміну американської історії, за демонстрацію того, що сили співчуття важливіші за злобу відчуження, за візію зцілення у засмученому світі - Джо Байден та Камала Харріс є для Time "Людиною року - 2020", - наголосив Фельсенталь, цитує агентство Reuters.

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Дональд Трамп - серед фіналістів

Серед тих, кого у редакції розглядали як претендентів на визнання, був і чинний президент США Дональд Трамп. При цьому він вже був обраний Time "Людиною року" в 2016-му - після своєї неочікуваної перемоги на президентських виборах.

Ще двома претендентами, як повідомили у журналі, були збірні образи. Йдеться про медичних працівників, що беруть участь у боротьбі з пандемією COVID-19, та учасників руху боротьби з расовою дискримінацією, який набрав розмаху після вбивства поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда навесні цього року.

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Байден і Харріс - наступні після Грети Тунберг

Зазвичай "Людиною року" визнають одну особу, але декілька людей чи збірні образи, як-от група журналістів чи жінки з флешмобу #MeToo, також здобували це визнання в сотанні роки. У Time зазначають, що цей титул присуджують тим, "хто вплинув на новини чи наші життя найбільше, на краще чи на гірше".

Журнал визначає людину року з 1927 року. Минулоріч звання отримала кліматична активістка і засновниця руху Fridays for Future Грета Тунберг. Вона стала наймолодшою особою, яка здобувала це визнання.

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