Зеленський виступив на церемонії вручення "Золотого глобуса"

У виступі на церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" Володимир Зеленський запевнив, що Третьої світової війни не станеться, бо Україна зупинить Росію на своїй землі.

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на 80-й церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус", яка пройшла в США в ніч на середу, 11 січня.

Його представив амбасадор фандрейзингової платформи для збору коштів на потреби України United24 американський актор і режисер Шонн Пенн.

Зеленський у своїй промові пригадав перший "Золотий глобус" 1944 року. "Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе (...) Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється, і вже ясно, хто переможе", - сказав він.

Боротьба України проти вторгнення Росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів", зазначив Зеленський. "Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у день нашої перемоги”, - сказав український лідер.

Золотий глобус-2023

Цього року головним тріумфатором кінопремії став режисер Стівен Спілберг. Його напівавтобіографічний фільм "Фабельмани" також став найкращою стрічкою. Кінокартина "Банші Інішерина" здобула перемогу в категорії "комедія/мюзикл".

Найкращим фільмом іноземною мовою визнали аргентинську картину "Аргентина, 1985". Антивоєнна драма німецького режисера Едварда Берґера (Edward Berger) "На Західному фронті без змін", що була серед фаворитів премії, залишилася без нагороди.

Найкращим актором драми став Остін Батлер за роль Елвіса Преслі в однойменному фільмі, а найкращим актором комедії - Колін Фаррелл за роль в "Банші Інішерина". Найкращою драматичною акторкою визнали Кейт Бланшет, яка зіграла головну роль у фільмі "Тар", а комедійною - Мішель Єо в фільмі "Все завжди і водночас".

У категорії "найкращий драматичний серіал" переміг приквел "Гри престолів" "Дім дракона", комедійний - "Початкова школа Ебботт", міні - "Білий лотос". Зендея завоювала "Золотий глобус" за роль найкращу жіночі роль в драматичному серіалі - підлітковій "Ейфорії".

Нагороду за найкращий анімаційний фільм отримав "Піноккіо" Ґільєрмо дель Торо.

Американська кінопремія "Золотий глобус" присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року щороку в січні за результатами голосування близько 90 міжнародних журналістів. Успіх на "Глобусі" часто розглядається як потенційний шанс на перемогу для фільмів, номінованих на премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар". Цього року вручення "оскарів" відбудеться 12 березня.

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