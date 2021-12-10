 Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2021

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Новини

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Тимошенко і Порошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б вісім політичних партій, якби парламентські вибори провели на початку грудня.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчим часом, за нього проголосували б 23,5 відсотка тих, хто пішов би голосувати і визначився з вибором. Про це свідчать опубліковані у п'ятницю, 10 грудня, результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

У листопаді рейтинг Зеленського становив 23,1 відсотка. 

Станом на початок грудня за лідера партії "Європейська солідарність", експрезидента Петра Порошенка готові проголосувати 13,4 відсотка, за лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 9,9 відсотка.

Далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (9,3 відсотка), ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков (7,5 відсотка), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (6,7 відсотка) та ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв (6,5 відсотка). Решта політиків набирають менше шести відсотків.

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Рейтинг український партій

Вісім політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проводили найближчим часом. Згідно з результатами опитування "Рейтингу", за партію "Слуга народу" станом на початок грудня готові проголосувати 18 відсотків українців, за партію "Європейська солідарність" - 13,7 відсотка.

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" та партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримали б по 11,4 відсотка виборців, партію "Розумна політика" - 7,5 відсотка, "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2 відсотка, партію "Сила і честь" - 6 відсотків, партію Мураєва "Наші" - 5,2 відсотка.

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Опитування провели з 6 по 8 грудня в усіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Соціологи опитали методом телефонного інтерв'ю 2500 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує двох відсотків.

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