Легендарний актор Шон Коннері помер у віці 90 років

Легендарний британський актор Шон Коннері помер на 91-му році життя. Про це в суботу, 31 жовтня, повідомив британський телеканал Sky News. Інформацію підтвердили члени родини актора.

Коннері помер вночі, уві сні. В останні роки він разом з дружиною проживав на Багамських островах. У актора були проблеми зі здоров'ям.

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Виконавець відомий, зокрема, за роллю Джеймса Бонда в екранізації Яна Флеммінга. За створення образу Джима Мелоуна в гангстерській драмі "Недоторкані" Коннері отримав премію "Оскар". Був триразовим лауреатом премії "Золотий глобус".

Шотландія оплакує "одного зі своїх найулюбленіших синів"

На смерть уродженця Единбурга вже відреагувала перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен: "Сьогодні вранці я з болем у серці дізналася про смерть сера Шона Коннері. Наш народ сьогодні оплакує одного зі своїх найулюбленіших синів". Стерджен додала, що Коннері народився в сім'ї, що належала до робочого класу, і завдяки таланту і наполегливій праці зміг стати "іконою міжнародного кіно і одним з найталановитіших акторів у світі".

Х'ю Джекман: "Виріс, поклоняючись Коннері"

Американський актор Х'ю Джекман також написав слова подяки своєму колезі: "Я виріс, поклоняючись Шону Коннері. Це - легенда на екрані і поза ним".

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Шон Коннері народився 25 серпня 1930 року. Він почав акторську кар'єру в 1950-х роках, після служби в Королівському військово-морському флоті Великобританії. Він знявся більш ніж в 70 фільмах, в тому числі - в семи частинах бондіани. Коннері став першим виконавцем, який зіграв роль агента MI6 на великому екрані. До роботи над першим фільмом з цієї серії - "Доктор Ноу" - він приступив у 1962 році, і, згідно глядацьким опитуванням, що проводилися в різних країнах, неодноразово визнавався кращим виконавцем ролі Бонда в історії.

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У 1988 році Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) відзначила шотландця за головну роль в картині "Ім'я троянди". Другу нагороду BAFTA він отримав два роки по тому за кращу роль другого плану у фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", а третю - в 1998-му за внесок у кіномистецтво.

У липні 2000 року королева Великобританії Єлизавета II присвятила Шона Коннері у лицарі.