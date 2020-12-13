Данська трагікомедія "Ще по одній" отримала європейський "Оскар"

Данська трагікомедія "Ще по одній" визнана кращим європейським фільмом. Про це стало відомо ввечері у суботу, 12 грудня, під час вручення Європейської кінопремії в Берліні. Цього року урочисту церемонію скасували і замість неї провели відеотрансляцію. Фільм Томаса Вінтерберга також отримав європейський "Оскар" за кращу режисуру і кращий сценарій. А Мадс Міккельсен, який зіграв у фільмі головуну роль, отримав премію як кращий актор.

Картину деякі оглядачі назвали "алкодрамою". Вона розповідає про шкільних вчителів, які перевірили на собі наукову теорію про те, що із самого народження людина страждає від нестачі алкоголю в крові. Вчителі вирішили провести експеримент і щоранку почали випивати невелику дозу алкоголю.

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Премія за кращу жіночу роль - у німецької акторки Паули Бер

Німецька акторка Паула Бер (Paula Beer) отримала премію за кращу жіночу роль - у фільмі "Ундіна". Це - романтична картина про дівчину-урбаністку з Берліна, яка нагадує міфологічну героїню відомої німецької легенди про русалку.

Кадр з фільму "Ундіна" з акторкою Паулою Бер

Цього року церемонія нагородження проходила протягом декількох вечорів. Раніше композиторка Даша Дауенгауер (Dascha Dauenhauer) отримала європейський "Оскар" за кращу музику - за свою роботу для німецької стрічки "Берлін, Александерплац".

Європейська кінопремія вручалася цього року в 33-й раз. Минулого року найкращим фільмом визнали кінострічку "Фаворитка" про придворні інтриги у Великобританії вісімнадцятого століття.

На церемонії нагородження в 2019 році виступив український режисер Олег Сенцов, на ній оголосили про створення "Міжнародної коаліції кінематографістів в зоні ризику", метою якої є підтримка кінематографістів, які стикаються з політичними переслідуваннями за їхню роботу.