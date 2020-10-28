Фотопортрети, які свідчать про розкол суспільства в США (фотогалерея)

Deutsche Welle: Ваш фотоальбом називається "Divided We Stand", що в перекладі означає "Ми стоїмо розділеними". Наскільки розколотими є Сполучені Штати? Що Ви побачили під час вашої багатомісячної подорожі?

Матіас Брашлер (Mathias Braschler): Цей розкол переживаєш щодня, оскільки суспільство є глибоко поляризованим. Це відчуваєш і коли спілкуєшся з людьми. Ми постійно запитували людей, чи є розколотою їхня країна, і практично не було жодного, хто б сказав, що ні.

Моніка Фішер (Monika Fischer): Цю тріщину також часто можна побачити в родинах або серед друзів. Багато хто нам зізнався, що більше не може говорити про політику вдома, оскільки одна частина родини або частина друзів відстоює іншу політичну точку зору.

Тобто політика опустилась на рівень приватного життя?

Матіас Брашлер: Так, справді така проблема існує. Якщо в тебе в родині четверо дорослих дітей і всі зустрічаються на День подяки, троє - демократи, а четвертий республіканець, то це може бути проблематичним. Зустріч у колі родини на День подяки може перетворитись на справжню проблему, оскільки про політику більше не можливо дискутувати розсудливо. Атмосфера є настільки наелектризованою, що це справді стало вкрай складно.

Ви живете на два доми - у Швейцарії та в Нью-Йорку. Маршрут Вашої подорожі пролягав через центр США, Ви познайомились з багатьма людьми. Ця подорож ще раз змінила Ваш погляд на Сполучені Штати?

Моніка Фішер: Наш погляд, безперечно, змінився. 2003 року ми вже подорожували Америкою. Тоді ми збирали матеріал для книги "About Americans" ("Про американців"). Тодішня поїздка відбувалась незадовго після терактів 11 вересня 2001 року. Тоді в нас склалося враження, що люди навпаки згуртувалися перед загрозою з боку зовнішнього ворога. Але тепер ми значно більшою мірою помічаємо розкол в суспільстві. Майже кожен, з ким ми спілкувались, вважає, що інші брешуть, дивляться неправильні медіа або "тусять" в неправильному колі "друзів" у соціальних мережах.

Моніка Фішер та Матіас Брашлер

Коли Трамп переміг на виборах, ми якраз були в Нью-Йорку. Такого результату ніхто в Нью-Йорку не очікував. Місто пережило справжній шок. Наступного дня всі впали в глибоку депресію. Але це також означало, що ми весь час перебували в бульбашці: майже ніхто в Нью-Йорку не помічав того, що відбувається за його межами. Тому в нас і виникла ідея відправитися в подорожі й подивитися, як усе могло до такого дійти. Ми хотіли дізнатися, що люди думали, коли голосували за Трампа або проти нього.

Під час подорожі Ви зустрічалися з найрізноманітнішими людьми. Чи була якась зустріч, яка б вам найбільше запам'яталась?

Матіас Брашлер: Особливістю є власне всі ці зустрічі в комплексі. Звичайно, були люди, зустрічі з якими сильніше врізались у пам'ять. Через те, що хтось жив в екстремальній бідності або, наприклад, через свою вкрай нетипову біографію, як, скажімо, колишній бандитський авторитет з Лос-Анджелеса.

Обкладинка фотоальбому "Divided We Stand"

Але в підсумку, мені здається, що саме ось така комбінація зустрічей є силою цього проєкту. Якщо зустрічаєшся з достатньою кількістю різних людей, тоді справді отримуєш психограму нації.

Моніка Фішер: Для мене особливою була зустріч з Джамі. Вона працює у супермаркеті Walmart. Вона виглядала дуже цікаво й яскраво, й тому наш вибір зупинився на ній. Ми зробили її портрет і записали на відео інтерв'ю з нею. Ми хотіли від неї знати, що вона сказала б Трампу, якби мала можливість поспілкуватись з ним впродовж однієї хвилини? І вона без жодної підготовки, прямо з місця, почала говорити й торкнулась усіх найболючіших проблем США. Дуже інтелігентна жінка. Щодня вона кілька годин сидить на своєму робочому місці у Walmart й просто розмірковує. Було багато несподіванок, і ми помітили, що чимало кліше не відповідають дійсності.

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Щодо майбутніх президентських виборів у США: як Ви гадаєте, розкол у країні ще поглибиться? Чи люди знайдуть нову надію і об'єднаються?

Моніка Фішер: Під час наших інтерв'ю ми відчули або люди й самі чітко заявляли, що їм вже набрид цей розкол у суспільстві, що вони нарешті хочуть бути єдиними, бути Америкою, бути американцями, а не республіканцями чи демократами. Сподіваюсь і вірю, що будуть зміни.

Матіас Брашлер: Усе залежить від того, яким буде результат голосування. У разі перемоги Трампа слід чекати погіршення. Американські президенти використовували великі кризи для того, аби об'єднати країну. Але Трамп цього не зробив, натомість він форсував розкол. Якщо він виграє, з чим я не рахуюсь, тоді буде ще гірше.

Моніка Фішер: Коли рік тому ми повернулись, то думали, що його знову оберуть. Ми бачили так багато людей, які були за нього, хоча й вважали його як особистість несимпатичним, абсолютно жахливим. Найчастіше йшлося про якусь одну позицію, яку він відстоював і яка власне їм пасувала. І тому вони знову були готові проголосувати за нього. Але тепер в умовах коронавірусної кризи, з якою він справді не впорався, через Black Lives Matter (міжнародний антирасистський рух. - Ред.) люди знову прокинулися й знову вважають, що їхні голоси щось значать і що народ теж має що сказати.

Подружня пара фотографів Моніка Фішер та Матіас Брашлер живуть та працюють у Швейцарії та Нью-Йорку. Їхній фотоальбом "Divided we Stand" вийшов друком у штутгартському видавництві Hartmann Books.