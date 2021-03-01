"Берлінале-2021": український фільм "Стоп-Земля" побореться за глядацькі симпатії

У німецькій столиці стартує черговий, вже 71-й Міжнародний кінофестиваль "Берлінале". Через пандемію COVID-19 показ фільмів відбувається у два етапи. З 1 по 5 березня - онлайн для професійної кіноспільноти, а для широкого загалу та у присутності режисерів у берлінських кінотеатрах фільми демонструватимуть у червні 2021 року.

До конкурсної програми фестивалю Generation 14Plus потрапила і українська стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля". Цей фільм - повнометражний дебют 31-річної української режисерки про драму дорослішання на прикладі історій підлітків у київській школі. Що відомо про секцію, де проходитиме показ українського фільму, і які шанси у "Стоп-Земля" знайти відгук у іноземної публіки?

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Кіно для молоді і не тільки

Секція Generation складається з двох конкурсних програм - Generation Kplus (колишній фестиваль дитячого кіно) і Generation 14plus (кіно для підлітків). Через пандемію секція Generation не приймала заявки на короткометражні фільми. Тому замість близько 60 фільмів, у ній представлено лише 15: вісім фільмів у програмі GenerationKPlus і сім - у Generation 14Plus. Усього на цьогорічному "Берлінале" будуть показані 139 фільмів із 59 країн.

Фільм про підліткове дорослішання в одній із київських шкіл

У програму цієї секції відбирають фільми, де відображені історії, які розповідають молоді люди. Відбір зосереджений на фільмах, що своїми розповідями та кінематографічними мовами прагнуть серйозного сприйняття молоді. Утім у секції не фокусуються суто на молоді, але й на дорослих, що намагаються її зрозуміти.

Українська стрічка "у серці" цьогорічної програми

Одним із фільмів, який потрапив до Generation 14plus став фільм Катерини Горностай "Стоп-Земля". Картина розроблялася з осені 2016-го року, а зйомки проходили в Києві та області у 2020-му році. "Цей фільм був у серці нашого відбору. Це дуже цікаво зроблене кіно. Воно має щось дуже документальне у своїй енергії та автентичності. Молоді люди демонструються у всій красі", - каже очільниця секції Generation Маріанна Редпат (Maryanne Redpath).

Фільм про підліткове дорослішання в одній із київських шкіл було помітно ще на етапі створення. Він демонструвався на різних міжнародних кіноплатформах, аби ключові гравці кіноіндустрії мали можливість ознайомитись проєктом, а міжнародній промоції фільму сприяв Український інститут в рамках програми proMOTION. "Це довгоочікуваний фільм, бо в нас, очевидно, є якась нестача глибокого рефлексивного справжнього кіно про підлітків. Мені дуже подобається, що Катя зробила гібридну форму - кіно не просто ігрове, а з елементами неігрового. Вона ще не просто працювала як режисерка, з якимись своїми креативними рішеннями, а ще з акторами попрацювала як психологиня", - переконана керівниця напряму "Кіно" в Українському інституті Ольга Бірзул.

"Стоп-Земля" - ода українській молоді

Сам фільм знято із непрофесійними акторами - школярами старших класів. За словами режисерки, повного сценарію фільму з діалогами героїв актори жодного разу не бачили. "В основному вони знали лише напрямок, настрій сцени, вихідну і кінцеву точки. На акторській лабораторії ми багато займались драматургією, і мені було важливо, щоб вони були режисерами своїх ролей", - розповіла Катерина Горностай в інтерв'ю DW.

Завдяки цьому, каже вона, молодим акторам вдалося передати і своє бачення дорослішання, а також зробити фільм і своєю автобіографією також. "Дивно, коли розраховуємо, що нам будуть пояснювати як жити американські, російські чи європейські герої. В нас є своє середовище, своя країна, яка розвиваються за своїми унікальними законами і дуже хочеться почути ці голоси. Важливо це кіно робити, щоб у молоді була можливість знайти співрозмовника", - каже Ольга Бірзул.

Як приймуть фільм поза Україною?

Вся краса фільму, можливо, не буде повністю зрозумілою іноземному глядачеві через мовні бар'єри, побоюється Катерина Горностай. "Я взагалі не розумію, як він може відгукнутись десь не в Україні, бо це дуже розмовне кіно. Там багато мовних, іронічних речей, які зрозуміють тільки носії мови. Мені здається, що він буде менш смішним для міжнародного глядача", - розмірковує режисерка.

Утім критики переконані, що "Стоп-Земля" знайде відгук і у іноземної аудиторії, адже універсальні теми, які розкриваються у фільмі, близькі підліткам будь-де у світі. "Проблеми і питання, які цей фільм обговорює і піднімає практично однакові для віку і генерації. Вони може відрізняються якимись соціальними чи культурними кодами, які для кожної країни свої, але відчуття віку у всіх однакове", - оцінює програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю та арт-директор Української кіноакадемії Алік Шпилюк.

У тому, що стрічка знайде свого глядача у світі переконані і організатори фестивалю: "Це настільки типово - молоді люди, які "тусуються". Вони не зовсім впевнені, в якому напрямку рухаються. У чомусь вони дуже впевнені в собі, а чомусь - ні. Палять, випивають, влаштовують вечірки… Це і дуже тілесне кіно, думаю, що воно сподобається багатьом молодим людям у всьому світі", - пронознує Маріанна Редпат.