 ″Берлінале″: ″Золотого ведмедя″ отримала стрічка про секс-відео вчительки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Новини

"Берлінале": "Золотого ведмедя" отримала стрічка про секс-відео вчительки

Найкращим фільмом 71-го "Берлінале" стала картина румунського режисера Раду Жуде про історію вчительки, чиє "домашнє відео" опинилося в соціальних мережах.

Золотого ведмедя здобула стрічка Bad Luck Banging or Loony Porn

"Золотого ведмедя" здобула стрічка Bad Luck Banging or Loony Porn

"Золотого ведмедя" 71-го кінофестивалю "Берлінале" здобула картина румунського режисера Раду Жуде Bad Luck Banging or Loony Porn. Церемонія оголошення нагород "Берлінале" відбулась у п'ятницю, 5 березня, в онлайн-форматі. Через пандемію COVID-19 лауреати берлінського кінофестивалю не були на ньому присутні.

Стрічка-переможниця оповідає історію шкільної вчительки, яка одного разу зняла особисте відео, на якому вона займається коханням з власним чоловіком. За збігом обставин і через непорядну людину це відео опиняється у широкому доступі в соціальних мережах. Після чого її кар'єра та репутація опиняються під загрозою, а вона зазнає суспільного осуду.

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Гран-прі журі 71-го Берліналеотримала картина "Колеса удачі та фантазії" японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті. Сюжет цього фільму поділений на три окремі новели і присвячений темі любові.

Румунський режисер Раду Жуде

Румунський режисер Раду Жуде 

"Срібного ведмедя" кінофестивалю за найкращий сценарій отримав автор фільму "Вступ", південнокорейський режисер Хон Сан Су. Нагороду за найкращу режисуру отримав Денеш Надь за угорську драму "Природне світло".

"Срібного ведмедя" за найкращу головну роль удостоєна Марен Еггерт, що зіграла у фільмі "Я твоя людина". "Срібний ведмідь" за найкращу роль другого плану дістався Біллі Кізлінгер, що зіграла у фільмі "Ліс - я бачу тебе всюди" угорського режисера Бенедека Флігауфа.

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71-й Міжнародний берлінський кінофестиваль відкрився 1 березня в онлайн-форматі. З 1 до 5 березня тривав показ фільмів онлайн для професійної кіноспільноти, а для широкого загалу та у присутності режисерів у берлінських кінотеатрах фільми демонструватимуть у червні 2021 року.

До конкурсної програми фестивалю Generation 14Plus потрапила й українська стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля". Цей фільм - повнометражний дебют 31-річної української режисерки про драму дорослішання на прикладі історій підлітків у київській школі. Стрічка нагород не здобула.

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Берлінський кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших світових кінооглядів разом із Каннами та Венецією. Він проводиться з 1951 року. Його головний приз - "Золотий ведмідь".

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