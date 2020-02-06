 Легендарний актор Шон Коннері помер у віці 90 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

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Новини

Легендарний актор Шон Коннері помер у віці 90 років

Родина Шона Коннері підтвердила інформацію про смерть актора, володаря "Оскара" і триразового лауреата премії "Золотий глобус".

Шон Коннері

Шон Коннері

Легендарний британський актор Шон Коннері помер на 91-му році життя. Про це в суботу, 31 жовтня, повідомив британський телеканал Sky News. Інформацію підтвердили члени родини актора.

Коннері помер вночі, уві сні. В останні роки він разом з дружиною проживав на Багамських островах. У актора були проблеми зі здоров'ям.

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Виконавець відомий, зокрема, за роллю Джеймса Бонда в екранізації Яна Флеммінга. За створення образу Джима Мелоуна в гангстерській драмі "Недоторкані" Коннері отримав премію "Оскар". Був триразовим лауреатом премії "Золотий глобус".

Шотландія оплакує "одного зі своїх найулюбленіших синів"

На смерть уродженця Единбурга вже відреагувала перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен: "Сьогодні вранці я з болем у серці дізналася про смерть сера Шона Коннері. Наш народ сьогодні оплакує одного зі своїх найулюбленіших синів". Стерджен додала, що Коннері народився в сім'ї, що належала до робочого класу, і завдяки таланту і наполегливій праці зміг стати "іконою міжнародного кіно і одним з найталановитіших акторів у світі".

Х'ю Джекман: "Виріс, поклоняючись Коннері"

Американський актор Х'ю Джекман також написав слова подяки своєму колезі: "Я виріс, поклоняючись Шону Коннері. Це - легенда на екрані і поза ним".

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Шон Коннері народився 25 серпня 1930 року. Він почав акторську кар'єру в 1950-х роках, після служби в Королівському військово-морському флоті Великобританії. Він знявся більш ніж в 70 фільмах, в тому числі - в семи частинах бондіани. Коннері став першим виконавцем, який зіграв роль агента MI6 на великому екрані. До роботи над першим фільмом з цієї серії - "Доктор Ноу" - він приступив у 1962 році, і, згідно глядацьким опитуванням, що проводилися в різних країнах, неодноразово визнавався кращим виконавцем ролі Бонда в історії.

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У 1988 році Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) відзначила шотландця за головну роль в картині "Ім'я троянди". Другу нагороду BAFTA він отримав два роки по тому за кращу роль другого плану у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", а третю - в 1998-му за внесок у кіномистецтво.

У липні 2000 року королева Великобританії Єлизавета II присвятила Шона Коннері у лицарі.

  • На останньому подиху Годара: прорив 1960 року

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    "На останньому подиху" Годара: прорив 1960 року

    Злочинця Мішеля Пуакара на викраденому авто переслідує поліція. Мішель застрелює поліцейського і зникає з американкою Патріцією (Джин Сиберг). Він намагається знайти гроші, щоб разом втекти до Італії. Але поліція вже натрапила на його слід. Чи видасть його Патріція? Після цього фільму 26-річний Бельмондо прокинувся зіркою.

  • Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    В окупованій Франції в 1940-х роках комуністка Барні (Еммануель Ріва) знайомиться із симпатичним священиком Леоном Мореном. Їхні розмови виходять далеко за межі релігії, врешті-решт, Барні закохується в священика. Цих двох охоплюють внутрішні протиріччя. Критики високо оцінили фільм, тим більше, що головний актор і режисер продемонстрували, що вони здатні на більше, ніж фільми про бандитів.

  • Пошана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Шана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Безтурботне життя до смерті втомлює Фердинанда Гриффона, доки він не зустрічає свою колишню подружку Маріанну. Разом вони тікають від усіх, але незабаром розходяться. Коли через декілька тижнів Фердинанд знаходить Маріанну, виявляється, що в неї є ще один коханець. Дівчина, здається, веде небезпечну гру. Режисер стрічки - Жан-Люк Годар.

  • Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Молодий розбещений мільйонер хоче накласти на себе руки. Коли десята спроба самогубства не вдається, справу в свої руки бере інша людина. Коли багатія, нарешті, мають вбити, до нього знову повертається смак до життя. Розпочинається полювання. Разом із Бельмондо у цій бурхливій комедії грає швейцарська актриса Урсула Андресс, яка відома публіці як дівчина Бонда.

  • Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    У Марселі 30-х років зустрічаються два бандити Сіффреді (Ален Делон) і Капелла (Бельмондо). Спочатку вони влаштовують бійку через жінку, але згодом стають друзями. Вони виконують доручення місцевих бандитських ватажків, утім, хочуть самі піднятися на вершину злочинного світу. Хитрощами їм вдається усунути своїх конкурентів і взяти під контроль увесь Марсель.

  • Страх над містом (1975)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Страх над містом (1975)

    Серійний вбивця вселяє страх у весь Париж. Його ціль - молоді жінки. Комісар Летельє натрапляє на слід вбивці. Однак він не поквитався з іще одним злочинцем, на якого полює. Це полегшує справу серійному вбивці, і жертв стає ще більше. Неперевершена драма з вибухами, трюками та швидкими автомобілями.

  • Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Секретний агент Бомон повинен убити африканського диктатора. Перш ніж до цього дійшла справа, Франція змінює свою політику, і Бомона кидають до африканської в'язниці. Після двох років каторги йому вдається втекти, і він хоче виконати свою першочергову місію у Франції: помститися своєму колишньому керівництву, яке його зрадило.

  • Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Комісар Філіп Жордан переслідує наркобарона в Марселі, але через занадто свавільні методи розслідування його переводять до кварталу червоних ліхтарів. Там комісар продовжує ловити злочинця. Звичайно, вся картина супроводжується вибухами та підкріплюється образом мачо. Бельмондо був ніби створений для цієї ролі.

  • Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Туніс, 1943 рік. Іноземний легіонер Оганьєр разом зі своїми бійцями повинен вивести золоті зливки із туніського містечка у Францію. Під час операції команда потрапляє в німецьку засідку. Лише Оганьєру і трьом товаришам вдається вижити. Після того як німці зникають, вони хочуть скористатися нагодою і розділити золото між собою.

  • Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Жан-Поль Бельмондо відсвяткував 85-річчя: добірка фільмів зіркового актора

    Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Робота режисера Ан'єс Варда присвячена сторіччю кінематографа. Для своєї комедії про історію кіно, яку можна розібрати на цитати, Варда зібрала найкращих акторів європейської та американської кіноіндустрії: Джина Лоллобриджида, Мішель Пікколі та Бельмондо (вище), а також Жерар Депардьє, Гаррісон Форд, Роберт Де Ніро, Ален Делон, Катрін Денев та багато інших. Насолода для кіногурманів.

    Автор: Сільке Вюнш


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