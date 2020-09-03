Фільм "Земля кочівників" отримав головну нагороду Венеційського кінофестивалю

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників" у суботу, 12 вересня, отримав головну нагороду Венеційського кінофестивалю. Головну роль у цій кінострічці зіграла американська акторка і володарка двох "Оскарів" Френсіс Мак-Дорманд. Її героїня, втративши роботу у своєму містчку в Неваді, починає подорожувати по американських штатах та зустрічає інших людей, які опинилися в схожій ситуації. Вона подорожує у своєму фургоні і влаштовується на різні сезонні роботи.
Режисерка фільму "Земля кочівників" Хлоя Чжао
Читайте також: Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube
"Срібний лев" за найкращу режисуру отримав режисер Кійосі Куросава за фільм "Дружина шпигуна", а "Срібного лева" гран-прі журі - режисер мексиканської антиутопії "Новий порядок" Мішель Франко. Також журі нагородило спеціальним призом російського режисера Андрія Кончаловського за фільм "Дорогі товариші!" про розстріл робітників, які страйкували у Новочеркаську у 1962 році.
Краща акторка - Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")
П'єрфранческо Фавіно ("Наш батько") був визнаний кращим актором, а кращою актрисою - Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки"). Чайтанья Тамхане отримав приз за кращий сценарій за фільм "Учень".
Акторка Кейт Бланшетт цього року очолювала журі кінофестивалю
Церемонія нагородження відбулась на острові Лідо у Венеції. 77-й Венеційський кінофестиваль проходив з 2 по 12 вересня і став першим відомим кінофестивалем, який цього року пройшов за участі глядачів попри пандемію коронавірусу. Цього року журі конкурсу очолювала австралійська акторка Кейт Бланшетт.
Читайте також: 76-й Венеційський кінофестиваль: основні факти
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Кінофестиваль відкриє італійська драма
Вперше за понад десять років італійському фільму випала честь відкрити міжнародний кінофестиваль у Венеції: драма "Шнурки" (Lacci) оповідає історію подружжя, яке опинилося на межі розлучення через зраду. Стрічка режисера Даніеле Лукетті, базована на сюжеті роману Доменіко Старноне 2014-го року, буде продемонстрована на фестивалі поза конкурсною програмою.
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Фокус на Італії: "Падреностро"
На цьогорічному Венеційському кінофестивалі, що відкрився на острові Лідо 2 вересня, дуже помітно представлені італійські стрічки: чотири з 18-ти фільмів, що конкуруватимуть за "Золотого лева", є італійськими. Одним з них є "Падреностро" (Padrenostro), у якому режисер Клаудіо Ноче розповідає з дитячої перспективи про політичний тероризм та насильство, що захлинули Італію у 1970-х роках.
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Німецький фільм: "А завтра весь світ"
За "Золотого лева" у Венеції бореться й фільм німецького виробництва. "А завтра весь світ" (Und morgen die ganze Welt) режисерки Юлії фон Гайнц (Julia von Heinz) розповідає про молоду активістку руху "Антифа" Луїзу, яка усе більш радикальними методами бореться проти здвигу суспільства до правих поглядів. Роль Луїзи грає молода акторка Мала Емде (Mala Emde), зображена на цьому стоп-кадрі.
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Німецько-польський фільм: "Ніколи знову не сніжитиме"
Схоже, що його руки здатні творити дива: Алек Утгофф у фільмі "Ніколи знову не сніжитиме" (Never Gonna Snow Again) грає українського емігранта Женю, який робить масажі представникам варшавської еліти. Поступово його клієнти повірили у дивовижні властивості рук Жені, й він став для них справжнім гуру. Цей фільм є претендентом від Польщі на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Біографічний фільм про доньку Карла Маркса: "Міс Маркс"
Після критики, яка лунала в останні кілька років через гендерну нерівність під час номінування на головну нагороду на кінофестивалі, цього року вісім з вісімнадцяти фільмів представлені режисерками. Однією з них є Сузанна Нікк'яреллі, її біографічний фільм "Міс Маркс" (Miss Marx) розповідає про життя Елеонори Маркс - наймолодшої доньки Карла Маркса. Головну роль у фільмі зіграла Ромола Гарай.
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Претендент з Голівуду: "Земля кочівників"
Фільм "Земля кочівників" (Nomadland) оповідає історію жінки, якій вже за 60, і яка через світову економічну кризу втратила все. Подорожуючи тепер заходом США на мікроавтобусі, вона стала сучасною кочівницею. Це, без сумніву, найбільш висококласна стрічка в програмі: головну героїню зіграла дворазова володарка "Оскарів" Френсіс Макдорменд. Паралельно прем'єра фільму відбудеться також у Торонто.
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Тема клімату у Венеції: документальний фільм "Грета"
На Венеційському кінофестивалі, на відміну від Канського, вітаються фільми, які створені стрімінговими платформами, як-от Netflix, Amazon тощо. У Венеції стрімінговий сервіс Hulu представив власну документальну стрічку "Грета". Для її зйомок режисер Натан Гроссман супроводжував кліматичну активістку Грету Тунберг протягом місяців - зокрема, і під час її перепливання через Атлантику торік.
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Кейт Бланшетт - голова журі 77-го Венеційського кінофестивалю
Журі Венеційського кінофестивалю цього року очолює Кейт Бланшетт, яка у 2007 році отримала на цьому ж фестивалі нагороду як найкраща акторка за роль у фільмі "Мене там немає". Окрім неї, до журі входять також режисерки Вероніка Франц (Veronika Franz) та Джоанна Хогг, режисер Крістіан Петцольд (Christian Petzold), актор Метт Діллон, акторка Людівін Саньє, а також письменник Нікола Ладжоя.
-
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Почесний Золотий лев: Енн Хуей та Тільда Свінтон
Перші переможниці кінофестивалю були відомі ще до його початку: китайська акторка та режисерка Енн Хуей та британська акторка, лауреатка премії "Оскар" Тільда Свінтон були відзначені "Почесним Золотим левом" за їхній внесок у кінематограф. Ця нагорода вручається з 1970 року, і її першим лауреатом був ніхто інший як американський кінорежисер, сценарист, актор та продюсер Орсон Веллс.
Автор: Маттіас Беконерт