Кінофестиваль "Берлінале" перенесли і проведуть у два етапи

Організатори берлінського кінофестивалю "Берлінале", який був запланований на лютий 2021 року, через пандемію коронавірусу змінили його формат. Про це вони повідомили у п'ятницю, 18 грудня.

Так, згідно з новим планом проведення фесливалю, у березні в онлайн-форматі мають відбутися заходи винятково для фахівців кіноіндустрії. Саме тоді міжнародне журі розгляне фільми та визначить переможців "Берлінале". Святкові заходи та покази фільмів широкій публіці відбудуться в червні.

"Зі зміною формату фестивалю у 2021 році ми маємо можливість захистити здоров'я всіх гостей та підтримати перезапуск кіноіндустрії", - сказала управляюча директорка "Берлінале" Марієтте Ріссенбеек (Mariette Rissenbeek). Вона також зазначила, що важливо запропонувати кіноіндустрії нові стрічки протягом першого кварталу наступного року.

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Берлінський кінофестиваль є одним з найбільш престижних світових кінооглядів поряд з Каннами і Венецією. Він проводиться з 1951 року. Його головний приз - "Золотий ведмідь".