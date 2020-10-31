 Фільм ″Земля кочівників″ отримав премію ″Золотий глобус″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 01.03.2021

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Культура й стиль життя

Фільм "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус"

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників" отримав премію "Золотий глобус" як найкращий драматичний фільм. Церемонія вручення премії у Лос-Анджелесі проходила віртуально.

Кадр із фільму Земля кочівників із акторкою Френсіс Мак-Дорманд

Кадр із фільму "Земля кочівників" із акторкою Френсіс Мак-Дорманд

У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок, 1 березня, відбулася 78-ма церемонія вручення престижної кінопремії "Золотий глобус" (Golden Globe). Головну премію вечора - "Золотий глобус" за найкращий драматичний фільм - отримала картина "Земля кочівників" режисерки Хлої Чжао. Головну роль у цій кінострічці зіграла американська акторка і володарка двох "Оскарів" Френсіс Мак-Дорманд. Її героїня, втративши роботу у своєму містечку в Неваді, починає подорожувати по американських штатах та зустрічає інших людей, які опинилися в схожій ситуації. Вона подорожує у своєму фургоні і влаштовується на різні сезонні роботи.

Режисерка Хлоя Чжао

Режисерка Хлоя Чжао

Сама Хлоя Чжао була удостоєна премії "Золотий глобус" в номінації "Найкращий режисер" за цю кінокартину. Крім неї, на цю нагороду претендували Еміральд Феннел, Девід Фінчер, Реджина Кінг і Аарон Соркін.

Фільми-лідери за кількістю номінацій

Лідерами за кількістю номінацій серед повнометражних фільмів цього року були біографічна драма "Манк" режисера Девіда Фінчера та історична драма про суд над антивоєнними активістами в США в кінці 1960-х років "Суд над Чиказькою сімкою" Аарона Соркіна. Перша картина була представлена в шести категоріях, друга - в п'яти.

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Крім того, Аарон Соркін отримав приз за найкращий кіносценарій до фільму "Суд над Чиказькою сімкою".

Найкращою анімаційною стрічкою був визнаний фільм Soul ("Душа") компанії Pixar. Крім нього, на нагороду були номіновані "Сімейка Крудс: Новосілля", "Вперед", "Подорож на місяць" і "Легенда про вовків". 

Найкращим комедійним телесеріалом був визнаний канадський ситком "Шиттс Крик", що розповідає про сім'ю багатіїв, раптово збанкрутілих і змушених переїхати в маленьке містечко.

Стрічка "Борат 2" режисера Джейсона Уолінера отримала "Золотий глобус" в номінації "Найкращий фільм - комедія або мюзикл".

"Золотий глобус" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" отримала кінострічка "Мінарі" режисера Лі Айзек Чун (США).

Серіал "Корона" виявився найкращим

Одну з головних нагород вечора - за найкращий драматичний серіал - отримала історична драма про правління британської королеви Єлизавети II "Корона". 

Джош О'Коннор, який зіграв в цьому серіалі роль принца Чарльза, отримав приз як найкращий актор телесеріалу, а британка Емма Коррін, яка зіграла в "Короні" принцесу Діану, була нагороджена "Золотим глобусом" як найкраща акторка телесеріалу. 

Психологічний трилер "Хід королеви" отримав премію як кращий мінісеріал, а його зірка - Аня Тейлор-Джой - була визнана найращою акторкою міні-серіалів.

Чедвік Боузман - посмертно найкращий драматичний актор

Найкращим драматичним актором посмертно визнаний Чедвік Боузман, який помер у серпні 2020 року від раку, за фільм "Ма Рейні: мати блюзу". Премію за нього отримала його овдовіла дружина.

Акторка Андра Дей, яка виконала головну роль у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Холідей", отримала "Глобус" за найкращу жіночу роль в драмі.

"Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану отримала американська акторка Джоді Фостер, яка зіграла в серіалі "Мавританець". Номінована в цій же категорії німецька школярка Гелена Ценгель (Helena Zengel), яка зіграла разом з Томом Хенксом у вестерні "Новини з усіх кінців світу", залишилася без нагороди.  

Деніел Калуя став володарам "Золотого глобуса" як найкращий актор другого плану. Він отримав нагороду за роль у фільмі "Юда і чорний Месія". 

Кращою оригінальною піснею стала композиція "Io sì" з фільму "Все життя попереду".

Вручення премії "Золотий глобус" під час пандемії

Премія "Золотий глобус", яку вручає Голлівудська асоціація іноземної преси, вважається другою за престижністю нагородою у світі кіно після "Оскара". Її заснували іноземні журналісти в жовтні 1943 року, а перша церемонія нагородження відбулася в січні 1944 року. 

Традиційно фільми і серіали, які отримали "Золоті глобуси", розцінюються як головні претенденти на "Оскари", які вручатимуть цього року 25 квітня. 

Через пандемію коронавірусу церемонія нагородження в нинішньому році проходила у віртуальному режимі. При цьому її ведучі - зірка серіалу "Студія 30" Тіна Фей і акторка з серіалу "Парки і зони відпочинку" Емі Полер - перебували в різних студіях: штаб-квартирі телеканалу NBC в Нью-Йорку і в готелі "Беверлі Хілтон" у Лос-Анджелесі. Але їхні зображення змонтували, щоб створити ілюзію їхньої одночасної присутності на сцені.

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