Фільм "Земля кочівників" отримав головну нагороду Венеційського кінофестивалю

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників" у суботу, 12 вересня, отримав головну нагороду Венеційського кінофестивалю. Головну роль у цій кінострічці зіграла американська акторка і володарка двох "Оскарів" Френсіс Мак-Дорманд. Її героїня, втративши роботу у своєму містчку в Неваді, починає подорожувати по американських штатах та зустрічає інших людей, які опинилися в схожій ситуації. Вона подорожує у своєму фургоні і влаштовується на різні сезонні роботи.

Режисерка фільму "Земля кочівників" Хлоя Чжао

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"Срібний лев" за найкращу режисуру отримав режисер Кійосі Куросава за фільм "Дружина шпигуна", а "Срібного лева" гран-прі журі - режисер мексиканської антиутопії "Новий порядок" Мішель Франко. Також журі нагородило спеціальним призом російського режисера Андрія Кончаловського за фільм "Дорогі товариші!" про розстріл робітників, які страйкували у Новочеркаську у 1962 році.

Краща акторка - Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

П'єрфранческо Фавіно ("Наш батько") був визнаний кращим актором, а кращою актрисою - Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки"). Чайтанья Тамхане отримав приз за кращий сценарій за фільм "Учень".

Акторка Кейт Бланшетт цього року очолювала журі кінофестивалю

Церемонія нагородження відбулась на острові Лідо у Венеції. 77-й Венеційський кінофестиваль проходив з 2 по 12 вересня і став першим відомим кінофестивалем, який цього року пройшов за участі глядачів попри пандемію коронавірусу. Цього року журі конкурсу очолювала австралійська акторка Кейт Бланшетт.

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