У президентському рейтингу не політиків лідирує Гордон і Портников - опитування

На виборах президента України, якби у них не брали участі політики, серед відомих особистостей найбільше голосів отримали би журналісти Дмитро Гордон і Віталій Портников, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва, опубліковані у вівторок, 28 грудня.

Респондентам запропонували перелік із 12 публічних осіб, які не займаються політикою. Серед усіх опитаних, які взяли б участь у голосуванні і визначилися з вибором, 27,2 відсотка підтримали би Гордона, 19,7 - Портникова.

11,9 відсотка проголосували би за журналістку Наталію Мосейчук, 9,9 - за лікаря Євгена Комаровського, 7,7 - за журналіста Дмитра Співака, 6,9 - за автора і ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. Ще 4,2 відсотка голосів отримав би співак Олег Винник, 4 - спортсмен Василь Ломаченко, 3,8 - письменник Лесь Подерев’янський, 2,9 - спортсмен Олександр Шовковський, 1,3 - співачка Ольга Полякова, 0,2 - блогерка Софія Стужук.

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При цьому лише близько 30 відсотків респондентів змогли визначитися, за кого голосуватимуть, якщо список кандидатів у виборчому бюлетені складатиметься лише з відомих особистостей, які не є політиками. До ситуації, коли всі наявні політичні сили та нинішні політики не змогли би брати участь в управлінні державою, 35 відсотків опитаних поставилися би негативно, тоді як 25 відсотків - позитивно.

Опитування показало, що представляти інтереси у суспільно-політичних процесах 28 відсотків респондентів довірили би представникам громадських організацій та активістам. Представникам місцевого самоврядування готові довірити представництво своїх інтересів 25 відсотків опитаних, викладачам та науковцям - 23, військовослужбовцям - 22,5, волонтерам - 18,5, журналістам і акторам - 12, представникам ІТ чи бізнесу - по 11. Популярних блогерів чи зірок соціальних мереж називали найрідше - 3 відсотки.

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Ахметов - лідер серед власників фінансово-промислових груп

Також, як визначили соціологи, 22 відсотки респондентів довірили б управління державою якійсь з фінансово-промислових груп (ФПГ). З них половина (або 11 відсотків усіх опитаних) - ФПГ Ріната Ахметова, 4,5 - Віктора Пінчука, 2,5 - Ігоря Коломойського, 2 - Вадима Новинського, по 0,7 - Костянтина Жеваго та Юрія Косюка, 0,5 - Андрія Веревського.

Опитування проводилося з 17 по 22 грудня методом інтерв’ю віч-на-віч за місцем проживання респондентів. У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

Як повідомлялося, чинний президент України Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. За даними Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори відбулися у середині грудня, за нього проголосували би 27,6 відсотка тих, хто пішов би голосувати і визначився з вибором.

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