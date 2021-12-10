Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчим часом, за нього проголосували б 23,5 відсотка тих, хто пішов би голосувати і визначився з вибором. Про це свідчать опубліковані у п'ятницю, 10 грудня, результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

У листопаді рейтинг Зеленського становив 23,1 відсотка.

Станом на початок грудня за лідера партії "Європейська солідарність", експрезидента Петра Порошенка готові проголосувати 13,4 відсотка, за лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 9,9 відсотка.

Далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (9,3 відсотка), ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков (7,5 відсотка), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (6,7 відсотка) та ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв (6,5 відсотка). Решта політиків набирають менше шести відсотків.

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Рейтинг український партій

Вісім політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проводили найближчим часом. Згідно з результатами опитування "Рейтингу", за партію "Слуга народу" станом на початок грудня готові проголосувати 18 відсотків українців, за партію "Європейська солідарність" - 13,7 відсотка.

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" та партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримали б по 11,4 відсотка виборців, партію "Розумна політика" - 7,5 відсотка, "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2 відсотка, партію "Сила і честь" - 6 відсотків, партію Мураєва "Наші" - 5,2 відсотка.

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Опитування провели з 6 по 8 грудня в усіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Соціологи опитали методом телефонного інтерв'ю 2500 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує двох відсотків.