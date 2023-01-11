Золотий глобус 2023: знайомимося з цьогорічними лауреатами

Одразу два трофеї на церемонії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі отримав Стівен Спілберг. Тріумфували й інші суперзірки - Кейт Бланшетт, Остін Батлер та Колін Фаррелл.

Американський режисер Стівен Спілберг цьогоріч став двічі лауреатом кінопремії "Золотий глобус". Під час проведеної у ніч на середу, 11 січня, церемонії вручення премії у Лос-Анджелесі Спілберг отримав "Золотий глобус" у номінації "Найкраща драма" за автобіографічну кінострічку "Фабельмани". Також 76-річний легендарний представник Голлівуду здобув "Золотий глобус" за найкращу режисуру.

"Золотий глобус" в категорії "комедія/мюзикл" отримав фільм "Банші Інішерина", що розповідає про двох друзів на віддаленому ірландському острові.

Це було вже 80-те вручення премії "Золотий глобус". Тож і гурт голлівудських та світових знаменитостей був відповідно численним. Серед гостей фестивальної зали в Лос-Анджелесі були також Джеймс Кемерон, Едді Мерфі, Сальма Гаєк та Гіларі Свонк.

Тріумф суперзірок

Найкращими акторами драми стали Кейт Бланшетт та Остін Батлер. Кіноакторка австралійського походження Бланшетт здобула винагороду за головну роль у фільмі "Тар". Це вже третій "Золотий глобус" у кар'єрі 53-річної зірки. Раніше вона вже отримувала цю нагороду за фільми "Блакитний жасмин" (2014) та "Єлизавета" (1999). Однак Бланшетт особисто нагороду не вручили. За інформацією організаторів, вона була відсутня на церемонії через зйомки. Американський кіноактор Остін Батлер отримав головну нагороду за роль легенди рок-н-ролу Елвіса Преслі у байопіку "Елвіс".

Остін Балтлер отримав нагороду за роль Елвіса Преслі Фото: Mario Anzuoni/REUTERS

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Нагороду за найкращу чоловічу комедійну роль отримав Колін Фаррелл. Ірландця було нагороджено за гру у фільмі "Банші Інішерина". "Золотий глобус" за найкращу жіночу комедійну роль отримала Мішель Єо за роль у науково-фантастичному фільмі про паралельні всесвіти "Все завжди й водночас".

Ірландеця Колін Фаррелл винагородили за найкращу чоловічу комедійну роль Фото: Rich Polk/NBC/AP/picture alliance

Німеччина "Золотого глобуса" не отримала

Нагороду у номінації "Найкращий неангломовний фільм" отримав фільм "Аргентина, 1985". Натомість цьогоріч німецька антивоєнна драма "На Західному фронті без змін" режисера Едварда Берґера (Edward Berger), що була серед фаворитів премії, залишилася без нагороди.

Кадр зі стрічки "На Західному фронті без змін" Фото: Reiner Bajo/Netflix/picture alliance/dpa

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У категорії "Найкращий драматичний серіал" переміг приквел "Гри престолів" "Дім дракона", найкращим комедійним серіалом стала "Початкова школа Ебботт", а мінісеріалом - "Білий лотос". Зендея завоювала "Золотий глобус" за роль найкращу жіночу роль в драматичному серіалі - підлітковій "Ейфорії".

Нагороду за найкращий анімаційний фільм отримав "Піноккіо" Ґільєрмо дель Торо.

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Американська кінопремія "Золотий глобус" присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року щороку в січні за результатами голосування близько 90 міжнародних журналістів. Успіх на "Глобусі" часто розглядається як потенційний шанс на перемогу для фільмів, номінованих на премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар". Цього року вручення "оскарів" відбудеться 12 березня.

Зеленський звернувся до учасників

Також на 80-й церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" виступив онлайн президент України Володимир Зеленський. Його представив амбасадор фандрейзингової платформи для збору коштів на потреби України United24 американський актор і режисер Шонн Пенн.

Зеленський у своїй промові нагадав учасникам про перший "Золотий глобус" 1944 року. "Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе (...) Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється, і вже ясно, хто переможе", - сказав він.

Володимир Зеленський Фото: Ukraine Presidency/ZUMA Wire/IMAGO

Боротьба України проти вторгнення Росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів", зазначив Зеленський. "Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом з усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у день нашої перемоги”, - сказав український лідер.