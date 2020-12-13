Данська трагікомедія "Ще по одній" отримала європейський "Оскар"

Данська трагікомедія "Ще по одній" визнана кращим європейським фільмом. Про це стало відомо ввечері у суботу, 12 грудня, під час вручення Європейської кінопремії в Берліні. Цього року урочисту церемонію скасували і замість неї провели відеотрансляцію. Фільм Томаса Вінтерберга також отримав європейський "Оскар" за кращу режисуру і кращий сценарій. А Мадс Міккельсен, який зіграв у фільмі головуну роль, отримав премію як кращий актор.
Картину деякі оглядачі назвали "алкодрамою". Вона розповідає про шкільних вчителів, які перевірили на собі наукову теорію про те, що із самого народження людина страждає від нестачі алкоголю в крові. Вчителі вирішили провести експеримент і щоранку почали випивати невелику дозу алкоголю.
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Премія за кращу жіночу роль - у німецької акторки Паули Бер
Німецька акторка Паула Бер (Paula Beer) отримала премію за кращу жіночу роль - у фільмі "Ундіна". Це - романтична картина про дівчину-урбаністку з Берліна, яка нагадує міфологічну героїню відомої німецької легенди про русалку.
Кадр з фільму "Ундіна" з акторкою Паулою Бер
Цього року церемонія нагородження проходила протягом декількох вечорів. Раніше композиторка Даша Дауенгауер (Dascha Dauenhauer) отримала європейський "Оскар" за кращу музику - за свою роботу для німецької стрічки "Берлін, Александерплац".
Європейська кінопремія вручалася цього року в 33-й раз. Минулого року найкращим фільмом визнали кінострічку "Фаворитка" про придворні інтриги у Великобританії вісімнадцятого століття.
На церемонії нагородження в 2019 році виступив український режисер Олег Сенцов, на ній оголосили про створення "Міжнародної коаліції кінематографістів в зоні ризику", метою якої є підтримка кінематографістів, які стикаються з політичними переслідуваннями за їхню роботу.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Тоні Ердманн"
На кінофестивалі в Каннах режисерка з Німеччини Марен Аде поступилася своєму досвідченому колезі з Великобританії Кену Лоучу в гонитві за престижними трофеями. Однак Європейська кіноакадемія відзначила її фільм "Тоні Ердманн" відразу в п'яти номінаціях.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Я, Деніел Блейк"
До п'ятірки номінантів у головній дисципліні - "Найкращий фільм" - цього року входив британський драматичний фільм " Я, Деніел Блейк", знятий Кеном Лоучем. Світова прем'єра стрічки відбулася у травні 2016 року на Каннському кінофестивалі, де фільм отримав "Золоту пальмову гілку".
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Джульєтта"
Нова драма режисера і сценариста Педро Альмодовара, яка ґрунтується на оповіданнях канадської письменниці Еліс Манро, була показана в Каннах і висунута Іспанією на здобуття "Оскара" в номінації "Кращий фільм іноземною мовою". Номінувався фільм і на Європейську кінопремію. "Джульєтта" - кращий фільм режисера останніх років.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Вона"
До п'ятірки претендентів на нагороду в категорії "Кращий фільм" увійшов і трилер нідерландського режисера Пола Верховена "Вона" із французькою актрисою Ізабель Юппер у головній ролі. Цей фільм, який також брав участь у Каннському кінофестивалі, викликав овації на набережній Круазет та отримав переважно схвальні рецензії.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Кімната"
Остання стрічка, яка претендувала на Європейську кінопремію в категорії "Кращий фільм", це драма ірландського режисера Ленні Абрагамсона "Кімната". Знятий у 2015 році фільм отримав чотири номінації голлівудської премії "Оскар" і приніс престижний трофей за кращу жіночу роль виконавиці головної ролі Брі Ларсон.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Він знову тут"
Європейська кіноакадемія окремо нагороджує і комедійні фільми. У категорії "Краща комедія" були номіновані три стрічки: "Людина на ім'я Уве" зі Швеції, яка й отримала нагороду, а також " Корова" із Франції і "Він знову тут" з Німеччини. Комедія режисера Давіда Внендта розповідає про появу в сучасному Берліні Гітлера, якого спочатку сприймають за геніального артиста-імітатора.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
Сандра Гюллер
Виконавиця головної ролі в фільмі "Тоні Ердман" отримала нагороду в категорії "Краща жіноча роль". Німецька акторка Сандра Гюллер конкурувала із француженкою Ізабель Юппер і данкою Трін Дюрхольм. Остання отримала "Срібного ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні цього року за роль у фільмі "Комуна" Томаса Вінтерберга.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
Бурґгарт Клауснер
Німецький актор Бурґгарт Клауснер був номінований у категорії "Краща чоловіча роль" за участь у фільмі "Держава проти Фріца Бауера". У ньому він зіграв генерального прокурора Фріца Бауера, з ініціативи якого в післявоєнній Німеччині відбулися гучні процеси над нацистами. Однак нагороду Європейської кіноакадемії отримав виконавець головної ролі у фільмі "Тоні Ердманн" австрієць Петер Сімонішек.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Море у вогні"
Лауреатом серед документальних стрічок став італійський фільм "Море у вогні" про проблеми нелегальної міграції. Джанфранко Розі знімав фільм на острові Лампедуза, куди прибувають біженці із Африки на шляху до Європи. Фільм завоював на "Берлінале" у 2016 році "Золотого ведмедя" і представлятиме Італію на премії "Оскар" у категорії "Кращий фільм іноземною мовою".
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
"Моя земля"
Переможцем у категоріях "грим" і "костюм" стала німецько-данська військова драма "Під піском" про долю полонених військ нацистської Німеччини після закінчення Другої світової війни.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
Пірс Броснан
За видатні заслуги в кінематографі Європейська кіноакадемія в цьому році нагородила ірландського актора Пірса Броснана, який грав не тільки Джеймса Бонда, але і безліч інших ролей у фільмах різних жанрів. На фото: кадр із фільму Тіма Бертона "Марс атакує!"
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
Жан-Клод Карр'єр
Другу почесну премію Європейської кіноакадемії присудили французькому сценаристові Жану-Клоду Карр'єру. За його сценаріями знімав свої фільми, зокрема, і Луїс Бунюель. Карр'єр також написав сценарій для фільму Фолькера Шлендорффа "Бляшаний барабан" за однойменним романом Ґюнтера Ґрасса.
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Кіно з Європи: найкращі фільми року
Культурна столиця Європи-2016
Лауреати Європейської кінопремії були оголошені 10 грудня на урочистій церемонії у польському Вроцлаві, культурній столиці Європи 2016 року. Європейська кіноакадемія вручає премії з 1988 року. Церемонії нагородження проводяться у різних містах Європи.
Автор: Елла Володіна, Віталій Дубенський