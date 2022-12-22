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Різдвяна ялинка в Києві працює від генераторів Фото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

"Година для України": знакові місця світу знеструмилися

Олександр Куницький | Сергій Куприков
2 год. тому

Міжнародна кампанія з відключення світла спрямована на збір 10 мільйонів доларів для закупівлі тисячі генераторів українським лікарням.

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Акція "An Hour For Ukraine" ("Година для України") відбулася ввечері в середу, 21 грудня, у багатьох містах світу. На знак солідарності з Україною, яка потерпає від ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, у понад 60 відомих місцях світу на годину вимкнули світло.

Серед них - Ніагарський водоспад, телевежа Торонто, Сіднейська опера, Римський Колізей, а також будівлі Європейського парламенту в Брюсселі, парламенту Шотландії в Единбурзі, мерії Парижа.

Мерія Лондона запропонувала всім британцям, які бажають взяти участь в акції, вимкнути на годину світло у своїх будинках та квартирах, щоби висловити солідарність з Україною у війні, розв'язаній проти нею Росією. У Лондоні також вимкнули світло у королівському Альберт-голі мистецтв і наук.

"Вимикаємо світло в будівлі Ради Європейського Союзу та "ділимося" світлом і солідарністю з українцями, які зіткнулися з відключеннями електроенергії", - написав голова Європейської Ради Шарль Мішель у Twitter.

Привітала міжнародну ініціативу і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка опублікувала фото знеструмленої будівлі Єврокомісії.

На знак солідарності з Україною на годину в темряву також занурилася штаб-квартира Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Крім того, на годину перестали світитися головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллер- центру, Лондона на Трафальгарській площі, при Святому престолі у Ватикані, в Софії, Ризі та Празі.

Збір коштів на генератори

Ініціаторами акції "Година для України" стали український президент Володимир Зеленський, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі та мер Лондона Садік Ган. Кампанія спрямована на збір 10 мільйонів доларів через United24 - національну платформу зі збирання коштів в Україні. За ці гроші збираються закупити тисячу генераторів для українських лікарень. За словами організаторів, через пошкодження енергетичної інфраструктури країни російськими обстрілами українським медикам останнім часом часто доводиться проводити складні операції під час освітлення ліхтариками.

Ініційовану Зеленським United24 запустили 2 червня під час Міжнародного форуму з питань безпеки GLOBSEC у Братиславі. На цій платформі збирають пожертви за трьома напрямками: на оборону та розмінування, гуманітарну та медичну допомогу, а також на відновлення України.

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