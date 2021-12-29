Зеленський очолив рейтинги "політика року" та "розчарування року"

45 відсотків респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, вважають "розчаруванням" 2021 року президента України Володимира Зеленського. Водночас "політиком року" більшість також назвала Зеленського - 17 відсотків. Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені у середу, 29 грудня.

Автори дослідження зазначають, що Зеленський очолює рейтинги "політика року" та "розчарування року" другий рік поспіль. Щоправда, в обох випадках помітне зростання показників. У 2020 році Зеленського назвали "політиком року" 14,8 відсотка респондентів, а 28 відсотків вважали його "невдахою року".

Друге місце в рейтингу "політика року" посідає колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков (8,1 відсотка), третє - п'ятий президент України Петро Порошенко (8 відсотків). У категорії "розчарування року" - навпаки: Порошенко - другий (8,5 відсотків), Разумков - третій (3 відсотки).

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До діячів, яких згадали понад 1 відсоток опитаних як "політиків року" і як "розчарування року", потрапили: лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 4,4 відсотка та 1,5 відповідно, один із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук - 1,2 та 3,2 відсотка відповідно та мер Києва Віталій Кличко - 1,1 та 1 відсоток респондентів.

Лише як "політиків року" респонденти називали співголову фракції ОПЗЖ у парламенті Юрія Бойка (3,7 відсотка), лідера партії "Наші" Євгенія Мураєва (3,4), очільника партії "сила і честь" Ігоря Смешка (1,8), колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана (1,4) та телеведучого і ексчлена партії "Голос" Сергія Притулу (1).

Винятково як "розчарування року" опитані назвали: заступника голови фракції провладної партії "Слуга народу" в парламенті Миколу Тищенка, народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву (по 1,2 відсотка) та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1 відсотка).

Мем року і події року

Також соціологи поцікавилися в українців, чи запам’яталася їм якась смішна або кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати мемом 2021 року. Найбільше, 5,2 відсотка опитаних, мемом року назвали пресконференцію Зеленського, а ще 3,4 відсотка - самого Зеленського.

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"По 2,6 відсотка згадок отримали мер Києва Віталій Кличко та народний депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви "про ціни на продукти". Майже стільки ж, 2,5 відсотка опитаних, назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1 відсотка респондентів розсмішив Ілля Кива, зокрема як "Кива-науковець", - йдеться у повідомленні "Демініціатив".

Головною подією 2021 року в країні респонденти назвали пандемію коронавірусу (6,5 відсотка), 30-річчя незалежності України (6,3) та вакцинацію від коронавірусу (5,9). Також 4,4 відсотка опитаних згадали відставку Разумкова. "Для 3,8 відсотка подією року став "Вагнергейт", а 3,7 відсотка вважають, що це "закон про землю", - йдеться у пресрелізі.

Опитування провели з 17 по 22 грудня. У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

Нагадаємо, Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. За даними Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори відбулися у середині грудня, за нього проголосували би 27,6 відсотка тих, хто пішов би голосувати і визначився з вибором.

Тим часом у президентському рейтингу серед не політиків лідирують журналісти Дмитро Гордон і Віталій Портников, свідчать результати соцопитування Центру Разумкова і "Демініціатив".