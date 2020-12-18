 ″Берлінале″ і ″чорна діра″. Фільми оголошені, радості немає | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.02.2021

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Культура й стиль життя

"Берлінале" і "чорна діра". Фільми оголошені, радості немає

Цей "Берлінале" мав стати найкращим за багато років. Але знаменитий кінофестиваль затягнуло в "чорну діру" коронавірусу. Фільми конкурсної програми оголошені. Вони чудові, але це майже нікого це не тішить.

Червона доріжка на кінофестивалі Берлінале 2020 року

Берлінський кінофестиваль 2021 року пройде в два етапи

Не треба бути Вангою, щоб уявити собі, як мав би виглядати Берлін цими днями: бурхливе, живе, багатомовне місто, де десятки тисяч журналістів, акторів, людей всіх пов'язаних з кіно професій, і просто глядачів з усього світу. Усі біжать з одного кінотеатру в інший, в перервах катаються на санчатах в незліченних парках (весь Берлін завалений снігом - небувала річ), зовсім пізно ввечері - знамениті берлінальські тусовки, вечірні сукні, переговори про нові проєкти.

Кінофестиваль "Берлінале" - головна культурна подія країни, коли під кінець зими Берлін перетворюється на центр світу. Цього року фестиваль оголосив свою конкурсну програму, але замість радості в професійному середовищі чути колективний стогін: "Ох!" Який би це міг бути фестиваль, якби не провалився в "чорну діру", як це формулює берлінська газета Tagesspiegel.

Даніель Брюль дебютує як режисер

Ні, "Берлінале" відбудеться. Фільми покажуть: з 1 по 5 березня - нечисленним і особливо відібраним представникам кінобізнесу, з 9 по 20 червня - широкому загалу. Якщо на той час знімуть обмеження! Це - неминуче уточнення в ситуації локдауну, який видається нескінченним.

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На відміну від багатьох інших фестивалів, "Берлінале" важко уявити собі без публіки, це - глядацький формат, якому місто віддає всі свої найбільші майданчики, і вони завжди заповнені. Саме тому нинішній компроміс переживають так гостро, а також тому, що рік тому "Берлінале" відбувся в звичайному форматі. Запеклі суперечки про "Дау", іранський переможець, - місто гуло, як бджолиний вулик.

Кадр із фільму У сусідстві Даніеля Брюля

Актор Даніель Брюль (п) дебютує як режисер із фільмом "У сусідстві"

Що цього року? 15 фільмів у конкурсній програмі з абсолютно чіткою перевагою німецького кіно: п'ять фільмів - це аж третина. Такого не було давно. Улюбленець загалу актор Даніель Брюль (Daniel Brühl) представить свій режисерський дебют - "У сусідстві" ("Nebenan"). Брюль грає кінозірку, якій незнайомець в берлінському барі відкриває таємницю, і ця таємниця назавжди змінить його життя. Актор (а тепер ще й режисер) Брюль був членом журі "Берлінале", але сам "ведмедя" (нагороду фестивалю) ніколи не отримував.

Робот перед Пергамським музеєм

Ветеран німецького кіно Домінік Ґраф (Dominik Graf), майстер якісного мейнстриму і сюжетних інтриг, екранізував роман Еріха Кестнера (Emil Erich Kästner) "Фабіан і його прогулянка перед собаками" (Fabian und sein Gang vor die Hunde). Тут звертає на себе увагу дует акторів Тома Шилінга (Tom Schilling) і Альбрехта Шуха (Albrecht Schuch), про який всі говорять після екранізації ще одного великого берлінського роману 1920-х - "Берлін. Александерплац". Шилінг і Шух в одному фільмі - цього достатньо, щоб кусати лікті від нетерпіння.

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Тріумфаторка "Еммі" Марія Шрадер (Maria Schrader), що прославилася серіалом "Неортодоксальна", покаже фільм "Я твоя людина" (Ich bin dein Mensch). У головній ролі - Берлін: перед Пергамським музеєм героїня Марен Еґґерт (Maren Eggert) знайомиться з роботом. Чого очікувати від такого сюжету, не дуже зрозуміло, але надзвичайно цікаво.

І ось іще німецькі учасники конкурсу: документальний фільм "Герр Бахманн і його клас" ("Herr Bachmann und seine Klasse") про баварського вчителя. І, нарешті, спільне виробництво Німеччини і Грузії - "Що ми бачимо, коли дивимося на небо" Олександра Коберідзе, який закінчив берлінський виш DFFB.

Новий фільм ікони феміністського кіно

Великий успіх "Берлінале", а також ознака особливого статусу фестивалю - участь в конкурсі нового фільму французької режисерки і фем-активістки Селін Ск'ямми. Ск'ямма в 2019 році отримала приз за найкращий сценарій в Каннах за "Портрет дівчини у вогні", однак неодноразово критикувала французький фестиваль за гендерну нерівність. Дуже цікаво, як її новий фільм "Маленька мама" зустрінуть на Берлінале. Очікувань дуже багато.

Кадр з фільму Маленька мама. Режисерка: Селін Ск'ямма

Селін Ск'ямма представить на "Берлінале" фільм "Маленька мама"

Серед інших учасників конкурсу - чимало режисерів, які вже отримували на "Берлінале" "ведмедів": угорець Бенедек Флігауф, румун Раду Жуде, улюбленець "Берлінале", південнокорейський режисер Хон Сан Су, місцем дії нового фільму якого теж є Берлін.

Берлін і його порожня червона доріжка

Парад німецького кіно триває і в секції Berlinale Special. Крістіан Швохо (Christian Schwochow) - один з найскромніших і найрозумніших німецьких режисерів, яким ніколи не таланило на "Берлінале", покаже тут політичну драму "Je suis Карл" ("Je suis Karl") - про людей, які пережили теракт. Фільм знімався в атмосфері таємничості і, за нечисленними відгуками, мав би влучити в нерв епохи.

Тим, хто все ще не засумував через те, що всі ці чудові фільми не вдасться подивитися до літа, рекомендуємо згадати про топових зірок, які мали з'явитися на червоній доріжці в Берліні, але не з'являться: Джоді Фостер, Бенедикт Камбербетч, Шейлін Вудлі, Мішель Пфайффер і Лукас Хеджес.

Мішель Пфайффер та Лукас Хеджес у фільмі Французький вихід

Мішель Пфайффер (л) та Лукас Хеджес (п) мали з'явитися на "червоній доріжці" в Берліні

Берлін ніколи ще в післявоєнний час не переживав такої затяжної перерви в своєму культурному житті. Можливо, якимось чином лютнева магія перенесеться на червень, коли фільми покажуть широкій публіці, і те, що переможці давно будуть відомі, не дуже затьмарить радість від перегляду. А може, все це потрібно, щоб ми по-справжньому скучили за тим "ламповим" "Берлінале", який, як Карлсон, обов'язково повернеться.

  • Кадр з фільму Шнурки (Lacci) режисера Даніеле Лукетті

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Кінофестиваль відкриє італійська драма

    Вперше за понад десять років італійському фільму випала честь відкрити міжнародний кінофестиваль у Венеції: драма "Шнурки" (Lacci) оповідає історію подружжя, яке опинилося на межі розлучення через зраду. Стрічка режисера Даніеле Лукетті, базована на сюжеті роману Доменіко Старноне 2014-го року, буде продемонстрована на фестивалі поза конкурсною програмою.

  • Кадр з фільму Падреностро режисера Клаудіо Ноче

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Фокус на Італії: "Падреностро"

    На цьогорічному Венеційському кінофестивалі, що відкрився на острові Лідо 2 вересня, дуже помітно представлені італійські стрічки: чотири з 18-ти фільмів, що конкуруватимуть за "Золотого лева", є італійськими. Одним з них є "Падреностро" (Padrenostro), у якому режисер Клаудіо Ноче розповідає з дитячої перспективи про політичний тероризм та насильство, що захлинули Італію у 1970-х роках.

  • Мала Емде у ролі Луїзи у фільмі А завтра весь світ режисерки Юлії фон Гайнц

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Німецький фільм: "А завтра весь світ"

    За "Золотого лева" у Венеції бореться й фільм німецького виробництва. "А завтра весь світ" (Und morgen die ganze Welt) режисерки Юлії фон Гайнц (Julia von Heinz) розповідає про молоду активістку руху "Антифа" Луїзу, яка усе більш радикальними методами бореться проти здвигу суспільства до правих поглядів. Роль Луїзи грає молода акторка Мала Емде (Mala Emde), зображена на цьому стоп-кадрі.

  • Німецько-польський фільм: Ніколи знову не сніжитиме

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Німецько-польський фільм: "Ніколи знову не сніжитиме"

    Схоже, що його руки здатні творити дива: Алек Утгофф у фільмі "Ніколи знову не сніжитиме" (Never Gonna Snow Again) грає українського емігранта Женю, який робить масажі представникам варшавської еліти. Поступово його клієнти повірили у дивовижні властивості рук Жені, й він став для них справжнім гуру. Цей фільм є претендентом від Польщі на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

  • Біографічний фільм про доньку Карла Маркса: Міс Маркс

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Біографічний фільм про доньку Карла Маркса: "Міс Маркс"

    Після критики, яка лунала в останні кілька років через гендерну нерівність під час номінування на головну нагороду на кінофестивалі, цього року вісім з вісімнадцяти фільмів представлені режисерками. Однією з них є Сузанна Нікк'яреллі, її біографічний фільм "Міс Маркс" (Miss Marx) розповідає про життя Елеонори Маркс - наймолодшої доньки Карла Маркса. Головну роль у фільмі зіграла Ромола Гарай.

  • Френсіс Макдорменд у фільмі Земля кочівників

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Претендент з Голівуду: "Земля кочівників"

    Фільм "Земля кочівників" (Nomadland) оповідає історію жінки, якій вже за 60, і яка через світову економічну кризу втратила все. Подорожуючи тепер заходом США на мікроавтобусі, вона стала сучасною кочівницею. Це, без сумніву, найбільш висококласна стрічка в програмі: головну героїню зіграла дворазова володарка "Оскарів" Френсіс Макдорменд. Паралельно прем'єра фільму відбудеться також у Торонто.

  • Документальний фільм Грета режисера Натана Гроссмана

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Тема клімату у Венеції: документальний фільм "Грета"

    На Венеційському кінофестивалі, на відміну від Канського, вітаються фільми, які створені стрімінговими платформами, як-от Netflix, Amazon тощо. У Венеції стрімінговий сервіс Hulu представив власну документальну стрічку "Грета". Для її зйомок режисер Натан Гроссман супроводжував кліматичну активістку Грету Тунберг протягом місяців - зокрема, і під час її перепливання через Атлантику торік.

  • Кейт Бланшетт - голова журі 77-го Венеційського кінофестивалю

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Кейт Бланшетт - голова журі 77-го Венеційського кінофестивалю

    Журі Венеційського кінофестивалю цього року очолює Кейт Бланшетт, яка у 2007 році отримала на цьому ж фестивалі нагороду як найкраща акторка за роль у фільмі "Мене там немає". Окрім неї, до журі входять також режисерки Вероніка Франц (Veronika Franz) та Джоанна Хогг, режисер Крістіан Петцольд (Christian Petzold), актор Метт Діллон, акторка Людівін Саньє, а також письменник Нікола Ладжоя.

  • Почесний Золотий лев: Енн Хуей та Тільда Свінтон

    77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду

    Почесний Золотий лев: Енн Хуей та Тільда Свінтон

    Перші переможниці кінофестивалю були відомі ще до його початку: китайська акторка та режисерка Енн Хуей та британська акторка, лауреатка премії "Оскар" Тільда Свінтон були відзначені "Почесним Золотим левом" за їхній внесок у кінематограф. Ця нагорода вручається з 1970 року, і її першим лауреатом був ніхто інший як американський кінорежисер, сценарист, актор та продюсер Орсон Веллс.

    Автор: Маттіас Беконерт


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