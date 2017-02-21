Німецький композитор Ганс Ціммер отримав "Золотий глобус"

У Лос-Анджелесі в ніч на неділю, 9 січня, відбулася 79-та церемонія вручення престижної американської кінопремії "Золотий глобус" (Golden Globe). У зв'язку з пандемією коронавірусу нагородження проходило без глядачів у закритому режимі. Американська телевізійна мережа NBC, яка транслювала церемонію починаючи з 1996 року, скасувала трансляцію у 2022 році на знак протесту проти того, що журі, що складається з 87 журналістів, не відображає достатньою мірою різноманітності американського суспільства. Список переможців опубліковано на сайті премії.

"У руках пса" та "Вестсайдська історія"

Американський фільм "У руках пса", робота новозеландської режисерки Джейн Кемпіон, отримав "Золотий глобус" у категорії "Найкращий драматичний фільм". Він поставлений за однойменним романом 1967 американського письменника Томаса Севіджа.

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Американська кінокомедія у жанрі мюзиклу "Вестсайдська історія", поставлена ​​Стівеном Спілбергом, перемогла у номінації "Найкраща комедія/мюзикл".

Найкращою анімаційною картиною визнано діснеївський мультиплікаційний фільм "Енканто". У категорії "Найкращий іноземний фільм" перемогу здобула японська кінодрама "Сядь за кермо моєї машини" режисера Рюсуке Хамагуті.

Американський актор Вілл Сміт завоював "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль у драмі" за свою роботу у спортивній драмі "Король Річард" режисера Рейнальдо Маркуса Гріна. Фільм розповідає про життя батька американських тенісисток Вінус та Серени Вільямс. Австралійську та американську актрису Ніколь Кідман оголошено переможницею в номінації "Найкраща жіноча роль у драмі" за роль у фільмі Аарона Соркіна "Бути Рікардо", який розповідає про історію відносин двох суперзірок американського повоєнного телебачення.

Британська актриса Кейт Вінслет отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телефільмі - йдеться про її роботу у телесеріалі "Мейр із Істтауна". А найкращою чоловічою роллю у телефільмі визнано роботу американського актора Майкла Кітона у серіалі "Ломка".

Американська актриса Рейчел Зеглер нагороджена "Золотим глобусом" у категорії "Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії" за роботу у "Вестсайдській історії", де вона зіграла головну роль.

Музика для "Дюни" принесла "Золотий глобус" Гансу Ціммеру

Кращою оригінальною музикою до фільму визнано композицію No Time To Die співачки та авторки пісень Біллі Айліш для останньої картини про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Німецький композитор Ганс Ціммер (Hans Zimmer) отримав "Золотий глобус" за музику до фантастичного фільму "Дюна" франко-канадського режисера Дені Вільнева.

Премія "Золотий глобус", яку вручає Голлівудська асоціація іноземної преси, вважається другою за престижністю нагородою у світі кіно після "Оскара". Її заснували іноземні журналісти в жовтні 1943 року, а перша церемонія нагородження відбулася в січні 1944 року.