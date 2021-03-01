"Берлінале-2021": український фільм "Стоп-Земля" побореться за глядацькі симпатії

У межах кінофестивалю "Берлінале" розпочались покази фільмів для професійної кіноспільноти. До програми потрапила українська стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля", якій критики прогнозують міжнародний успіх.
У німецькій столиці стартує черговий, вже 71-й Міжнародний кінофестиваль "Берлінале". Через пандемію COVID-19 показ фільмів відбувається у два етапи. З 1 по 5 березня - онлайн для професійної кіноспільноти, а для широкого загалу та у присутності режисерів у берлінських кінотеатрах фільми демонструватимуть у червні 2021 року.
До конкурсної програми фестивалю Generation 14Plus потрапила і українська стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля". Цей фільм - повнометражний дебют 31-річної української режисерки про драму дорослішання на прикладі історій підлітків у київській школі. Що відомо про секцію, де проходитиме показ українського фільму, і які шанси у "Стоп-Земля" знайти відгук у іноземної публіки?
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Секція Generation складається з двох конкурсних програм - Generation Kplus (колишній фестиваль дитячого кіно) і Generation 14plus (кіно для підлітків). Через пандемію секція Generation не приймала заявки на короткометражні фільми. Тому замість близько 60 фільмів, у ній представлено лише 15: вісім фільмів у програмі GenerationKPlus і сім - у Generation 14Plus. Усього на цьогорічному "Берлінале" будуть показані 139 фільмів із 59 країн.
У програму цієї секції відбирають фільми, де відображені історії, які розповідають молоді люди. Відбір зосереджений на фільмах, що своїми розповідями та кінематографічними мовами прагнуть серйозного сприйняття молоді. Утім у секції не фокусуються суто на молоді, але й на дорослих, що намагаються її зрозуміти.
Одним із фільмів, який потрапив до Generation 14plus став фільм Катерини Горностай "Стоп-Земля". Картина розроблялася з осені 2016-го року, а зйомки проходили в Києві та області у 2020-му році. "Цей фільм був у серці нашого відбору. Це дуже цікаво зроблене кіно. Воно має щось дуже документальне у своїй енергії та автентичності. Молоді люди демонструються у всій красі", - каже очільниця секції Generation Маріанна Редпат (Maryanne Redpath).
Фільм про підліткове дорослішання в одній із київських шкіл було помітно ще на етапі створення. Він демонструвався на різних міжнародних кіноплатформах, аби ключові гравці кіноіндустрії мали можливість ознайомитись проєктом, а міжнародній промоції фільму сприяв Український інститут в рамках програми proMOTION. "Це довгоочікуваний фільм, бо в нас, очевидно, є якась нестача глибокого рефлексивного справжнього кіно про підлітків. Мені дуже подобається, що Катя зробила гібридну форму - кіно не просто ігрове, а з елементами неігрового. Вона ще не просто працювала як режисерка, з якимись своїми креативними рішеннями, а ще з акторами попрацювала як психологиня", - переконана керівниця напряму "Кіно" в Українському інституті Ольга Бірзул.
Сам фільм знято із непрофесійними акторами - школярами старших класів. За словами режисерки, повного сценарію фільму з діалогами героїв актори жодного разу не бачили. "В основному вони знали лише напрямок, настрій сцени, вихідну і кінцеву точки. На акторській лабораторії ми багато займались драматургією, і мені було важливо, щоб вони були режисерами своїх ролей", - розповіла Катерина Горностай в інтерв'ю DW.
Завдяки цьому, каже вона, молодим акторам вдалося передати і своє бачення дорослішання, а також зробити фільм і своєю автобіографією також. "Дивно, коли розраховуємо, що нам будуть пояснювати як жити американські, російські чи європейські герої. В нас є своє середовище, своя країна, яка розвиваються за своїми унікальними законами і дуже хочеться почути ці голоси. Важливо це кіно робити, щоб у молоді була можливість знайти співрозмовника", - каже Ольга Бірзул.
Вся краса фільму, можливо, не буде повністю зрозумілою іноземному глядачеві через мовні бар'єри, побоюється Катерина Горностай. "Я взагалі не розумію, як він може відгукнутись десь не в Україні, бо це дуже розмовне кіно. Там багато мовних, іронічних речей, які зрозуміють тільки носії мови. Мені здається, що він буде менш смішним для міжнародного глядача", - розмірковує режисерка.
Утім критики переконані, що "Стоп-Земля" знайде відгук і у іноземної аудиторії, адже універсальні теми, які розкриваються у фільмі, близькі підліткам будь-де у світі. "Проблеми і питання, які цей фільм обговорює і піднімає практично однакові для віку і генерації. Вони може відрізняються якимись соціальними чи культурними кодами, які для кожної країни свої, але відчуття віку у всіх однакове", - оцінює програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю та арт-директор Української кіноакадемії Алік Шпилюк.
У тому, що стрічка знайде свого глядача у світі переконані і організатори фестивалю: "Це настільки типово - молоді люди, які "тусуються". Вони не зовсім впевнені, в якому напрямку рухаються. У чомусь вони дуже впевнені в собі, а чомусь - ні. Палять, випивають, влаштовують вечірки… Це і дуже тілесне кіно, думаю, що воно сподобається багатьом молодим людям у всьому світі", - пронознує Маріанна Редпат.