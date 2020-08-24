 Кінофестиваль ″Берлінале″ перенесли і проведуть у два етапи | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Кінофестиваль "Берлінале" перенесли і проведуть у два етапи

В наступному році берлінський кінофестиваль "Берлінале" пройде в два етапи - в березні відбудуться онлайн-заходи для фахівців та визначення переможців, а покази стрічок широкій публіці проведуть в червні.

Покази стрічок на Берлінале перенесли на червень наступного року

Покази стрічок на "Берлінале" перенесли на червень наступного року

Організатори берлінського кінофестивалю "Берлінале", який був запланований на лютий 2021 року, через пандемію коронавірусу змінили його формат. Про це вони повідомили у п'ятницю, 18 грудня.

Так, згідно з новим планом проведення фесливалю, у березні в онлайн-форматі мають відбутися заходи винятково для фахівців кіноіндустрії. Саме тоді міжнародне журі розгляне фільми та визначить переможців "Берлінале". Святкові заходи та покази фільмів широкій публіці відбудуться в червні. 

"Зі зміною формату фестивалю у 2021 році ми маємо можливість захистити здоров'я всіх гостей та підтримати перезапуск кіноіндустрії", - сказала управляюча директорка "Берлінале" Марієтте Ріссенбеек (Mariette Rissenbeek). Вона також зазначила, що важливо запропонувати кіноіндустрії нові стрічки протягом першого кварталу наступного року.

Читайте також: Наслідки пандемії: новий гібридний формат кінофестивалю у Локарно

Берлінський кінофестиваль є одним з найбільш престижних світових кінооглядів поряд з Каннами і Венецією. Він проводиться з 1951 року. Його головний приз - "Золотий ведмідь".

Дивитись відео 02:06

Україна на "Берлінале": Ukraine is your DestiNation (20.02.2018)

Також за темою

Symbolbild Berlinale 2019

"Берлінале" даватиме гендерно-нейтральні нагороди 24.08.2020

Берлінський кінофестиваль з 2021 року відмовиться від нагород за кращі жіночу та чоловічу ролі. Замість них "Срібних ведмедів" присуджуватимуть за кращі головну роль та роль другого плану.

Internationale Filmfestspiele Berlin 2020 | Preisverleihung | There Is No Evil, Bester Film

Головний приз "Берлінале" отримала іранська стрічка "Зла не існує" 29.02.2020

"Срібного ведмедя" отримав фільм "Ніколи, рідко, іноді, завжди" американської режисерки Елайзи Хіттман, а приз за кращу режисуру дістався корейцю Хон Сан Су за картину "Жінка, яка втекла".

Oleg Senzow im DW Interview, Straßburg

Прем'єра стрічки "Номери" Олега Сенцова в Берліні напередодні кінофестивалю 19.02.2020

Український кінорежисер Олег Сенцов вийшов з російської в'язниці у вересні 2019 року. На той час друзі вже зняли його останній фільм. Прем'єра "Номерів" відбулася у Театрі імені Максима Горького в Берліні.

Реклама

Відео

Непомітні: як живуть люди з нетиповою зовнішністю в Україні (16.12.2020)

Вони намагаються не виходити з хати, бути непомітними. Адже контакт з вулицею і з незнайомими людьми для них майже щоразу стає випробуванням. Насмішки, образи і навіть погрози. Усе через нетипову зовнішність...  

Як виглядає Андріївська церква після 11 років реставрації (14.12.2020)

Після 11-річної реставрації в Андріївській церкві провели урочисту літургію й освячення престолу. А вже з 15 грудня до однієї з найвідоміших і найкрасивіших церков Києва зможуть потрапити віряни і відвідувачі.  

Фотогалерея

Свята в Німеччині під час пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

Більшість різдвяних ярмарків у ФРН цього року не відкрилась. Попри святкові вогні панує дивна для цього часу атмосфера.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  